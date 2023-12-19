Oyun dünyasını sarsan gelişme: Insomniac Games hacklendi, 1.67 terabaytlık veri sızdırıldı!

Yeni Wolverine, Spider-Man 3 ve fazlası
Cyber Daily'e göre fidye yazılımı grubu, yakında çıkacak olan Marvel's Wolverine oyunundan çeşitli video ve görseller, çalışanların kişisel bilgileri ve hatta gelecek projeler için hem Marvel hem de Sony’nin imzasını taşıyan bir sözleşmeyi içeren 1.3 milyondan fazla dosyadan oluşan 1.67 terabaytlık veri yayınladı.
Wolverine'in ilk görüntülerini ve henüz duyurulmamış karakterleri gösteren videolar, oyunun kadrosu, konum listesi, senaryo ve hedef çıkış tarihi internete sızdırılmış durumda. Insomniac'ın 2033 sonuna kadar olan yayın listesi de tahmini geliştirme bütçelerinin yanında listeleniyor. Verilerin ayrıca Wolverine'in önyüklenebilir bir yapısını da içerdiği bildiriliyor.
Açıklanan verilerde Insomniac'ın gelecek oyun listesini gösteren bir slayt da yer alıyor. Planlanan oyunlar arasında 2025'te Marvel's Venom, 2026'da Marvel's Wolverine, 2028'de Marvel's Spider-Man 3, 2029'da yeni bir Ratchet & Clank, 2030'da Marvel's X-Men ve 2031/2032'de isimsiz bir oyun yer alıyor. Veri ihlalinde ortaya çıkan tüm bilgilerde olduğu gibi, bu yayın listesi de değişebilir.
Başka bir slayt, X-Men oyunlarını ve 2035'te çıkış yapan ikinci yeni IP oyununu içeren genişletilmiş bir yol haritasını gösteriyor. Başka bir slaytta Insomniac'ın çok oyunculu hedeflerini detaylı görüyoruz; Bunlar arasında 2024 için Spider-Man 2 Online, 2026 için Wolverine Online ve 2028 için online X-Men yer alıyor.
X-Men lisans koşulları da detaylandırılmış. Her oyun için geliştirme bütçesi olarak 120 milyon dolar, pazarlamaya ise 30 milyon dolar ayrılmış. Tüm X-Men oyunlarının 2035 yılına kadar, platform bazında PlayStation ve sonrasında PC’ye çıkış yapması planlanıyor. Spider-Man 3’ün iki bölüm halinde çıkabileceği öne sürülüyor. Birinci bölüm 2027 tatil sezonunda, ikinci bölüm ise 2028 tatil sezonunda çıkacak. Çok oyunculu mod, birinci bölümle birlikte gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.