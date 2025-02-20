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    Anlık Bildirim

    Severance, Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu

    Geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla ekranlara geri dönen Severance, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. 2. sezonuyla da övgü toplayan dizi, Apple TV+'ta izlenme rekorları kırıyor.
    Severance Tam Boyutta Gör
    2022'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Severance, geçtiğimiz ay 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. İlk sezona yönelik övgülerin kulaktan kulağa yayılması sayesinde aradan geçen iki buçuk yılda daha geniş bir kitleye ulaşan dizi, 2. sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Apple'ın da kayda değer bir reklam kampanyasıyla desteklediği Severance, bu sayede 2. sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Öyle ki Severance bugün artık Apple TV+'ın en çok izlenen dizisi hâline gelmiş durumda.

    Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen dizisi Ted Lasso'ydu. Ancak Severance 2. sezonunda yakaladığı başarı sayesinde Ted Lasso'yu geçti ve Apple'ın bugüne kadar en çok izlenen orijinal dizisi oldu.

    Severance, Apple TV+'a Çok Sayıda Yeni Abone Çekti

    Severance'ın ekranlara geri dönmesi Apple TV+'a abone olanların sayısında da kayda değer bir artış sağladı. Platforma abone olan yeni kullanıcıların sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 126 arttı.

    Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile  bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

    Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Ben Stiller'ın yönettiği dizide Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette gibi isimler rol alıyor.

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