Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek: Peki kimler başvurabilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında şehirler arası otobüs ve uçak yolculuğu yapacak vatandaşlar için “seyahat izin belgesi” zorunluluğu getirilmişti. Konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, seyahat izin belgesinin bundan böyle e-Devlet’ten de alınabileceğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet kapısında” ifadelerine yer verildi.
Başvuru süreci şöyle olacak:
- e-Devlet kapısı üzerinden başvurunuzu yapınız
- Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır
- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine “Başvurunuz kabul edilmiştir” veya “Başvurunuz ret edilmiştir” şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacaktır
- Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.
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Kimler Seyahat İzin Belgesi alabilir?
Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastaları olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler “Seyahat İzin Belgesi”nden faydalanabilecek. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından bilgilendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.
Para cezası
Seyahat kısıtlamasına yönelik verilen kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi.
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Simdi ulasim yasagi getirerek resmen ters koseye yatirdik korona'yi. Yemin ederim inanilmaz bir stratejik dehaya sahibiz. Ankle Break yaptik, belini kirdik resmen bu darbeyle!
Simdi virus o kadar aptallasti ki bu beklenmedik salvolarla, artik nasil yayilacagini sasirmis durumda. Mala bagladi resmen