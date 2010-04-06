Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, 3D destekli dokunmatik yapıdaki LCD panellerini üretti

Dünya'nın tanınan elektronik üreticilerinden Sharp, 3D teknolojili dokunmatik yapıya sahip LCD paneller geliştirdi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
6
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın tanınan elektronik üreticilerinden Sharp, 3D teknolojili dokunmatik yapıya sahip LCD paneller geliştirdi. Sharp'ın geliştirdiği 3D destekli LCD paneller 2D ve 3D arasında geçiş yapma özelliğine sahip olacak. Hem dokunmatik yapıda hemde dokunmatik olmayan yapıda üretilecek. Sharp'ın parallax barrier adını verdiği teknoloji sayesinde bu panellerde 3D teknolojisinden faydalanmak için 3D gözlüklere ihtiyaç duyulmayacağı açıklandı. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren seri üretimine başlanacak olan LCD paneller, dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, taşınabilir video oynatıcılar gibi cihazlarda kullanılacak.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
şu gözlüksüz 3Dyi bir türlü anlamış değilim.. bir tane görene kadar merakımı gideremicem anlaşılan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedom36 9 yıl
^^
Gözlük camının, ekran yüzeyine yerleştirildiğini düşünün hocam. Hooooop, her şey dokunma mesafesinde!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psychemy 9 yıl
3D gözlüğe ihtiyac duymaması süper olmuş. büyüksün sharp baba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Sharp yine LCD panellerdeki teknolojik liderliğini konuşturmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim