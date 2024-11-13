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    Anlık Bildirim

    Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı: İlk kez tüm yıl kâr ile kapanacak

    Üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıklaya Spotify, aylık aktif kullanıcı sayısının 640 milyon kişiye ulaştığını bildirdi. Firma ayrıca ücretli abone sayısının da 252 milyon olduğunu duyurdu.
    Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından olan 2024 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, premium abone sayısını bir önceki yıla göre yüzde 12 artırarak 252 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ayrıca, toplam aylık aktif kullanıcı sayısında yüzde 11’lik bir artışla 640 milyona ulaşılması, Spotify’ın güçlü büyümesini gözler önüne serdi.

    Spotify, ilk kez tüm yıl kâr elde etti

    Spotify’ın toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Şirket, işletme gelirinde ise önemli bir iyileşme kaydederek 454 milyon Euro'ya ulaştı. Bu, Spotify’ın en yüksek işletme gelirine ulaşması anlamına geliyor. Ayrıca şirket, 2024 yılında tüm yıl için kârlılığa ulaşmayı beklediğini ve bunun şirketin 18 yıl önce faaliyete geçmesinden bu yana ilk kez tüm yıl boyunca kâr elde edeceğini söyledi.

    Spotify, 640 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Spotify’ın gelir artışının büyük kısmı, premium abone sayısındaki artış ve abonelik fiyatlarında yapılan artışlarla sağlanan yüzde 21’lik büyümeye dayanıyor. Şirket, Haziran ayında premium hesaplar için fiyat artışına gitmişti. Reklam destekli hesaplardan elde edilen gelir ise yüzde 6 oranında bir büyüme gösterdi.

    İşletme gelirindeki olumlu gelişmelere rağmen, Spotify, 54 milyon Euro tutarında sosyal güvenlik yükümlülükleri (çalışan maaşları ve yan haklarıyla ilişkili olan vergiler) nedeniyle mali sonuçlarının etkilenmiş olduğunu bildirdi. Bu giderler, şirketin öngörüsünün 39 milyon Euro üzerinde gerçekleşti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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