Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak

    Yenilenebilir enerjiye olan yatırımları ve karbon nötr olma çabasında hız kesmeyen Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmaya karar verdi.
    2 hf.
    1,5b
    1
    11
    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak
    Yenilenebilir enerjiye özellikle de rüzgâr enerjisine çok ciddi yatırımlar yapan Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka, karbon nötr olma yolunda ciddi bir adım atmaya karar verdi. Ülke parlamentosu, aldığı kararla Kuzey Denizi’nde tüm deniz üstü petrol ve doğalgaz faaliyetlerini 2050 yılı itibariyle sonlandıracağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor"

    İleriki dönemde yapılması planlanan arama ve üretim izinlerini de iptal eden karar, önümüzdeki 30 yıl içinde mevcut faaliyetlerin de sonlanmasını sağlayacak. Danimarka Parlamentosu’nda yer alan 10 partiden çoğunun desteğini alan karar sonrası ülkenin 1972 yılından beri faaliyette olan deniz üstü petrol işletmeleri kapanacak.

    Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak
    Tam Boyutta Gör

    Rüzgâr enerjisine ciddi yatırım yapan ülke, sene başında aldığı bir kararla Kuzey Denizi ila Baltık Denizi’nin de alternatifler içinde yer aldığı yere, yapay rüzgâr adası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. 30 ila 45 milyar dolar arasında bir maliyet gerektireceği düşünülen proje ile ülkenin elde edeceği enerji kapasitesini 10 GW seviyesine çıkarma hedefinde olduğu belirtilmişti.

    Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini ise yenilenebilir kaynaklardan elde etmişti.



    https://www.engadget.com/denmark-to-end-offshore-oil-gas-pumping-by-2050-162837374.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    danimarka gibi sayılı ülkeler parayla refah amaçlıyor parayla daha çok para değil.
    halkın yaşam standardını düşürecek şeyleri para getirse bile reddederler. adamların kafası insan rahatına huzuruna endekslenmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fatsa52 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dogalgazin yanmasi sonucu ortaya cikan zararli gazlar nedir?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi ) fatsa52
    doğal gaz yanması sonrası zararlı gaz yok su buharı var. suyun H2O formulünde hidrojen ve oksijen şeklinde ayrılması tartışmalı. doğal gaz CH4, yanınca H2O cıkıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) fatsa52
    CO2 ve H2O çıkıyor ancak sorun yanması sonrası problem değil yanmaması sonrası kalan gaz CH4 gazı CO2’ye göre 84 kez daha fazla dünyayı ısıtıyor.



    Üretilirken çok fazla kaçıyor, taşınırken kaçıyor, yanarken tam yanmıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2040'ta petrol dünyada zaten bitecek yegenim xd
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    petrol hiçbir zaman tükenmeyecek cunku atmosferdeki karbonu sıvılaştırma ve sudaki hidrojeni ayırma prosesleri olduğu sürece petrolü sentetik üretme tekniği var zaten o yüzden 1973 petrol krizi, 1980'lerde petrol rezervleri tükenecek haberlerine ragmen petrol 50 yıldır tükenmiyor. tükenecek birşey gibi bir medya yapıyorlar hatta körfez savaşı gibi operasyon dahi düzenliyorlar fakat bu şey sentetik üretiliyor. benzin mazot LPG ve doğal gaz sentetik üretiliyor



    rüzgar enerjisine gelince onlar da bakın enerji artık burada elde ediliyor algısı oluşturmak için okyanusun ortasında 7 x 24 dönse ile o pervaneler değil bir sehir bir mahalle bir tek binanın dahi elektriğini karşılayamaz. yukardaki rüzgar santral resmi fotoşop gibi duruyor bu arada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ürettiğini satmak var iken neden tesisleri kapatırsın ki
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Bir diğer nedeni ise gelecekte, acil bir durumda elinde konvansiyonel bir yakıt bulundurabilmek. Herkes, bizimkilerin kafasında değil; her şeyi satalım mantığı ile hareket etmiyor. Evet, daha kolay belki ama hem çevreyi korumuş oluyor (göreceli bir kavram olsa da, çünkü bunlarında çevreye ne tür zararlar verdiği de çok açık bir konu değil) hem gelecek için tasarruf etmiş oluyor hem de geleceğe yatırım yapmış oluyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pyrotechnician 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    birinci elden bir bilgi vereyim :)
    Burda insanlarin birinci onceligi para degil, aile ve huzurlu bir yasam ;)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Heaberde 1972’den kalma diyordu. Büyük ihtimal yenilenme tarihi filan gelmiştir bu şekilde yapmayalımda rüzgara yatırım yapalım demişlerdir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O tarihten sonra kalmamış olacak gibi zaten bu gidişle. Hem gerek kalmayacak hem hidro karbonun kendisi kalmayacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf? 1 hf. Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak 1 hf. Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor 1 hf. Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir 1 hf. MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı 1 hf. AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Snapdragon yonga setleri molekül analizi de yapacak 1 hf. Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı 1 hf. Tecno Camon 16 Premier - Kutu açılışı ve ön incelemesi 1 hf. Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu 1 hf. Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil 1 hf. Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir 1 hf. Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri 1 hf. Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı 1 hf. Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi 1 hf. Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak 1 hf. İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü 2 hf. Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi 2 hf. Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak Sonraki Deniz diplerinde ''deniz karı'' olarak adlandırılan alg yapıları incelenecek 2 hf. Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı 2 hf. Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü 2 hf. Dalgadan enerji üreten sistem 2 hf. Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor 2 hf. The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak 2 hf. Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı 2 hf. Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti 2 hf. Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu 2 hf. Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu 2 hf. Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar 2 hf. Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı 2 hf. Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın 2 hf. Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi 2 hf. PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı 2 hf. Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 2 hf. Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim! 2 hf. Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız