Sharp AQUOS LE820 serisi HDTV'ler 1080p DivX desteği aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sharp ve DivX yeni bir iş birliğine imza atıyorlar. AQUOS serisi yeni nesil televizyonlarıyla HDTV arenasında çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Sharp, yeni iş birliği ile DivX formatındaki 1080p videoları, HDTV'ler üzerinden kolayca erişilebilir kılmak istiyor. İş birliği kapsamında Sharp'ın yeni modellerinden DivX sertifikalı AQUOS LE820 TV serisinin DivX formatlı 1080p videoları, PC veya USB aracılığıyla (LE820 serisinin tamamında var) oynatabilecek.
DivX'den yapılan açıklamaya göre, kullandıkları sıkıştırma teknolojisi sayesinde, iki saate yakın HD video, bir USB belleğe depolanabilecek ve bu sayede Sharp'ın yeni nesil HDTV'lerinde oynatılabilecek.
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sen görüntü kalitesini arttırdım diye reklam yapacağına yok dvix yok usb foto
gereksiz hareketler bunlar panel hatalarını gider ilk önce göz boyama
Galiba..
A-yapılan işlem sadece harici test cihazı ile UM den yapılan settings tir!!! ve 400 kağıt değildir bunun karşılığı,sanırım bu uyanıklar
bu yaptıkları işlemin ne olduğunu kimse bilmiyor sanıyorlar!!
B-Prof.ISF Calibration ise dünyada sadece USA/Canada/UK de yapılmaktadır(SM den tabiki!!!) ücreti panel ebatına ve bir kısım
özel durumlara göre $ 250/300 ile $ 500/600 arasıdır
Ancak ISF ile BestBUY un yaptığı işlem kesinlikle farklıdır ve fiyat farkıda bundan dolayıdır ama bizdeki rakam çok yüksektir bunu özellikle
belirteyim!!!
++
Ayrıca her panelde siz böyle ext.bazı Calibration aygıtları ilede aynı başarıda paneli set edemezsiniz,çünkü SM den girilemeyen bir Calib.zaten
tam netice vermez+UM den yaptığınız bir calib.ise panelin S/W nin size sunduğu imkanlar dahilinde paneli set.edebilirsiniz!!!
BestBUY un yaptığı işlemi ben biliyorum ve benzer başka sistemlerde vardır ama bunların ISF ile alakası yoktur!!!!!
Kaldıki her panelde gelişmiş settingsler aynı değildir ve bazı değerleri giremezsiniz yada düzeltemezsiniz v.s v.s
Ancak yinede normal çıplak gözle veya basit bir usülle yapacağınız setting ile bunların yaptıklarıda elbette farklı olacaktır ve daha iyi olacaktır
ancak bunun ücretide 400 kağıt olamaz
++
Bunu öyle değerlendirmeyin,şöyleki secondary Yellow buradan alınıp Primary yapılıyor ki bunun geçmişte bir örneği daha vardı
Pany nin 70/80 lerdeki bazı üst seviye CRT lerinde olan "Quintrix" renk sistemiydi ve o zaman bu TV lerdeki renk doğruluğu çok iyi
idi,Sharp ınki sistem olarak eski sadece panelde uygulanması yeni
Colour-Gamut bu yeni Sharp ta daha büyük bir üçgen veriyor!!
Yinede paneli çıkınca görmek lazım ve uzman test yorumlarından nasıl bir eleştiri alacak bunada bakmak lazım!
Ancak Seri USA için NTSC den bana göre yine tam oturmayabilir,ancak Avrupa PAL da daha doğru renk oturması olacağını tahmin ediyorum!
Bu arada Sharp maalesef hala Reddish/Pinky/Orangey tonlarda "sıkıntı" veren paneller çıkarıyor(yine NTSC de daha fazla sorunlu ama
PAL dede durum aynı gibi!)
Sharp bence Default değerlerde SM den artık adam gibi doğru seviyelere yakın colour-setting yapmalıdır,USA da prof.ISF ile bunu çoğu
kullanıcı hallediyor ama Avrupada böyle bir şansımız yok
++
4-Primary Colour(bu dünyada ilk defa uygulanıyor-1 Trilyon renkten fazla) RGB+Yellow !!!
Baclit Ultra Brillant Edge-LIT
USA pazarı yaklaşık çıkış tarihleri>>>Availability LE920 Serisi
Seri 8xx/9xx olarak devam ediyor
The LC-68LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-60LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-52LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-60LE820UN will be available in March for an MSRP of $3,999.99
The LC-52LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,999.99
The LC-46LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,399.99
The LC-40LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,199.99
The LC-60LE810UN will be available in March for an MSRP of $3,499.99
The LC-52LE810UN will be available in March for an MSRP of $2,599.99
The LC-46LE810UN will be available in March for an MSRP of $2,099.99
The LC-40LE810UN will be available in March for an MSRP of $1,799.99
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