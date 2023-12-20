Tam Boyutta Gör Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar yüzde 58,46 oranında artırıldı. Tüketiciler 104 bin TL'ye kadarki anlaşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilecek.

Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 1 Ocak 2023'te 66 bin TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bu sınır 104 bin TL olarak uygulanacak.

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e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor

104 bin TL'nin altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı

Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2024'te cezalar yüzde 58,46 oranında zamlanacak.

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Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 104 bin TL'ye yükseltildi