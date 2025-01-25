Apple CEO'su Tim Cook, Severance dizisinin reklam filminde oynadı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde oldukça dikkat çekici işlere imza atan Apple TV+'ın bugüne kadar çıkardığı en başarılı dizilerden biri de Severance oldu. 2022'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Severance, bu hafta 2. sezonuyla geri döndü.

İlk sezonun yakaladığı başarının ardından Severance'a daha çok önem vermeye başlayan Apple, 2. sezon için oldukça kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütüyor. NBA maçlarından New York sokaklarına kadar her yer Severance reklamlarıyla donatılırken, Apple CEO'su Tim Cook da bu tanıtım kampanyasına doğrudan dâhil oldu. Cook, dizinin yeni tanıtım videosu için kamera karşısına geçti.

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Tim Cook, Severance İçin Kamera Karşısına Geçti

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

Severance'ın yeni tanıtım filminde Tim Cook'u Lumos binasına giren bir çalışan olarak görüyoruz. Aynı dizideki karakterler gibi dış dünyadaki kimliğini kapıda bırakmış gibi görünen Tim Cook, Lumos'ta Tim C.'ye dönüşüyor.

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Apple CEO'su Tim Cook, Severance için kamera karşısına geçti