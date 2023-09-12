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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini Clipchamp ile değiştirdi

    Video düzenlemek için Windows 10'daki Video Düzenleyici'yi kullananların uygulamaya veda etme zamanı geldi. Microsoft işletim sistemindeki yerleşik video düzenleyicisini Clipchamp ile değiştirdi.

    Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini değişti Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10'daki Fotoğraflar uygulamasında yerleşik olarak bulunan Video Düzenleyici isimli uygulamayı değiştirmeye karar verdi. Şirket standart aracını rafa kaldırarak modern bir web tabanlı video düzenleme uygulaması olan Clipchamp'i devreye soktu.

    Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini değişti Tam Boyutta Gör

    Uygulamanın eski sürümünü açmaya çalışan kullanıcılar Video Düzenleyici'nin Fotoğraflar uygulamasında artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle karşılaşıyorlar. Microsoft video düzenleme için "ücretsiz, güçlü ve kullanıcı dostu" olduğunu söylediği Clipchamp'in kullanılmasını öneriyor.

    Microsoft, Windows 10'daki yerleşik video düzenleyicisini değişti Tam Boyutta Gör

    Clipchamp daha kapsamlı

    Microsoft Edge WebView tarafından desteklenen ve birçok gelişmiş video düzenleme özelliği sunan Clipchamp, daha ileri düzeyde araçlar arayanlar için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak bazı kullanıcılar, basit bir kullanıma sahip olması nedeniyle eski video düzenleyicisinin ortadan kaldırılmasından rahatsız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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