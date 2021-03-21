Sevilen dizi Fargo'nun 5. sezonu gelecek

Coen kardeşler tarafından 1996 yılında yayınlanan aynı isimli filmden esinlenen Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, dizinin hayranları için sevindiren haberi paylaştı.İlginizi Çekebilir Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi
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Geçtiğimiz günlerde Deadline'a konuşan Fargo'nun yaratıcısı Noah Hawley, Fargo'nun beşinci sezonunun geleceğini söyledi. Ancak ne yazık ki dizinin bu yıl gelmeyeceğini de ekledi. Noah Hawley, önümüzdeki yıl dizinin çalışmalarına başlayacağını söyledi, şu an için tahmini de olsa bir yayın tarihi belli değil. Beşinci sezon ile ilgili bir detay da ne yazık ki bilinmiyor.
Fargo dizisinin dördüncü sezonu geçtiğimiz yıl Eylül ayında yayınlanmaya başlamıştı. Fargo'nun dördüncü sezonu 1950'li yıllarda Kansas'ta geçiyor ve biri İtalyan diğeri Afroamerikan iki suç örgütünün birbiri ile olan ilişkisi anlatılıyordu.
Dördüncü sezonun oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Timothy Olyphant, Jessie Buckley, Jack Huston, Ben Whishaw ve Jason Schwartzman gibi isimler bulunuyordu.
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[resim]
Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?