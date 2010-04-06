Sharp, 3D destekli dokunmatik yapıdaki LCD panellerini üretti

Dünya'nın tanınan elektronik üreticilerinden Sharp, 3D teknolojili dokunmatik yapıya sahip LCD paneller geliştirdi. Sharp'ın geliştirdiği 3D destekli LCD paneller 2D ve 3D arasında geçiş yapma özelliğine sahip olacak. Hem dokunmatik yapıda hemde dokunmatik olmayan yapıda üretilecek. Sharp'ın parallax barrier adını verdiği teknoloji sayesinde bu panellerde 3D teknolojisinden faydalanmak için 3D gözlüklere ihtiyaç duyulmayacağı açıklandı. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren seri üretimine başlanacak olan LCD paneller, dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, taşınabilir video oynatıcılar gibi cihazlarda kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.