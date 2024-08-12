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    Akıl almaz olay: Futbol kulübü bonservisi siber saldırganlara kaptırdı

    Siber saldıranların son hedefi futbol kulübü oldu. Bol sıfırlı transferleri gözüne kestiren saldırganlar bir futbol kulübü gibi davranarak futbolcu bonservisini çaldı.
    Al-Gharafa Tam Boyutta Gör
    Dijital dünyanın daha çok hayatımıza girmesi ile birlikte insanların dikkatsizlikleri de aynı oranda arttı. Öyle ki kamu kurumlarından özel şirketlere çok kolay dijital yöntemlerle dolandırılanların haberleri gündeme geliyor. Son olarak futbol dünyası da siber saldırganların kurbanı oldu.

    Bonservis buhar oldu

    Katar ekiplerinden Al Gharafa, Steaua Bükreş forması giyen Florinel Coman transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşme halindeydi. Nihayet görüşmeler tamamlandı ve oyuncunun transferi için imzalar atıldı.

    Ne var ki transfer bedeli olan 5.25 milyon Euro bir türlü Steaua Bükreş hesabına yatmadı. Kulüp ve menajer, Al Gharafa ile temasa geçtiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Vientamlı hacker grubu, Steaua Bükreş email hesabını ele geçirerek Al Gharafa ile temasa geçmiş ve bonservis bedelini Vietnam’daki bir hesaba aktarmalarını sağlamıştı.

    Oyuncunun menajeri paranın gecikme faiziyle ödenmesi gerektiğini söyleyerek FIFA’ya şikâyette bulundu. FIFA tarafından verilecek karar merakla bekleniyor ancak bonservis parasının geri alınması pek mümkün görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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