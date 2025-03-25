Jason Statham'lı aksiyon filmi A Working Man'den yeni fragman

A Working Man, Bu Ay Sinemaseverlerle Buluşacak
Daha önce The Beekeeper filminde birlikte çalışan Jason Statham ile David Ayer'i yeniden bir araya getiren A Working Man, eskiden orduda özel bir timin parçası olan Levon Cade (Statham)'e odaklanıyor. Artık bu hayatı geride bırakmış olan Cade, inşaatta çalışıp ailesini geçindirdiği sıradan bir hayat sürmektedir. Ancak inşaatın olduğu bölgede genç bir kız kaçırılınca, Cade kendisini yeniden zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham'a Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng gibi isimler eşlik ediyor. Chuck Dixon'ın "Levon's Trade" adlı romanından uyarlanan A Working Man'in senaryosunu David Ayer ünlü oyuncu Sylvester Stallone ile birlikte kaleme aldı.
ABD'de bu ay sinemaseverlerle buluşacak olan A Working Man'in Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği belirsizliğini koruyorz. Şu anda kadar film için bir vizyon tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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