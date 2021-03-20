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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor

    Sevilen oyuncu ve komedyen Jim Carrey'nin popüler filmi Ace Ventura'nın yenisi Amazon tarafından geliştiriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor
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    İlk filmi 1994 yılında yayınlanan başarılı oyuncu Jim Carrey'nin başrolünde olduğu Ace Ventura isimli filmin yenisi duyuruldu. 

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    Ayrıca Bkz. "Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor"

    Hayvan dedektifi olan Ace Ventura'nın maceralarına odaklanan komedi filmi Ace Ventura, film olarak çok başarılı filmler olmasalar da birçok insanın hayranı olduğu ve sevdiği bir seri. Geçtiğimiz saatlerde de yapım şirketi Morgan Creek'in duyurusuna göre Amazon, Ace Ventura serisinin yeni filmini geliştiriyor.

    Yeni Ace Ventura filmnini yazarlığını Sonic The Hedgehog filminin arkasındaki yazar ekibi üstlenecek. Filmin direkt olarak bir devam filmi mi olacağı yoksa serinin yeniden başlatılması olacak bilinmiyor. Ayrıca oyuncu kadrosuyla ilgili de bir detay bilinmiyor. Yani Jim Carrey filmde rol almayabilir, henüz net bir bilgi yok.

    Filmin konusu dışında yayın tarihi gibi detayları da ne yazık ki şu an için bilinmiyor.



    https://screenrant.com/ace-ventura-3-movie-development-writers/
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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yc#1 (Yavuz Can) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gergedan ve arabayı park etme sahneleri akıllara zarardı
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmi harikaydı ancak 2. film için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu arada Jim Carrey'in en verimli, en manyak olduğu zamanlar, gençlik ruhu diyelim biz ona. Şu anda ister Jim ile ister Jim'siz olsun aynı tadı kesinlikle veremez diye düşünüyorum. Jim Carrey çok yaşlandı. Gerçi Sonic The Hedgehog'daki performansı ve karakteri mükemmeldi ama yine de şimdi bu adamın gençliğini biliyoruz bu filmlerde. Gözümüz hep o hâlini arayacaktır. Sonic'teki gibi yeni bir karakteri canlandırmıyor yani, fark orada. Yine de gelsin tabi. Bekleriz.



    Bu arada başlık bir acayip olmuş. Geliştiriliyor ne la yazılım mı bu, oyun mu?
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    La Jim Carrey olmazsa Ace Ventura olmaz ki o, başka bir şey olur. Aman Tanrım ve Maske'nin devam filmlerinde Jim Carrey'nin olmamasının sonuçlarını gördük...
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    C ctntas 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Jim Carrey dünyanın en komik ve en iyi oyuncularından biri. Neden yıllarca kabuğuna çekildi anlamıyorum. Yeni projelerde yer alması beni mutlu etti
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ctntas
    Büyük ihtimalle Johnny Depp ve benzerleri ile oldukça benzer bir yola girmişti. Bundan kurtulmak için bir nevi inzivaya çekildi. Hatta ardından ortaya çıktığında "keşke herkes zengin olsa da aslında bunun aranılan cevap olmadığını görse" gibi bir laf etmişti. Bu da bir nevi itiraftı aslında. Elbette kendisini Sonic başta olmak üzere yeni projelerde görmek oldukça güzel. O zenginliğin insanı sürükleyebileceği boşluğu da görmüş ve kendisini kurtarmış bir kişi olması da aslında filmlerindeki oyunculuğunda gördüğümüz muhteşem zekayı kanıtlar nitelikte...
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    cceviz (cenk cenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lise zamanlarımda defalarca izlediğim film.
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