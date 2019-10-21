Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor

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Son dönemde özellikle Android işletim sisteminin de etkisiyle set üstü televizyon kutuları mantar gibi çoğalmaya başladı. Amazon Fire TV veya Roku gibi büyük markaların yanında Çinli markaların da sayısız ürünü mevcut.

Gözden kaçıyor

Set üstü TV kutuları bilindiği üzere ya anlaşmalı olarak içerik kanalları sunuyor ya da siz bazı platformlara abone olarak içerik kanallarını indiriyorsunuz. Bu kutuların önemli özelliği içerik kanallarında gösterilen reklamlardan belirli bir pay alması veya kanalı belirli bir ücret karşılığında yayınlaması. Bu nedenle fiyatları da nispeten daha düşük oluyor.

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Princeton Üniversitesi araştırmacıları set üstü televizyon kutularının kullanıcı verilerini nasıl kullandığını anlamak için bir çalışma yapmış. Çalışmada Amazon Fire TV ve Roku TV kutuları masaya yatırılmış.

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Araştırmacılar kullanıcı gibi davranarak kutulara içerik kanallarını gezen ve inceleyen bir bot yazılım tasarlamış. Yazılım bir reklam ile karşılaştığında ise bunu kişisel veri toplama olarak algılayarak raporlama yapıyor.

Çalışma sonucunda Fire TV modelindeki kanalların yüzde 89’unun, Roku TV kanallarının yüzde 69’unun anonim olarak veri topladığı tespit edilmiş. Roku TV kanallarında çıkan reklamların yüzde 97’si ise Google DoubleClick reklam servisine ait.

Araştırmacılar ne izlediğinizle ve beğenilerinizle ilgili pek çok firmanın ciddi bir şablon oluşturabileceğini düşünüyor zira Google’ın da kabul ettiği gibi toplanan bu veriler Google’a servis ediliyor. Elbette Google bu verileri de daha kişisel reklamlar için ortaklarıyla paylaşabiliyor.

Kullanıcı kişiselleştirilmiş reklam özelliğini kapattığında bu veri toplama engelleniyor ancak cihazın seri numarası, WiFi ağları gibi donanım verileri toplanmaya devam ediyor.

Rapor sadece iki kutu markası için yapılmış ancak markalı veya markasız sayısız televizyon kutusu mevcut. Henüz bu segmentte kişisel verilerin nasıl toplandığına dair detaylı raporlar olmadığı için olayın vehameti bilinmiyor. Diğer taraftan kullanıcılar ilk açılışta karşılarına gelen uzun sözleşmeleri dikkat etmeden imzaladığı için bu konuda bir itiraz hakkı da bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/10/19/smart-tv-boxes-collect-way-more-data-than-we-anticipated-reveals-a-princeton-study/