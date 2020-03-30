THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarını tamamen durduran Türk Hava Yolları, iç hat seferlerini ise İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından belli başlı şehirlere yapıyor.

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Alınan kararlar neticesinde iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili bir açıklama, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi. İç hat biletlerinin havalimanlarındaki satış ofisleri ile acentelerden seyahat izin belgesiyle alınabileceğini belirten Ekşi, açıklamasının devamında “Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Yolcuların ilgili valiliklerden alınan seyahat belgeleri olmaksızın kesinlikle uçaklara alınmayacağının altını çizdi. THY, iç hat seferleri kapsamında; İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir’e uçacak.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/thy-ic-hat-seferlerinde-yan-koltuk-bos-uygulamasi-yapilacak/1784363

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