Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Popüler menajerlik oyunu Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts5 Eylül ve 12 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları popüler menajerlik oyunu Football Manager 2024​​​​​​​ ve Sniper Ghost Warrior Contracts olacak. Bunlar arasından özellikle Football Manager 2024​​​​​​​'ün futbolseveler için kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyunun Epic Games'teki fiyatı 1.199 TL, Steam'deki fiyatı ise, 39.99 dolar.

Her iki oyun, Epic Games Store'da 5 Eylül tarihinden 12 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Wild Card Football ve Fallout® Classic Collection'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

5 Eylül - 12 Eylül

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu