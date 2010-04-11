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Sharp AQUOS LE820 serisi HDTV'ler 1080p DivX desteği aldı

9 yıl
24,1b
1
17
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp ve DivX yeni bir iş birliğine imza atıyorlar. AQUOS serisi yeni nesil televizyonlarıyla HDTV arenasında çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Sharp, yeni iş birliği ile DivX formatındaki 1080p videoları, HDTV'ler üzerinden kolayca erişilebilir kılmak istiyor. İş birliği kapsamında Sharp'ın yeni modellerinden DivX sertifikalı AQUOS LE820 TV serisinin DivX formatlı 1080p videoları, PC veya USB aracılığıyla (LE820 serisinin tamamında var) oynatabilecek.
DivX'den yapılan açıklamaya göre, kullandıkları sıkıştırma teknolojisi sayesinde, iki saate yakın HD video, bir USB belleğe depolanabilecek ve bu sayede Sharp'ın yeni nesil HDTV'lerinde oynatılabilecek. 

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DH Misafiri 7 yıl
internet ayarlarını yapamıyorum kablosuz kurdum ama hazır olmadığını söylüyor ne yapmalıyım?
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STAR003 7 yıl
arkadaşlar mayıs 2011 de sharp 40le824e modeli tv satın aldım görüntü kalitesi 10 üzerinden 11.. gerçekten isterseniz bir satıcı mağazaya gidin ve görün bana hak vereceksiniz..8 gb hafızasına yayın kaydetme 8 bit panel (rgb+y) yani 4 renk ultra dolby dijital ses dahili hd uydu alıcısı dahili karasal alıcı dahili kablolu yayın alıcısı 4 hdmı daha neler neler + çok şık bir panel görüntüsü 2011 in en iyi led tv si seçilmiş...+ hatırlatmakta yararlı olucak tek eksikliği diyebileceğim dahili uydu alıcı çok yavaş kanal geçişleri 5 saniyeyi zorluyor bence başka hiçbir eksisi yok + tv içersinde kullanılan her parçası çok kaliteli malzemeden yapılmış can koruma panelini bile carl zeisse yaptırmış bu firma daha ne diyeyim inceleyin samsung gibi plastik malzemeden yapılmış tv ler almayın bence + tv nin arka şaşeşi dahil çelikleme şaçdan yaplmışyani çok sağlam heybetli bir tv....alacaklara duyurulur...
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DH Misafiri 8 yıl
ben sharp 40le810 a flash bellek takıp denedim. hem divx hem mkv şıkır şıkır oynatıyor. sadece mkv de ses sorunu oldu. oda formatla alakalı bir durum. aynı flash belleği sony nx700 e taktım filmleri hiç görmedi. birde panasonic in bir modeline taktım (model numarasını hatırlamıyorum ama son modellerden biriydi) oda birini gördü diğerini görmedi. sharp ı aldım :). usb den okuyabilme formatlarına önem veren arkadaşlara tavsiyem tv almaya giderken yanınızda flash bellek bulundurun. tabii içinde çeşitli film ve resim formatları bulunsun.
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_AMADEUS_ 8 yıl
Muhtemelen denediğin ses codec i dts dir ondan ses verememiştir.
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usluok 8 yıl
İlk defa bir lcd veya led tv alıp kullanacağım, daha önce hep crt tv kullandım.. Lcd veya led tv hakkında çok bir bilgim yok. Biraz araştırma yaptım oda forum sayfalarından.. Bu sayfalardada sharpın yeni teknolojisi hakkında çok bilgi ve kullanıcı yorumları bulamadım.. LC-40LE810 SHARP LED TV almak istiyorum.. Bu modeli önerirmisiniz?
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kemalb 8 yıl
LC-52LE820E modelini almayı düşünüyorum, bu alınırsa pişman olunacak bir modelmidir, burdaki üstadlara sormak istedim.
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DH Misafiri 9 yıl
sharp gibi firmadan gereksiz haraketler
sen görüntü kalitesini arttırdım diye reklam yapacağına yok dvix yok usb foto
gereksiz hareketler bunlar panel hatalarını gider ilk önce göz boyama
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alito 9 yıl
sharp iyi düşünmüş ama mkv filanda oynatabiliyormu onu merak ettim. 1080p divx ne demek onuda anlamış değilim acaba 720/1080p mkv 'den mi bahsediliyor?
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ALBAY 9 yıl

alito

sharp iyi düşünmüş ama mkv filanda oynatabiliyormu onu merak ettim. 1080p divx ne demek onuda anlamış değilim acaba 720/1080p mkv 'den mi bahsediliyor?



Galiba..
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yankizulu 9 yıl
izmir'deki bestbuy'da paneller için kalibrasyon yapılıyor hatta 42inç PQ6000 vardı yanyana birine kalibrasyon yapılmış digerine kalibrasyonsuz yazıyordu .400tl sudan ucuz
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albani 9 yıl
400TL bir kere ucuz değil!!

A-yapılan işlem sadece harici test cihazı ile UM den yapılan settings tir!!! ve 400 kağıt değildir bunun karşılığı,sanırım bu uyanıklar
bu yaptıkları işlemin ne olduğunu kimse bilmiyor sanıyorlar!!

B-Prof.ISF Calibration ise dünyada sadece USA/Canada/UK de yapılmaktadır(SM den tabiki!!!) ücreti panel ebatına ve bir kısım
özel durumlara göre $ 250/300 ile $ 500/600 arasıdır

Ancak ISF ile BestBUY un yaptığı işlem kesinlikle farklıdır ve fiyat farkıda bundan dolayıdır ama bizdeki rakam çok yüksektir bunu özellikle
belirteyim!!!

++

Ayrıca her panelde siz böyle ext.bazı Calibration aygıtları ilede aynı başarıda paneli set edemezsiniz,çünkü SM den girilemeyen bir Calib.zaten
tam netice vermez+UM den yaptığınız bir calib.ise panelin S/W nin size sunduğu imkanlar dahilinde paneli set.edebilirsiniz!!!

BestBUY un yaptığı işlemi ben biliyorum ve benzer başka sistemlerde vardır ama bunların ISF ile alakası yoktur!!!!!

Kaldıki her panelde gelişmiş settingsler aynı değildir ve bazı değerleri giremezsiniz yada düzeltemezsiniz v.s v.s

Ancak yinede normal çıplak gözle veya basit bir usülle yapacağınız setting ile bunların yaptıklarıda elbette farklı olacaktır ve daha iyi olacaktır
ancak bunun ücretide 400 kağıt olamaz


++
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Batuist 9 yıl
Hangi video formatı 4 kanal renk destekli ki?? anca algoritmalar ile suni renk üretilecek.. bu şekilde gerçek trilyon derinliğinde renge ulaşılamaz.. şöyle düşünelim..diyelim elinizde 16renk bulunduran bir resim olsun.. bunu 16milyon renk gösteren bir monitörde izlemeniz sizin renk derinliğinizi 16 milyona çıkarmaz.. çünkü gerçekte sadece 16 renk var resimde...
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albani 9 yıl

Batuist

Hangi video formatı 4 kanal renk destekli ki?? anca algoritmalar ile suni renk üretilecek.. bu şekilde gerçek trilyon derinliğinde renge ulaşılamaz.. şöyle düşünelim..diyelim elinizde 16renk bulunduran bir resim olsun.. bunu 16milyon renk gösteren bir monitörde izlemeniz sizin renk derinliğinizi 16 milyona çıkarmaz.. çünkü gerçekte sadece 16 renk var resimde...


Bunu öyle değerlendirmeyin,şöyleki secondary Yellow buradan alınıp Primary yapılıyor ki bunun geçmişte bir örneği daha vardı
Pany nin 70/80 lerdeki bazı üst seviye CRT lerinde olan "Quintrix" renk sistemiydi ve o zaman bu TV lerdeki renk doğruluğu çok iyi
idi,Sharp ınki sistem olarak eski sadece panelde uygulanması yeni


Colour-Gamut bu yeni Sharp ta daha büyük bir üçgen veriyor!!

Yinede paneli çıkınca görmek lazım ve uzman test yorumlarından nasıl bir eleştiri alacak bunada bakmak lazım!

Ancak Seri USA için NTSC den bana göre yine tam oturmayabilir,ancak Avrupa PAL da daha doğru renk oturması olacağını tahmin ediyorum!

Bu arada Sharp maalesef hala Reddish/Pinky/Orangey tonlarda "sıkıntı" veren paneller çıkarıyor(yine NTSC de daha fazla sorunlu ama
PAL dede durum aynı gibi!)

Sharp bence Default değerlerde SM den artık adam gibi doğru seviyelere yakın colour-setting yapmalıdır,USA da prof.ISF ile bunu çoğu
kullanıcı hallediyor ama Avrupada böyle bir şansımız yok


++
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albani 9 yıl
SHARP 2010 Model Seriler>>> "UV2A" Modüllü(Sakai-City Plant üretimi)

4-Primary Colour(bu dünyada ilk defa uygulanıyor-1 Trilyon renkten fazla) RGB+Yellow !!!
Baclit Ultra Brillant Edge-LIT




USA pazarı yaklaşık çıkış tarihleri>>>Availability LE920 Serisi
Seri 8xx/9xx olarak devam ediyor

The LC-68LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-60LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-52LE920UN will be available in May, pricing is TBD
The LC-60LE820UN will be available in March for an MSRP of $3,999.99
The LC-52LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,999.99
The LC-46LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,399.99
The LC-40LE820UN will be available in March for an MSRP of $2,199.99
The LC-60LE810UN will be available in March for an MSRP of $3,499.99
The LC-52LE810UN will be available in March for an MSRP of $2,599.99
The LC-46LE810UN will be available in March for an MSRP of $2,099.99
The LC-40LE810UN will be available in March for an MSRP of $1,799.99

+
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Dermasol 9 yıl
mkv oynatmasımı iyi acaba yoksa dvix oynatmasımı, bilen arkadaşlar söyleyebilirmiki, ben bunları oynatmasına deger veriyorumda
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