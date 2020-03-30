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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor

    Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında "yan koltuk boş" uygulaması yapacağını duyurdu. Her sefer için belli sayıda bilet satılacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarını tamamen durduran Türk Hava Yolları, iç hat seferlerini ise İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından belli başlı şehirlere yapıyor.

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    Alınan kararlar neticesinde iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili bir açıklama, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi. İç hat biletlerinin havalimanlarındaki satış ofisleri ile acentelerden seyahat izin belgesiyle alınabileceğini belirten Ekşi, açıklamasının devamında “Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

    Yolcuların ilgili valiliklerden alınan seyahat belgeleri olmaksızın kesinlikle uçaklara alınmayacağının altını çizdi. THY, iç hat seferleri kapsamında; İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir’e uçacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/thy-ic-hat-seferlerinde-yan-koltuk-bos-uygulamasi-yapilacak/1784363 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 33 dk.
    THY’de gereksiz bir ego var ben anlamıyorum, sanki Türk vatandaşlarına 2.sınıf muamele yapıyor.
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    wolf silver (wolf silver) 1 sa.
    29.03.2020 tarihe TK-7046 Sayılı sefer uçağım vardı. Neyse corona virüs yüzünden iptal edildi. Adamların telefonuna bir türlü ulaşamadık. Hatlar kilitlendi. Gece 2 de aradım hala hatlar yoğun. Çok hazırlıksız bir şekilde yakalandılar. Vizyonsuzlar çabuk müdahale etmediler. Hadi hazırlıksız yakalandılar internet sitelerini niye ona göre düzenlemediler. İnternet sitesinde işlem yapmaya çalışıyorum. Biletim iptal olmuyor. Sadece farklı bir tarihe erteleyebiliyorsun. Sinirlendiğim şey bilet alırken parayı çabuk alıyorlar. Ama bilet iptal olunca parayı vermemek için 40 takla atıyorlar. İlla form doldurup öyle işlem yapacaklarmiş.. Daha bugün yeni bilet iptali yaptım.
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    deoks 1 sa.
    Yanındakinden ziyade ön ve arkadakine daha çok maruz kalıyorsun. Birer sıra atlayarak tekli oturtulmalı.
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    1. zıplar
    2. zıplar
    3. kat maliyetli zıplar !
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    yorumculuklar 2 sa.
    THY ile fazla uçuşum olmadı, fakat reklamları vb. benim gözümü boyamaya başlamıştı. Fakat gelin görün ki bilet iptal/açığa alma sürecinde tam anlamıyla sınıfta kaldılar. Geçtiğimiz hafta için toplam iki farklı şehre gidiş/dönüş ile 4 uçuşum vardı; uçuşun 3'ü Pegasus, 1'i AnadoluJet'di. 1. şehir için uçuşlarım gidiş/dönüş pegasus'du ve pegasus uçuşları bir hafta öncesinden iptal edip iade sürecini mobil uygulamadan başlattı. 2. şehir için de gidiş uçuşum Pegasus'du ve aynı şekilde sorunsuz iptal edildi, fakat dönüş olan AnadoluJet uçuşu için durum aynı değildi. Son güne kadar bekledim, yurtiçi yolculuklar izne tabii oldu, aynı gecesine Pegasus uçuşlarını iptal etti, THY'dekiler bir sonraki günün sabahı ancak toplanıp uçuşları Pazar'dan itibaren iptal ettiler. Benim uçuş dahil olmadı doğal olarak, iptal hakkı da tanınmadı fakat açığa alma hakkı var neyse dedim sitesine girdim, Online İşlemler / Mobil vb. açığa alma düğmesi koymamışlar. "Geri bildirim formu" gönderin diyorlar, şaka gibi, gönderiyorsunuz uçuşunuz iki gün içerisinde ise arayın diyorlar, arıyorsunuz sistem çökmüş, neyse 30 dakika sırada bekledim ve bir müşteri hizmetlerine bağladım ve bileti açığa aldılar. Tabii açığa alma işlemi şu şekilde; biletinizin yanına not düşüyorlar, e-posta atıyorlar ve bilet numaranızı kaybetmeyin daha sonra bizi arayıp bileti çevirebilirsiniz diyorlar. Anlayacağınız online işlemler ve mobil uygulamalarına boşu boşuna para harcamışlar. Böyle bir akıl tutulması görmedim, müşteri hizmetleri nedir ya... Tamamen sınıfta kaldılar, bundan sonra iki kere düşüneceğim, batacağız korkusuyla bilet iade işini ne kadar erteleyebilirlerse ertelediler. Pegasus'da böyle bir şey görmedim, adamların iki uçağı kaza yapmış olmasına rağmen bu tip noktalarda rahatlar. THY'de acil değişim gerekiyor, kurum mahvolmuş. Eski tip "devlet kurumu" anlayışı şiddetle artarak devam etmiş diye hissediyorum.
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    labtek38 2 sa.
    Bilet fiyatları aynı mı kalacak 2 katına mı çıkacak?
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