Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor

Son dönemde özellikle Android işletim sisteminin de etkisiyle set üstü televizyon kutuları mantar gibi çoğalmaya başladı. Amazon Fire TV veya Roku gibi büyük markaların yanında Çinli markaların da sayısız ürünü mevcut.
Gözden kaçıyor
Set üstü TV kutuları bilindiği üzere ya anlaşmalı olarak içerik kanalları sunuyor ya da siz bazı platformlara abone olarak içerik kanallarını indiriyorsunuz. Bu kutuların önemli özelliği içerik kanallarında gösterilen reklamlardan belirli bir pay alması veya kanalı belirli bir ücret karşılığında yayınlaması. Bu nedenle fiyatları da nispeten daha düşük oluyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"
Princeton Üniversitesi araştırmacıları set üstü televizyon kutularının kullanıcı verilerini nasıl kullandığını anlamak için bir çalışma yapmış. Çalışmada Amazon Fire TV ve Roku TV kutuları masaya yatırılmış.
Araştırmacılar kullanıcı gibi davranarak kutulara içerik kanallarını gezen ve inceleyen bir bot yazılım tasarlamış. Yazılım bir reklam ile karşılaştığında ise bunu kişisel veri toplama olarak algılayarak raporlama yapıyor.
Çalışma sonucunda Fire TV modelindeki kanalların yüzde 89’unun, Roku TV kanallarının yüzde 69’unun anonim olarak veri topladığı tespit edilmiş. Roku TV kanallarında çıkan reklamların yüzde 97’si ise Google DoubleClick reklam servisine ait.
Araştırmacılar ne izlediğinizle ve beğenilerinizle ilgili pek çok firmanın ciddi bir şablon oluşturabileceğini düşünüyor zira Google’ın da kabul ettiği gibi toplanan bu veriler Google’a servis ediliyor. Elbette Google bu verileri de daha kişisel reklamlar için ortaklarıyla paylaşabiliyor.
Kullanıcı kişiselleştirilmiş reklam özelliğini kapattığında bu veri toplama engelleniyor ancak cihazın seri numarası, WiFi ağları gibi donanım verileri toplanmaya devam ediyor.
Rapor sadece iki kutu markası için yapılmış ancak markalı veya markasız sayısız televizyon kutusu mevcut. Henüz bu segmentte kişisel verilerin nasıl toplandığına dair detaylı raporlar olmadığı için olayın vehameti bilinmiyor. Diğer taraftan kullanıcılar ilk açılışta karşılarına gelen uzun sözleşmeleri dikkat etmeden imzaladığı için bu konuda bir itiraz hakkı da bulunmuyor.
https://www.gizmochina.com/2019/10/19/smart-tv-boxes-collect-way-more-data-than-we-anticipated-reveals-a-princeton-study/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Roku ve Fire Tv Türkiye'de zaten yok. Neden sürekli Türkiye'de olmayan ürünler ile ilgili haber yapıldığını da anlamıyorum. Vivo v.b.
Google ve Amazon ağırlıklı.
[code]
google-analytics.com
ssl.google-analytics.com
www.googleadservices.com
www-google-analytics.l.google.com
googlesyndication.com
googletagmanager.com
googletagservices.com
padgead2.googlesyndication.com
adservice.google.com
pagead46.l.doubleclick.net
googleads.g.doubleclick.net
pagead46.l.doubleclick.net
googleads.g.doubleclicks.net
googleadapis.l.google.com
pagead2.googlesyndication.com
googleadservices.com
partner.googleadservices.com
tpc.googlesyndication.com
partner.googleadservices.com
www.googletagservices.com
video-ad-stats.googlesyndication.com
googleads.g.doubleclick.net
www.pagead46.l.doubleclick.net
stats.g.doubleclick.net
stats.l.doubleclick.net
ad.doubleclick.net
doubleclick.net
adclick.g.doubleclick.net
adservice.google.com.tr
amazon-adsystem.com
c.amazon-adsystem.com
s.amazon-adsystem.com
analytics.query.yahoo.com
[/code]