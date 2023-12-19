Oyun dünyasını sarsan gelişme: Insomniac Games hacklendi, 1.67 terabaytlık veri sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Marvel Spider Man oyununun geliştiricisi Insomniac’ı hackleyen ve yedi gün içinde 50 BTC veya yaklaşık 2 milyon dolar ödenmemesi durumunda gizli verileri yayınlamakla tehdit eden hackerlar, Sony'nin taleplerini karşılamayı reddetmesinin ardından 1.67 terabaytlık veriyi internette paylaştı.

Yeni Wolverine, Spider-Man 3 ve fazlası

Cyber Daily'e göre fidye yazılımı grubu, yakında çıkacak olan Marvel's Wolverine oyunundan çeşitli video ve görseller, çalışanların kişisel bilgileri ve hatta gelecek projeler için hem Marvel hem de Sony’nin imzasını taşıyan bir sözleşmeyi içeren 1.3 milyondan fazla dosyadan oluşan 1.67 terabaytlık veri yayınladı.

Wolverine'in ilk görüntülerini ve henüz duyurulmamış karakterleri gösteren videolar, oyunun kadrosu, konum listesi, senaryo ve hedef çıkış tarihi internete sızdırılmış durumda. Insomniac'ın 2033 sonuna kadar olan yayın listesi de tahmini geliştirme bütçelerinin yanında listeleniyor. Verilerin ayrıca Wolverine'in önyüklenebilir bir yapısını da içerdiği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Veri ihlali haberi ilk ortaya çıktığında Sony, olayın araştırıldığını belirten bir açıklama yapmış ve başka hiçbir Sony bölümünün etkilenmediğini söylemişti. Wolverine görüntülerine ilişkin ne Sony ne de Insomniac henüz yorum yapmadı.

Açıklanan verilerde Insomniac'ın gelecek oyun listesini gösteren bir slayt da yer alıyor. Planlanan oyunlar arasında 2025'te Marvel's Venom, 2026'da Marvel's Wolverine, 2028'de Marvel's Spider-Man 3, 2029'da yeni bir Ratchet & Clank, 2030'da Marvel's X-Men ve 2031/2032'de isimsiz bir oyun yer alıyor. Veri ihlalinde ortaya çıkan tüm bilgilerde olduğu gibi, bu yayın listesi de değişebilir.

Başka bir slayt, X-Men oyunlarını ve 2035'te çıkış yapan ikinci yeni IP oyununu içeren genişletilmiş bir yol haritasını gösteriyor. Başka bir slaytta Insomniac'ın çok oyunculu hedeflerini detaylı görüyoruz; Bunlar arasında 2024 için Spider-Man 2 Online, 2026 için Wolverine Online ve 2028 için online X-Men yer alıyor.

X-Men lisans koşulları da detaylandırılmış. Her oyun için geliştirme bütçesi olarak 120 milyon dolar, pazarlamaya ise 30 milyon dolar ayrılmış. Tüm X-Men oyunlarının 2035 yılına kadar, platform bazında PlayStation ve sonrasında PC’ye çıkış yapması planlanıyor. Spider-Man 3’ün iki bölüm halinde çıkabileceği öne sürülüyor. Birinci bölüm 2027 tatil sezonunda, ikinci bölüm ise 2028 tatil sezonunda çıkacak. Çok oyunculu mod, birinci bölümle birlikte gelecek.

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Insomniac Games hacklendi: 1.67 terabaytlık veri sızdırıldı!