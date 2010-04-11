Sharp AQUOS LE820 serisi HDTV'ler 1080p DivX desteği aldı

Sharp ve DivX yeni bir iş birliğine imza atıyorlar. AQUOS serisi yeni nesil televizyonlarıyla HDTV arenasında çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Sharp, yeni iş birliği ile DivX formatındaki 1080p videoları, HDTV'ler üzerinden kolayca erişilebilir kılmak istiyor. İş birliği kapsamında Sharp'ın yeni modellerinden DivX sertifikalı AQUOS LE820 TV serisinin DivX formatlı 1080p videoları, PC veya USB aracılığıyla (LE820 serisinin tamamında var) oynatabilecek.

DivX'den yapılan açıklamaya göre, kullandıkları sıkıştırma teknolojisi sayesinde, iki saate yakın HD video, bir USB belleğe depolanabilecek ve bu sayede Sharp'ın yeni nesil HDTV'lerinde oynatılabilecek.