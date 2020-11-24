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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Seyir halindeki Tesla Model S'in cam tavanı uçtu

    Yaklaşık iki ay önce tavanı yekpare camdan oluşan bir Model Y'nin tavanı seyir halindeyken gövdeden ayrılmış ve havalanmıştı. Şimdi de Çin'deki bir Model S kullanıcısı benzer bir durumla karşılaştı.
    1 sa.
    958
    46
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Günümüzde pek çok köklü marka elektrikli araç pazarına adım atmış olsa da Tesla bu alanda hala çok konuşulan markalardan biri. Dolayısıyla Tesla modellerinde yaşanan sorunlar anında gündem olabiliyor. Durum bu kez de değişmedi.

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    Bir otomobilin kamerasına yansıyan olay 22 Kasım'da Çin'de gerçekleşti. Seyir halinde ilerleyen Tesla Model S'in cam tavanı bir anda havalanarak gözden kayboldu. Olay sonrası yapılan açıklamada uçan parçanın başka bir araç üzerine düşmediği, dolayısıyla herhangi bir maddi hasar veya yaralanma olmadığı belirtildi.

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    Aracın sahibiyle mümkün olduğunca hızlı iletişime geçtiklerini belirten Tesla, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Yaptığımız ön inceleme sonrasında araçtaki tavan camının üçüncü taraf bir yetkili serviste değiştirilmiş olduğunu tespit ettik. Olayın sebebini araştırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Şirket, tavan camını değiştiren yetkili servisin ismini açıklamadı.

    Yaklaşık iki ay önce de tavanı yekpare camdan oluşan bir Tesla Model Y'nin tavanı uçmuştu. Üstelik bu araç yeni alınmış olduğu için herhangi bir serviste de işlem görmemişti. Tesla tarafından yapılan açıklamada sorunun Model Y'lerin küçük bir kısmını etkilediği düşünülen bir üretim hatasından kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti.

    Yaşanan olaylar sonrasında kimi kullanıcılar Tesla'nın arkasında durmaya devam ederken, bazıları da şirketin üretim noktasında büyük işler başarıyor olmasına rağmen kalite ve servis konularında aynı başarıyı gösteremediğini dile getiriyor.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaş bu tarz şeyler neden hep Çin'de oluyor? Nufus çok olduğu için mi?
    Bi de "üçüncü taraf yetkili servis" nedir yahu? Yetkili servis mi değil mi bu şimdi?
    Arkadaş bu tarz şeyler neden hep Çin'de oluyor? Nufus çok olduğu için mi? Bi de "üçüncü taraf yetkili servis" nedir yahu? Yetkili servis mi değil mi bu şimdi...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    by_dj_omar (Omar Amar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışardan bir müdahale olmuş zaten. yoksa bu kadar kolay uçamaz. hız yaptıktan sonra kopuyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaş bu tarz şeyler neden hep Çin'de oluyor? Nufus çok olduğu için mi?
    Bi de "üçüncü taraf yetkili servis" nedir yahu? Yetkili servis mi değil mi bu şimdi?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    adnan96 (adnan kurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Yetkili servis ancak Teslanin kendi servisi değil. Başka bir servis firması tesla bakım lisansı alabiliyor. Sanırım Türkiyede de var böyle firmalar
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    AtalayArik 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çüş
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