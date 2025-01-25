Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple CEO'su Tim Cook, Severance dizisinin reklam filminde oynadı

    Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV+'ın sevilen dizisi Severance için kamera karşısına geçti. Cook, dizinin yeni reklam filminde Tim C. adlı bir Severance karakterine hayat verdi.
    Severance Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oldukça dikkat çekici işlere imza atan Apple TV+'ın bugüne kadar çıkardığı en başarılı dizilerden biri de Severance oldu. 2022'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Severance, bu hafta 2. sezonuyla geri döndü.

    İlk sezonun yakaladığı başarının ardından Severance'a daha çok önem vermeye başlayan Apple, 2. sezon için oldukça kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütüyor. NBA maçlarından New York sokaklarına kadar her yer Severance reklamlarıyla donatılırken, Apple CEO'su Tim Cook da bu tanıtım kampanyasına doğrudan dâhil oldu. Cook, dizinin yeni tanıtım videosu için kamera karşısına geçti.

    Tim Cook, Severance İçin Kamera Karşısına Geçti

    Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile  bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

    Severance'ın yeni tanıtım filminde Tim Cook'u Lumos binasına giren bir çalışan olarak görüyoruz. Aynı dizideki karakterler gibi dış dünyadaki kimliğini kapıda bırakmış gibi görünen Tim Cook, Lumos'ta Tim C.'ye dönüşüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motul 8100 x-clean efe 5w30 yorumları mecidiyeköyden nişantaşı"na nasıl gidilir all tomorrows türkçe edc şanzıman yağı demirdöküm nitromix parametre ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum