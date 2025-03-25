Jason Statham'lı aksiyon filmi A Working Man'den yeni fragman

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda üst üste aksiyon filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Jason Statham, kariyerini bu alanda sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Statham bu yıl da A Working Man adını taşıyan yeni bir aksiyon filminde izleyici karşısına çıkacak. Suicide Squad ve End of Watch gibi filmlerle tanınan David Ayer'in yönettiği A Working Man, ABD'de 28 Mart'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon MGM, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

A Working Man, Bu Ay Sinemaseverlerle Buluşacak

Daha önce The Beekeeper filminde birlikte çalışan Jason Statham ile David Ayer'i yeniden bir araya getiren A Working Man, eskiden orduda özel bir timin parçası olan Levon Cade (Statham)'e odaklanıyor. Artık bu hayatı geride bırakmış olan Cade, inşaatta çalışıp ailesini geçindirdiği sıradan bir hayat sürmektedir. Ancak inşaatın olduğu bölgede genç bir kız kaçırılınca, Cade kendisini yeniden zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

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Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham'a Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng gibi isimler eşlik ediyor. Chuck Dixon'ın "Levon's Trade" adlı romanından uyarlanan A Working Man'in senaryosunu David Ayer ünlü oyuncu Sylvester Stallone ile birlikte kaleme aldı.

ABD'de bu ay sinemaseverlerle buluşacak olan A Working Man'in Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği belirsizliğini koruyorz. Şu anda kadar film için bir vizyon tarihi açıklanmadı.

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Jason Statham'lı A Working Man filminden yeni fragman