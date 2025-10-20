Amazon Prime üyelerine müjde: NBA maçları Türkiye'de Prime Video'da yayınlanacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon, dünya genelinde canlı spor yayınlarına yaptığı yatırıma Türkiye’yi de dahil etti. NBA'deki bazı maçlar yeni sezonda Amazon Prime Video’da Türkçe spikerle canlı olarak yayınlanacak.

Prime Video, NBA ile 11 yıllık küresel medya anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye’deki Prime üyeleri herhangi bir ek ücret ödemeden çeşitli NBA maçlarını Prime Video’dan seyredebilecek.

Amazon hangi NBA maçlarını yayınlayacak?

Türkiye’deki Prime üyeleri; 67 normal sezon maçı, Emirates NBA Kupası Eleme Turları, SoFi NBA Play-In Turnuvası, NBA Playoff’larından seçili karşılaşmalar, her yıl bir Konferans Finalleri serisi ve 11 yıl boyunca altı kez yayınlanacak NBA Finalleri dahil olmak üzere geniş kapsamlı NBA içeriklerine ek ücret ödemeden erişebilecek.

Türk sporcularımızdan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın Kasım ayındaki 3 maçı ve Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın Kasım ayındaki 1 maçı Prime Video ekranlarında yayınlanacak.

Spiker ve yorumcu kadrosu açıklandı

Prime Video’da yayınlanacak NBA maçları için NBA on Prime tanıtımları şimdiden başladı. 25 Ekim’de başlayacak maçlar için Türkiye’deki anlatım kadrosu açıklandı. Türkiye’nin deneyimli basketbol yorumcularından oluşan kadroda, NBA yayınlarının önde gelen isimlerinden Kaan Kural ve İnan Özdemir’in yanı sıra, Engin Efe Uçar, Cengiz Uygur ve Berkay Terzi’den oluşan güçlü kadro, 2025-26 sezonunda Prime Video ekranlarında izleyicilere NBA karşılaşmalarını aktaracak. Dileyen kullanıcılar seçili maçlarda Türkçe ve İngilizce yayın arasında geçiş yapabilecek.

Yayınlar 25 Ekim'de başlıyor

Türkiye’de NBA on Prime yayınları 25 Ekim’de başlıyor. 25 Ekim saat 02.00’de Boston Celtics - New York Knicks ve 25 Ekim saat 05.00’te Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers maçlarını canlı olarak seyredebilirsiniz. Maçların tekrarları ve özetleri Prime Video arşivine eklenecek.

Amazon'un Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu abonelik sayesinde Prime Video ve Prime Gaming platformlarını kullanabiliyor; Amazon'da ücretsiz kargo, aynı gün teslimat ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.

