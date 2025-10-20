Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime üyelerine müjde: NBA maçları Türkiye'de Prime Video'da yayınlanacak

    Türkiye'deki Prime aboneleri yeni sezonda çeşitli NBA maçlarını ek ücret ödemeden canlı olarak seyredebilecek. Yayın takvimi ve Türkçe spiker kadrosu açıklandı. 

    NBA maçları Türkiye'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, dünya genelinde canlı spor yayınlarına yaptığı yatırıma Türkiye’yi de dahil etti. NBA'deki bazı maçlar yeni sezonda Amazon Prime Video’da Türkçe spikerle canlı olarak yayınlanacak.

    Prime Video, NBA ile 11 yıllık küresel medya anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye’deki Prime üyeleri herhangi bir ek ücret ödemeden çeşitli NBA maçlarını Prime Video’dan seyredebilecek.

    Amazon hangi NBA maçlarını yayınlayacak?

    Türkiye’deki Prime üyeleri; 67 normal sezon maçı, Emirates NBA Kupası Eleme Turları, SoFi NBA Play-In Turnuvası, NBA Playoff’larından seçili karşılaşmalar, her yıl bir Konferans Finalleri serisi ve 11 yıl boyunca altı kez yayınlanacak NBA Finalleri dahil olmak üzere geniş kapsamlı NBA içeriklerine ek ücret ödemeden erişebilecek.

    Türk sporcularımızdan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın Kasım ayındaki 3 maçı ve Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın Kasım ayındaki 1 maçı Prime Video ekranlarında yayınlanacak.

    NBA maçları Türkiye'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Spiker ve yorumcu kadrosu açıklandı

    Prime Video’da yayınlanacak NBA maçları için NBA on Prime tanıtımları şimdiden başladı. 25 Ekim’de başlayacak maçlar için Türkiye’deki anlatım kadrosu açıklandı. Türkiye’nin deneyimli basketbol yorumcularından oluşan kadroda, NBA yayınlarının önde gelen isimlerinden Kaan Kural ve İnan Özdemir’in yanı sıra, Engin Efe Uçar, Cengiz Uygur ve Berkay Terzi’den oluşan güçlü kadro, 2025-26 sezonunda Prime Video ekranlarında izleyicilere NBA karşılaşmalarını aktaracak. Dileyen kullanıcılar seçili maçlarda Türkçe ve İngilizce yayın arasında geçiş yapabilecek.

    Yayınlar 25 Ekim'de başlıyor

    Türkiye’de NBA on Prime yayınları 25 Ekim’de başlıyor. 25 Ekim saat 02.00’de Boston Celtics - New York Knicks ve 25 Ekim saat 05.00’te Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers maçlarını canlı olarak seyredebilirsiniz. Maçların tekrarları ve özetleri Prime Video arşivine eklenecek.

    Amazon'un Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu abonelik sayesinde Prime Video ve Prime Gaming platformlarını kullanabiliyor; Amazon'da ücretsiz kargo, aynı gün teslimat ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 418i gran coupe yorum hyundai tucson 1.6 dizel kronik sorunları ginseng kullanıcı yorumları kadınlar kulübü fiat brava alınır mı maymun karaciğeri ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; LATITUDE 3550
    DELL 15.6" LATITUDE 3550
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum