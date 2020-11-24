Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 25 kişi burada

    Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu

    Alman Porsche tarafından üretilen Taycan'ın arkadan itişli modeli, 42 km boyunca aralıksız drift atan ilk elektrikli otomobil olarak adını Guinness Dünya Rekorları kitabına yazdırdı.
    4 sa.
    1,3b
    25
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu
    Tam Boyutta Gör

    Alman Porsche’nin elektrikli otomobili Taycan, 42 km boyunca drift atarak kendi klasmanında Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazandı. Porsche’nin Hockenheimring’te bulunan Porsche Deneyim Merkezi’nde ıslak bir pistte gerçekleşirken rekor denemesi, şirketin sadece Çin pazarına sunduğu arkadan itişli Taycan modelinde gerçekleştirildi.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor"

    Porsche’de sürücü eğitmeni olarak görev yapan Dennis Retera’nın direksiyonda olduğu denemede sürücü, yaklaşık 1 saat boyunca 200 m. uzunluğundaki ıslak pist üzerinde döndü. 210 tura karşılık gelen süre zarfında oldukça yorulduğunu dile getiren Retera, rekor getiren deneme sırasında aracı ortalama 46 km/s hızda kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı

    Guinness Dünya Rekorları kitabına giren denemede hangi Taycan modelinin kullandığı ise belirtilmedi. Şirketin Çin pazarında satışa sunduğu Taycan’ın tek motorlu sürümlerinde 402 ya da 469 beygir güç üreten üniteler kullanılıyor. Bunlarda sırasıyla 79.2 kWh ya da 93.4 kWh kapasiteli pil paketi kullanılıyor. Bu kapsamda rekor getiren denemede daha yüksek kapasiteli pile sahip sürümün tercih edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

    Porsche Taycan’ın söz konusu rekoru elektrikli otomobiller kategorisinde kırdığını tekrar hatırlatalım. Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan diğer drift rekorlarına baktığımızda ise en hızlı driftle ( 304 km/s)  Nissan GT-R NISMO’yu ve tam 8 saat süren en uzun driftte ise 374 km ile BMW M5’i görüyoruz. BMW M5’in bu rekor için hareket halindeyken 5 kez yakıt aldığını da belirtelim.

    Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu
    Tam Boyutta Gör

    Aşağıda Porsche Taycan’a rekor getiren deneme için hazırlanmış videoya göz atabilirsiniz.



    https://electrek.co/2020/11/23/porsche-drifts-taycan-electric-car-record-42-km-straight/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    LordEvosis (Dark Destroyer) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tokyo drift bu haberi görünce ağladı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YesimCirakli 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Porche olmanın gururu böyle birşeymiş... Aferim evladım ne büyük başarı !!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheCaliph_ 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana Taycan alsana Berkcan
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Barni Moloztaş (Eren ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bursa'da bu aralar çok fazla görüyorum bunu valla para var millette
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    374km icin 5 kez yakit mi? yoh hanina
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. AMD Smart Access Memory teknolojisi Nvidia ve Intel’e de sunulacak 44 dk. Facebook'tan İzmir'e yaklaşık 1 milyon liralık deprem desteği 1 sa. XRP şeytanın bacağını kırdı, 3 kattan fazla kazandırdı 1 sa. Seyir halindeki Tesla Model S'in cam tavanı uçtu 2 sa. Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek 2 sa. Türkiye'den Paris İklim Anlaşmasına tepki 3 sa. Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak. 3 sa. Trafik yönettiğiniz ücretsiz bulmaca oyunu Don't Crash, Android için çıktı 4 sa. Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor 4 sa. Çin, Ay'da tarih yazmaya gidiyor: Chang'e 5 görevi resmen başladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu Sonraki Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor 15 sa. Asteroit 'fatihi' Hayabusa2 nihayet Dünya'ya geri dönüyor 15 sa. 10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor 15 sa. Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı 15 sa. Oynaması ücretsiz Tomb Raider Reloaded iOS ve Android için duyuruldu 16 sa. Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu 16 sa. Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi 17 sa. Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı 17 sa. Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi 18 sa. Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi? 18 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun 19 sa. RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi 19 sa. Curiosity Gezgini, Mars’ta bir zamanlar mega sel oluştuğuna dair kanıt buldu 19 sa. MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı 19 sa. Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı 20 sa. 2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek? 20 sa. Amazon’da Gülümseten Cuma Haftası’nın en çok satan, en iyi fiyatlı ürünleri 21 sa. Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi 21 sa. Toyota Camry Hybrid makyajlandı 22 sa. Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Titanfall 1 Steam'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation Patronu: Yeni IP'ye Yatırım Yapmak Çok Riskli
    Bölüm Sonu Canavarı
    Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi
    DonanımHaber
    Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız