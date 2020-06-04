Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor

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3 Haziran 1960 yılında kurulan efsanevi oyun şirketi Sega, tam 60 yıldır oyun severlerle bir arada. Şirket, kuruluşunu daha anlamlı kılmak adına bundan 30 sene önce çıkardığı el konsolu Game Gear’ı yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Ancak yeni Game Gear, bu sefer “minyatür” haliyle bizlerle olacak.

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Sega’nın Game Gear Micro adını verdiği konsol, Minyatür sözcüğünün gerçekten de hakkını verecek tarzda tasarlanmış. 1.15” ekran ve 80 x 43 x 20 mm’lik ölçülerle gelecek konsola mono bir hoparlör ve kulaklık çıkışı eşlik ediyor. İki adet AA pilin güç verdiği konsol, arzu edilirse USB kablo aracılığıyla da kullanılabiliyor.

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Dört farklı renkle gelecek Game Gear Micro’nun sahip olduğu renk seçenekleri sadece kozmetik amaç için tercih edilmemiş. Zira her renk konsol, farklı oyunlara ev sahipliği yapacak. Sega tarafından yapılan açıklamaya göre Siyah, kırmızı, sarı ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak konsolda şu oyunlara yer verilecek:

Siyah: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run ve Royal Stone,

Kırmızı: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi ve Columns,

Mavi: Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale ve Baku Baku Animal,

Sarı: hining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict ve Nazopuyo Aruru no Ru

6 Ekim’de ilk olarak sadece Japonya’da satışa çıkacak her bir konsolun fiyatı 4,980 yen (yaklaşık 310 lira) olarak belirlenmiş. Eğer dört konsola birden sahip olmak istenirse fiyat 27,255 yene (yaklaşık 1,700 lira) yükseliyor.

Son olarak Sega, konsollarla birlikte Big Window’un “mikro” halini de piyasaya sürecek. Böylelikle küçük ekran bir miktar daha büyümüş olacak.

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Bakalım Game Gear Micro, şirketin piyasaya sürdüğü tek el konsolu ve abi konumunda olan Game Gear’ın popülaritesine ulaşabilecek mi?

https://newatlas.com/games/sega-game-gear-micro/

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