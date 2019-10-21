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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor

    Televizyonun yanına artık önemli bir aksesuar haline gelen set üstü medya kutuları reklama dayalı olarak çalıştığı için kullanıcıların verilerine ihtiyaç duyuyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    3
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor
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    Son dönemde özellikle Android işletim sisteminin de etkisiyle set üstü televizyon kutuları mantar gibi çoğalmaya başladı. Amazon Fire TV veya Roku gibi büyük markaların yanında Çinli markaların da sayısız ürünü mevcut.

    Gözden kaçıyor

    Set üstü TV kutuları bilindiği üzere ya anlaşmalı olarak içerik kanalları sunuyor ya da siz bazı platformlara abone olarak içerik kanallarını indiriyorsunuz. Bu kutuların önemli özelliği içerik kanallarında gösterilen reklamlardan belirli bir pay alması veya kanalı belirli bir ücret karşılığında yayınlaması. Bu nedenle fiyatları da nispeten daha düşük oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

    Princeton Üniversitesi araştırmacıları set üstü televizyon kutularının kullanıcı verilerini nasıl kullandığını anlamak için bir çalışma yapmış. Çalışmada Amazon Fire TV ve Roku TV kutuları masaya yatırılmış.

    Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor
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    Araştırmacılar kullanıcı gibi davranarak kutulara içerik kanallarını gezen ve inceleyen bir bot yazılım tasarlamış. Yazılım bir reklam ile karşılaştığında ise bunu kişisel veri toplama olarak algılayarak raporlama yapıyor.

    Çalışma sonucunda Fire TV modelindeki kanalların yüzde 89’unun, Roku TV kanallarının yüzde 69’unun anonim olarak veri topladığı tespit edilmiş. Roku TV kanallarında çıkan reklamların yüzde 97’si ise Google DoubleClick reklam servisine ait.

    Araştırmacılar ne izlediğinizle ve beğenilerinizle ilgili pek çok firmanın ciddi bir şablon oluşturabileceğini düşünüyor zira Google’ın da kabul ettiği gibi toplanan bu veriler Google’a servis ediliyor. Elbette Google bu verileri de daha kişisel reklamlar için ortaklarıyla paylaşabiliyor.

    Kullanıcı kişiselleştirilmiş reklam özelliğini kapattığında bu veri toplama engelleniyor ancak cihazın seri numarası, WiFi ağları gibi donanım verileri toplanmaya devam ediyor.

    Rapor sadece iki kutu markası için yapılmış ancak markalı veya markasız sayısız televizyon kutusu mevcut. Henüz bu segmentte kişisel verilerin nasıl toplandığına dair detaylı raporlar olmadığı için olayın vehameti bilinmiyor. Diğer taraftan kullanıcılar ilk açılışta karşılarına gelen uzun sözleşmeleri dikkat etmeden imzaladığı için bu konuda bir itiraz hakkı da bulunmuyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/19/smart-tv-boxes-collect-way-more-data-than-we-anticipated-reveals-a-princeton-study/ Yorum Yaz
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    barisg 1 sa.
    Ortaya karışık bir tercüme? Kimden bahsediyorsunuz belli değil. Mi Box mı, Apple Tv mi, Digiturk mü? Next mi? Firma adı anmayacağız derken mesajın özü belli olmayan, ortaya karışık bir çalışma.

    Roku ve Fire Tv Türkiye'de zaten yok. Neden sürekli Türkiye'de olmayan ürünler ile ilgili haber yapıldığını da anlamıyorum. Vivo v.b.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 7 dk. barisg
    Araştırmalar yurtdışında yapıldığı için olabilir mi sizce? Mesela bu haberdeki araştırmayı, Princeton Üniversitesi araştırmacıları hazırlamış.
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    The Hollow 1 sa.
    Bu konuda bilinçli kişiler zaten bunun farkında ve önlemlerini çok önceden almışlardır. Benim Pi-hole sistemimde blacklist'ime eklediğim birkaç host vereyim, belki birilerinin işine yarar.

    Google ve Amazon ağırlıklı.

    [code]
    google-analytics.com
    ssl.google-analytics.com
    www.googleadservices.com
    www-google-analytics.l.google.com
    googlesyndication.com
    googletagmanager.com
    googletagservices.com
    padgead2.googlesyndication.com
    adservice.google.com
    pagead46.l.doubleclick.net
    googleads.g.doubleclick.net
    pagead46.l.doubleclick.net
    googleads.g.doubleclicks.net
    googleadapis.l.google.com
    pagead2.googlesyndication.com
    googleadservices.com
    partner.googleadservices.com
    tpc.googlesyndication.com
    partner.googleadservices.com
    www.googletagservices.com
    video-ad-stats.googlesyndication.com
    googleads.g.doubleclick.net
    www.pagead46.l.doubleclick.net
    stats.g.doubleclick.net
    stats.l.doubleclick.net
    ad.doubleclick.net
    doubleclick.net
    adclick.g.doubleclick.net
    adservice.google.com.tr
    amazon-adsystem.com
    c.amazon-adsystem.com
    s.amazon-adsystem.com
    analytics.query.yahoo.com
    [/code]
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