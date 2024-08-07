Korsan yayınların sonu geliyor: Federasyon yazılım projesini tamamladı

Korsan yayınların sonu geliyor
Gerek Acun Ilıcalı gibi medya patronları gerekse de BeinSports gibi yayıncı kuruluşların yıllardır dert yandığı korsan yayınlar, gelirlere önemli bir darbe vuruyor. IP TV gibi çözümlerle doğrudan gelir elde eden şahısların yanı sıra X gibi platformlarda yayın yaparak yasal olmayan bahis şirketi reklamı ile gelir elde edenler de var. Haliyle spor severler bu yayınlara yönelerek kanuni çözümleri bırakıyor ve gelir kaybı yaşanıyor.
Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz!" şeklinde konuştu.
Daha önce de korsan yayınlara yönelik BeinSports veya D-Smart gibi platformların çözümleri gündeme gelmişti ancak bunlar çare olamadı. Bugün bir şekilde YouTube düzenlemelerini aşarak canlı maç yayını yapanlar bile bulunabiliyor. Federasyonun yeni çözümünü en erken bu hafta yapılacak Süper Lig maçları ile görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.