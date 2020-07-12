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    Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor

    Sennheiser Communications A/S markası ile yıllardır oyun dünyasında olan Sennheiser, yerini ortağı Demant’a bırakıyor. Bundan sonra standart pazara odaklanacak.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor
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    Üst seviye kulaklık dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan Sennheiser, uzun yıllardır oyuncu donanımları pazarında rekabet üretmeye çalışıyordu. Firma diğer kanallara ağırlık vermek adına pazardan çekilme kararı aldı.

    EPOS adını alıyor

    Sennheiser Communications A/S ortaklığı Sennheiser ve Demant tarafından 2003 yılında kurulmuştu. Standart kulaklık bölümü yanında Kurumsal Ve Oyuncu Bölümü bu ortaklığı oluşturuyordu.

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    Yıllarca GSP serisi altında başarılı kulaklık modelleri piyasaya süren Sennheiser ve Demant yolun sonuna geldi. Sennheiser özellikle standart pazarda kablosuz kulaklık modellerinin ilgi görmesi ile birlikte yatırımlarını buraya kaydırmaya başladı. Oyuncu sektörünü ise gözden çıkardı.

    Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor
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    Sennheiser Communications A/S ortaklığı geçtiğimiz hafta dağıldığını duyurdu. Standart kulaklık bölümü Sennheiser tarafından alınırken kurumsal ve oyun bölümü de Demant firmasına devredildi.

    Demant oyun bölümünü mevcut EPOS markası altında pazarlamayı planlıyor. Ortaklığın mevcut ürünleri EPOS | SENNHEISER şeklinde isimlendirilecek. Ekim ayından itibaren ise EPOS adıyla tamamen yeni bir oyuncu serisi başlayacak.

    Danimarka merkezli EPOS; ürünlerini tanıtmak için 30 ülkede global bir kampanya hazırladı. Kampanya Oscar ödüllü Danimarkalı yönetmen Anders Walter tarafından çekilmiş kısa bir film ile başlıyor.



    https://www.techpowerup.com/269604/sennheiser-communications-a-s-gaming-division-splits-off-to-become-epos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa.
    Sennheiser çok sevdiğim bir marka. En dandik kulaklığı piyasada kaliteli diye satılan birçok ürünü yer bitirir.

    Gamer sektöründen çekilmesi bence doğru olmuş. Çünkü oyuncu sektörü daha çok suni seslerle ilgilenen çoğunlukla silah, kılıç ve ayak sesi gibi bass ve mid yoğunluklu sesleri seven bir kitle. Sennheiser ise flat tonlara yakın karakteristik olgusundan uzak orkestradaki tüm enstrümanları duyabileceğiniz daha çok müzisyenlere yada müzik dinlemeyi seven kişilere hitap ediyor diye düşünüyorum.
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    Feyzuli 3 sa. (düzenlendi)
    Reklam ve tanıtım yapamadılar.
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