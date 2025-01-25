Apple CEO'su Tim Cook, Severance dizisinin reklam filminde oynadı

İlk sezonun yakaladığı başarının ardından Severance'a daha çok önem vermeye başlayan Apple, 2. sezon için oldukça kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütüyor. NBA maçlarından New York sokaklarına kadar her yer Severance reklamlarıyla donatılırken, Apple CEO'su Tim Cook da bu tanıtım kampanyasına doğrudan dâhil oldu. Cook, dizinin yeni tanıtım videosu için kamera karşısına geçti.
Tim Cook, Severance İçin Kamera Karşısına Geçti
Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.
Severance'ın yeni tanıtım filminde Tim Cook'u Lumos binasına giren bir çalışan olarak görüyoruz. Aynı dizideki karakterler gibi dış dünyadaki kimliğini kapıda bırakmış gibi görünen Tim Cook, Lumos'ta Tim C.'ye dönüşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: