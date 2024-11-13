Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı: İlk kez tüm yıl kâr ile kapanacak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından olan 2024 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, premium abone sayısını bir önceki yıla göre yüzde 12 artırarak 252 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ayrıca, toplam aylık aktif kullanıcı sayısında yüzde 11’lik bir artışla 640 milyona ulaşılması, Spotify’ın güçlü büyümesini gözler önüne serdi.

Spotify, ilk kez tüm yıl kâr elde etti

Spotify’ın toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Şirket, işletme gelirinde ise önemli bir iyileşme kaydederek 454 milyon Euro'ya ulaştı. Bu, Spotify’ın en yüksek işletme gelirine ulaşması anlamına geliyor. Ayrıca şirket, 2024 yılında tüm yıl için kârlılığa ulaşmayı beklediğini ve bunun şirketin 18 yıl önce faaliyete geçmesinden bu yana ilk kez tüm yıl boyunca kâr elde edeceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Spotify’ın gelir artışının büyük kısmı, premium abone sayısındaki artış ve abonelik fiyatlarında yapılan artışlarla sağlanan yüzde 21’lik büyümeye dayanıyor. Şirket, Haziran ayında premium hesaplar için fiyat artışına gitmişti. Reklam destekli hesaplardan elde edilen gelir ise yüzde 6 oranında bir büyüme gösterdi.

İşletme gelirindeki olumlu gelişmelere rağmen, Spotify, 54 milyon Euro tutarında sosyal güvenlik yükümlülükleri (çalışan maaşları ve yan haklarıyla ilişkili olan vergiler) nedeniyle mali sonuçlarının etkilenmiş olduğunu bildirdi. Bu giderler, şirketin öngörüsünün 39 milyon Euro üzerinde gerçekleşti.

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