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    Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 104 bin TL'ye yükseltildi

    Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 2024'te yüzde 58,46 oranında yükseltiliyor. Yeni sınır 104 bin TL olarak uygulanacak.                                  
    Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 104 bin TL'ye yükseltildi Tam Boyutta Gör
    Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar yüzde 58,46 oranında artırıldı. Tüketiciler 104 bin TL'ye kadarki anlaşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilecek.

    Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 1 Ocak 2023'te 66 bin TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bu sınır 104 bin TL olarak uygulanacak.

    e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor

    104 bin TL'nin altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

    Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı

    Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2024'te cezalar yüzde 58,46 oranında zamlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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