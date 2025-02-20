Severance, Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu

Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen dizisi Ted Lasso'ydu. Ancak Severance 2. sezonunda yakaladığı başarı sayesinde Ted Lasso'yu geçti ve Apple'ın bugüne kadar en çok izlenen orijinal dizisi oldu.
Severance, Apple TV+'a Çok Sayıda Yeni Abone Çekti
Severance'ın ekranlara geri dönmesi Apple TV+'a abone olanların sayısında da kayda değer bir artış sağladı. Platforma abone olan yeni kullanıcıların sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 126 arttı.
Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.
Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Ben Stiller'ın yönettiği dizide Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette gibi isimler rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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