Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor

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Üst seviye kulaklık dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan Sennheiser, uzun yıllardır oyuncu donanımları pazarında rekabet üretmeye çalışıyordu. Firma diğer kanallara ağırlık vermek adına pazardan çekilme kararı aldı.

EPOS adını alıyor

Sennheiser Communications A/S ortaklığı Sennheiser ve Demant tarafından 2003 yılında kurulmuştu. Standart kulaklık bölümü yanında Kurumsal Ve Oyuncu Bölümü bu ortaklığı oluşturuyordu.

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Yıllarca GSP serisi altında başarılı kulaklık modelleri piyasaya süren Sennheiser ve Demant yolun sonuna geldi. Sennheiser özellikle standart pazarda kablosuz kulaklık modellerinin ilgi görmesi ile birlikte yatırımlarını buraya kaydırmaya başladı. Oyuncu sektörünü ise gözden çıkardı.

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Sennheiser Communications A/S ortaklığı geçtiğimiz hafta dağıldığını duyurdu. Standart kulaklık bölümü Sennheiser tarafından alınırken kurumsal ve oyun bölümü de Demant firmasına devredildi.

Demant oyun bölümünü mevcut EPOS markası altında pazarlamayı planlıyor. Ortaklığın mevcut ürünleri EPOS | SENNHEISER şeklinde isimlendirilecek. Ekim ayından itibaren ise EPOS adıyla tamamen yeni bir oyuncu serisi başlayacak.

Danimarka merkezli EPOS; ürünlerini tanıtmak için 30 ülkede global bir kampanya hazırladı. Kampanya Oscar ödüllü Danimarkalı yönetmen Anders Walter tarafından çekilmiş kısa bir film ile başlıyor.

https://www.techpowerup.com/269604/sennheiser-communications-a-s-gaming-division-splits-off-to-become-epos

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