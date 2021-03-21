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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevilen dizi Fargo'nun 5. sezonu gelecek

    İlk sezonu ile 2014'te yayın hayatına başlayan Fargo'nun yaratıcısı Noah Hawley, beşinci sezon için sevindiren haber iverdi. Beşinci sezon gelecek.
    21 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
    1,1b
    38
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Sevilen dizi Fargo'nun 5. sezonu gelecek
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    Coen kardeşler tarafından 1996 yılında yayınlanan aynı isimli filmden esinlenen Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, dizinin hayranları için sevindiren haberi paylaştı. 

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    Geçtiğimiz günlerde Deadline'a konuşan Fargo'nun yaratıcısı Noah Hawley, Fargo'nun beşinci sezonunun geleceğini söyledi. Ancak ne yazık ki dizinin bu yıl gelmeyeceğini de ekledi. Noah Hawley, önümüzdeki yıl dizinin çalışmalarına başlayacağını söyledi, şu an için tahmini de olsa bir yayın tarihi belli değil. Beşinci sezon ile ilgili bir detay da ne yazık ki bilinmiyor.

    Fargo dizisinin dördüncü sezonu geçtiğimiz yıl Eylül ayında yayınlanmaya başlamıştı. Fargo'nun dördüncü sezonu 1950'li yıllarda Kansas'ta geçiyor ve biri İtalyan diğeri Afroamerikan iki suç örgütünün birbiri ile olan ilişkisi anlatılıyordu.

    Dördüncü sezonun oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Timothy Olyphant, Jessie Buckley, Jack Huston, Ben Whishaw ve Jason Schwartzman gibi isimler bulunuyordu. 



    https://screenrant.com/fargo-show-season-5-confirm-update-release-details/
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    kartal172 2 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 19 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim seviyormuş? Sıradan bir cinayeti efsaneye dönüştürmüşler. Bazı mallarda matah bir şey sanıp izliyor.
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