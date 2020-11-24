Seyir halindeki Tesla Model S'in cam tavanı uçtu

Günümüzde pek çok köklü marka elektrikli araç pazarına adım atmış olsa da Tesla bu alanda hala çok konuşulan markalardan biri. Dolayısıyla Tesla modellerinde yaşanan sorunlar anında gündem olabiliyor. Durum bu kez de değişmedi.

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Bir otomobilin kamerasına yansıyan olay 22 Kasım'da Çin'de gerçekleşti. Seyir halinde ilerleyen Tesla Model S'in cam tavanı bir anda havalanarak gözden kayboldu. Olay sonrası yapılan açıklamada uçan parçanın başka bir araç üzerine düşmediği, dolayısıyla herhangi bir maddi hasar veya yaralanma olmadığı belirtildi.

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Aracın sahibiyle mümkün olduğunca hızlı iletişime geçtiklerini belirten Tesla, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Yaptığımız ön inceleme sonrasında araçtaki tavan camının üçüncü taraf bir yetkili serviste değiştirilmiş olduğunu tespit ettik. Olayın sebebini araştırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Şirket, tavan camını değiştiren yetkili servisin ismini açıklamadı.

Yaklaşık iki ay önce de tavanı yekpare camdan oluşan bir Tesla Model Y'nin tavanı uçmuştu. Üstelik bu araç yeni alınmış olduğu için herhangi bir serviste de işlem görmemişti. Tesla tarafından yapılan açıklamada sorunun Model Y'lerin küçük bir kısmını etkilediği düşünülen bir üretim hatasından kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti.

Yaşanan olaylar sonrasında kimi kullanıcılar Tesla'nın arkasında durmaya devam ederken, bazıları da şirketin üretim noktasında büyük işler başarıyor olmasına rağmen kalite ve servis konularında aynı başarıyı gösteremediğini dile getiriyor.

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