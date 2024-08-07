Korsan yayınların sonu geliyor: Federasyon yazılım projesini tamamladı

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Tam Boyutta Gör Temmuz ayında yapılan seçimle Mehmet Büyükekşi’den Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı devralan İbrahim Hacıosmanoğlu kritik açıklamalarda bulundu. Açıklama özellikle korsan yayınları ilgilendiriyor.

Korsan yayınların sonu geliyor

Gerek Acun Ilıcalı gibi medya patronları gerekse de BeinSports gibi yayıncı kuruluşların yıllardır dert yandığı korsan yayınlar, gelirlere önemli bir darbe vuruyor. IP TV gibi çözümlerle doğrudan gelir elde eden şahısların yanı sıra X gibi platformlarda yayın yaparak yasal olmayan bahis şirketi reklamı ile gelir elde edenler de var. Haliyle spor severler bu yayınlara yönelerek kanuni çözümleri bırakıyor ve gelir kaybı yaşanıyor.

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Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz!" şeklinde konuştu.

Daha önce de korsan yayınlara yönelik BeinSports veya D-Smart gibi platformların çözümleri gündeme gelmişti ancak bunlar çare olamadı. Bugün bir şekilde YouTube düzenlemelerini aşarak canlı maç yayını yapanlar bile bulunabiliyor. Federasyonun yeni çözümünü en erken bu hafta yapılacak Süper Lig maçları ile görebileceğiz.

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