Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu

Tam Boyutta Gör

Alman Porsche’nin elektrikli otomobili Taycan, 42 km boyunca drift atarak kendi klasmanında Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazandı. Porsche’nin Hockenheimring’te bulunan Porsche Deneyim Merkezi’nde ıslak bir pistte gerçekleşirken rekor denemesi, şirketin sadece Çin pazarına sunduğu arkadan itişli Taycan modelinde gerçekleştirildi.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor"

Porsche’de sürücü eğitmeni olarak görev yapan Dennis Retera’nın direksiyonda olduğu denemede sürücü, yaklaşık 1 saat boyunca 200 m. uzunluğundaki ıslak pist üzerinde döndü. 210 tura karşılık gelen süre zarfında oldukça yorulduğunu dile getiren Retera, rekor getiren deneme sırasında aracı ortalama 46 km/s hızda kullandı.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı

Guinness Dünya Rekorları kitabına giren denemede hangi Taycan modelinin kullandığı ise belirtilmedi. Şirketin Çin pazarında satışa sunduğu Taycan’ın tek motorlu sürümlerinde 402 ya da 469 beygir güç üreten üniteler kullanılıyor. Bunlarda sırasıyla 79.2 kWh ya da 93.4 kWh kapasiteli pil paketi kullanılıyor. Bu kapsamda rekor getiren denemede daha yüksek kapasiteli pile sahip sürümün tercih edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Porsche Taycan’ın söz konusu rekoru elektrikli otomobiller kategorisinde kırdığını tekrar hatırlatalım. Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan diğer drift rekorlarına baktığımızda ise en hızlı driftle ( 304 km/s) Nissan GT-R NISMO’yu ve tam 8 saat süren en uzun driftte ise 374 km ile BMW M5’i görüyoruz. BMW M5’in bu rekor için hareket halindeyken 5 kez yakıt aldığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Aşağıda Porsche Taycan’a rekor getiren deneme için hazırlanmış videoya göz atabilirsiniz.

https://electrek.co/2020/11/23/porsche-drifts-taycan-electric-car-record-42-km-straight/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.