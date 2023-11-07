Oyun geliştirme şirketi Sports Interactive, Football Manager 2024'ün serinin son oyunu olacağını, gelecek yıl daha farklı bir tema ile çıkış yapacağını duyurdu.

90'ların popüler Championship Manager serisinin ikamesi olan Football Manager, Kasım 2004'te piyasaya çıktığında en hızlı satan beş PC oyunundan biri olarak rekorlar kırdı.

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Geçen yıl çıkan FM 2023 altı milyon kişi tarafından oynandı.

Football Manager serisinin 20. oyununun geçtiğimiz Pazartesi günü piyasaya sürülmesiyle birlikte açıklama yapan Sports Interactive'in stüdyo direktörü Miles Jacobson, “Gördüğüm kadarıyla, oyunu aslında kendim için yapıyorum. Sadece benim gibi birkaç milyon insan daha var. Oyun satın almak insanlar için ucuz değil, bu yüzden her yıl paranın karşılığını en iyi şekilde veren oyunu yapmaya kararlıyız.” dedi.

Yeni özellikle beraber, oyuncuların geçen yılki oyunda kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayan yeni bir özellikte ortaya çıkıyor.

Serinin tarihinde ilk kez, oyuncular daha önce kaydettikleri son oyuna devam edebiliyor. Bu, Football Manager 2023'teki ilerlemelerinin doğrudan Football Manager 2024'e taşındığı anlamına geliyor.

Sports Interactive'e göre, bu özellik şu ana kadar oyunu ön sipariş eden oyuncuların %25'i tarafından kullanıldı.

Sports Interactive'in stüdyo direktörü Miles Jacobson “Bu kesinlikle topluluktan en çok talep edilen özelliğimiz ve şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyunumuz oldu. Bu bildiğiniz Football Manager serisinin son oyunu olacak. Bunun bir dönemin bitişinin kutlaması olmasını istedik.” dedi.

Sports Interactive, gelecek yıl daha farklı bir temayla çıkış yapacaklarını açıkladı.

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Serinin son oyunu Football Manager 2024 olacak