Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak

Yenilenebilir enerjiye özellikle de rüzgâr enerjisine çok ciddi yatırımlar yapan Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka, karbon nötr olma yolunda ciddi bir adım atmaya karar verdi. Ülke parlamentosu, aldığı kararla Kuzey Denizi’nde tüm deniz üstü petrol ve doğalgaz faaliyetlerini 2050 yılı itibariyle sonlandıracağını duyurdu.

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İleriki dönemde yapılması planlanan arama ve üretim izinlerini de iptal eden karar, önümüzdeki 30 yıl içinde mevcut faaliyetlerin de sonlanmasını sağlayacak. Danimarka Parlamentosu’nda yer alan 10 partiden çoğunun desteğini alan karar sonrası ülkenin 1972 yılından beri faaliyette olan deniz üstü petrol işletmeleri kapanacak.

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Rüzgâr enerjisine ciddi yatırım yapan ülke, sene başında aldığı bir kararla Kuzey Denizi ila Baltık Denizi’nin de alternatifler içinde yer aldığı yere, yapay rüzgâr adası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. 30 ila 45 milyar dolar arasında bir maliyet gerektireceği düşünülen proje ile ülkenin elde edeceği enerji kapasitesini 10 GW seviyesine çıkarma hedefinde olduğu belirtilmişti.

Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini ise yenilenebilir kaynaklardan elde etmişti.

https://www.engadget.com/denmark-to-end-offshore-oil-gas-pumping-by-2050-162837374.html

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