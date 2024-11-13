Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı: İlk kez tüm yıl kâr ile kapanacak

Spotify, ilk kez tüm yıl kâr elde etti
Spotify’ın toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Şirket, işletme gelirinde ise önemli bir iyileşme kaydederek 454 milyon Euro'ya ulaştı. Bu, Spotify’ın en yüksek işletme gelirine ulaşması anlamına geliyor. Ayrıca şirket, 2024 yılında tüm yıl için kârlılığa ulaşmayı beklediğini ve bunun şirketin 18 yıl önce faaliyete geçmesinden bu yana ilk kez tüm yıl boyunca kâr elde edeceğini söyledi.
İşletme gelirindeki olumlu gelişmelere rağmen, Spotify, 54 milyon Euro tutarında sosyal güvenlik yükümlülükleri (çalışan maaşları ve yan haklarıyla ilişkili olan vergiler) nedeniyle mali sonuçlarının etkilenmiş olduğunu bildirdi. Bu giderler, şirketin öngörüsünün 39 milyon Euro üzerinde gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir