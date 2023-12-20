Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 104 bin TL'ye yükseltildi

Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 1 Ocak 2023'te 66 bin TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bu sınır 104 bin TL olarak uygulanacak.
e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor
104 bin TL'nin altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.
Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı
Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2024'te cezalar yüzde 58,46 oranında zamlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.