Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini Clipchamp ile değiştirdi

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10'daki Fotoğraflar uygulamasında yerleşik olarak bulunan Video Düzenleyici isimli uygulamayı değiştirmeye karar verdi. Şirket standart aracını rafa kaldırarak modern bir web tabanlı video düzenleme uygulaması olan Clipchamp'i devreye soktu.

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Uygulamanın eski sürümünü açmaya çalışan kullanıcılar Video Düzenleyici'nin Fotoğraflar uygulamasında artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle karşılaşıyorlar. Microsoft video düzenleme için "ücretsiz, güçlü ve kullanıcı dostu" olduğunu söylediği Clipchamp'in kullanılmasını öneriyor.

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Clipchamp daha kapsamlı

Microsoft Edge WebView tarafından desteklenen ve birçok gelişmiş video düzenleme özelliği sunan Clipchamp, daha ileri düzeyde araçlar arayanlar için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak bazı kullanıcılar, basit bir kullanıma sahip olması nedeniyle eski video düzenleyicisinin ortadan kaldırılmasından rahatsız.

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Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini değişti