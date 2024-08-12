Akıl almaz olay: Futbol kulübü bonservisi siber saldırganlara kaptırdı

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Tam Boyutta Gör Dijital dünyanın daha çok hayatımıza girmesi ile birlikte insanların dikkatsizlikleri de aynı oranda arttı. Öyle ki kamu kurumlarından özel şirketlere çok kolay dijital yöntemlerle dolandırılanların haberleri gündeme geliyor. Son olarak futbol dünyası da siber saldırganların kurbanı oldu.

Bonservis buhar oldu

Katar ekiplerinden Al Gharafa, Steaua Bükreş forması giyen Florinel Coman transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşme halindeydi. Nihayet görüşmeler tamamlandı ve oyuncunun transferi için imzalar atıldı.

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Ne var ki transfer bedeli olan 5.25 milyon Euro bir türlü Steaua Bükreş hesabına yatmadı. Kulüp ve menajer, Al Gharafa ile temasa geçtiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Vientamlı hacker grubu, Steaua Bükreş email hesabını ele geçirerek Al Gharafa ile temasa geçmiş ve bonservis bedelini Vietnam’daki bir hesaba aktarmalarını sağlamıştı.

Oyuncunun menajeri paranın gecikme faiziyle ödenmesi gerektiğini söyleyerek FIFA’ya şikâyette bulundu. FIFA tarafından verilecek karar merakla bekleniyor ancak bonservis parasının geri alınması pek mümkün görünmüyor.

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Siber saldırganlar bu kez kulüp dolandırdı