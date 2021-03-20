Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

İlk filmi 1994 yılında yayınlanan başarılı oyuncu Jim Carrey'nin başrolünde olduğu Ace Ventura isimli filmin yenisi duyuruldu.

İlginizi Çekebilir

II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı

Ayrıca Bkz. "Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor"

Hayvan dedektifi olan Ace Ventura'nın maceralarına odaklanan komedi filmi Ace Ventura, film olarak çok başarılı filmler olmasalar da birçok insanın hayranı olduğu ve sevdiği bir seri. Geçtiğimiz saatlerde de yapım şirketi Morgan Creek'in duyurusuna göre Amazon, Ace Ventura serisinin yeni filmini geliştiriyor.

Yeni Ace Ventura filmnini yazarlığını Sonic The Hedgehog filminin arkasındaki yazar ekibi üstlenecek. Filmin direkt olarak bir devam filmi mi olacağı yoksa serinin yeniden başlatılması olacak bilinmiyor. Ayrıca oyuncu kadrosuyla ilgili de bir detay bilinmiyor. Yani Jim Carrey filmde rol almayabilir, henüz net bir bilgi yok.

Filmin konusu dışında yayın tarihi gibi detayları da ne yazık ki şu an için bilinmiyor.

https://screenrant.com/ace-ventura-3-movie-development-writers/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.