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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı

    Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, özellikle kar etme amacıyla şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı
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    İkinci el otomobil satın alırken aracın motor, kaporta, fren sistemi vb. bölümlerinde sıkıntı olup olmadığını anlamak için ekspertiz yaptırırız. Peki son dönemdeki piyasa koşullarını göz önüne alarak sıfır kilometre araç alırken de ekspertiz yaptırmamız gerekiyor mu?

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    Pilot Garage, yıl başından bu yana pandemi sebebiyle ortaya çıkan sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı ile bağlantılı olarak, sıfır kilometre araçlar ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Toplu olarak satın alınan ve galeriler, şahıslar tarafından tekrar satışa çıkarılan kullanılmamış araçlara dikkatle yaklaşılması gerektiğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre şunları söyledi:

    "Sıfır kilometre olsa dahi her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yolda kullanılmamış olsa dahi bu araçlar gemi, tren, tırlarla satıcılara geliyor ve bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor, showroomda ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor. Sıfır kilometre olarak satın almayı düşündüğünüz aracın geçmişine ulaşmak adına detaylı ekspertiz yaptırılmasını şiddetle öneriyoruz. Özellikle kar etme amacıyla şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılmalı. Birkaç gün önce Konya şubemize gelen hiç kullanılmamış 2020 model sıfır kilometre otomobilin bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik" dedi.

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    İkinci el oto pazarındaki hareketliliğin herkesi iştahlandırdığını ve asıl işi oto alım satımı olmayanların dahi sıfır kilometre araçları satın alıp kar amacıyla sattığını dile getiren Emre, bilinçli alıcıların bu araçlara da ekspertiz yaptırmaya başladığını söyledi. Konu ile ilgili olarak ayrıca "Bu yıl başından beri yaklaşık 5 bin bandında sıfır kilometre araca ekspertiz yaptık. Bu araçların önemli bölümünde hiçbir problem çıkmasa da boyalı ya da değişen parçalarla karşılaşıyoruz. Markaların showroomlarında satamayacağı hasarlı sıfır kilometre araçları stok sıkıntısını fırsat olarak görenler satın alıp, onarıp, tekrar satışa çıkarıyor. Her galeri ya da şahıs yeterince şeffaf değil.  Tam bağımsız ve kurumsal oto ekspertiz şirketlerinin önemi de burada ortaya çıkıyor" yorumunda bulundu.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    hsn_33 (hasan erkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam Exper firması tabiki yaptırın da para kazanalım diyecek. Siz hiç tersini diyen duydunuz mu?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dedi ekspertizci.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sıfır araba almak orta gelirlide olsa çok mantıksız bir ev parasına tenekeler satılıyor.

    Bir bardak süt için inek beslemeye benziyor artık.
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    pixelbs (basri şebboy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haklılık payı var .
    1 ay önce sabah 7.30 gibi çekmeköy umranıye
    arası shell yanında kamyondan düşmüş renault arabaları görmüştüm
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakın çevredeki galeriler ile anlaşıp patlak arabaya temiz raporu vermeyeceğini nerden bileceğiz.
    Olmamış şeyler değil bunlar.

    Bir işte hile hurda çevrilebiliyorsa onu kesinlikle yapmış/yapıyoruzdur.

    Araba alacak kişi ya eş dost ailecek tanıdığı usta bulacak yada bir şekilde işi öğrenip kendi işini kendisi yapak.
    Maalesef durum bu.
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    SYE35 (yigit ertan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En pratiği aracın teslim alındığı anda, teslim evrakını imzalamadan önce bayiden boya cihazını rica edip kaporta kontrolü yapmak/yaptırmak, eğer bu yapılamıyorsa aynı gün içinde kaporta ekspertizi yaptırmakta fayda var. Aynı gün olması önemli, araçta bir kusur çıkarsa kullanıcı kaynaklı olmadığını kanıtlamak için.
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    m_kucukaksoy (murat kucukaksoy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kendileri bu konuda çok iyiler de laf konuşuyorlar önce işini yap sonra konuş
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    aniceman (aniceman ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla çevremdeki iki kişiden, sıfır araçlarının yıllar sonra komple tavan boyalı olduğunu öğrendiklerini duyduğumdan beri hak veriyorum artık, normal bi ülke değiliz...
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    hsn_33 (hasan erkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam Exper firması tabiki yaptırın da para kazanalım diyecek. Siz hiç tersini diyen duydunuz mu?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hsn_33
    İşte gerçek bi septisist :) Tabiki eksperden de şüphe edeceğiz :)
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence biraz saçmalamış, belki bir miktar haklılık payı olabilir (Değer kaybı belirtmeden satmaya çalışanlar için), ama ekspertiz işi yapan birinin bunu bu şekilde söylemesi hiç uygun değil.

    Bende çoğu ekspertiz'ciye güvenmiyorum, nereden bileyim bu ve bunun gibi yerlerin etrafındaki galericiler ile anlaşıp arabanın kusurlarını gizlemediklerini, dyno'da farklı çarpan ile motoru iyi göstermediklerini, boya cihazının kalibrasyonlarını yüksekte sıfırlayıp yuksek boyaları düşük göstermediklerini... gibi gibi bir sürü şey var...

    Yazık ülkede kimse işini layıkı ile yapmıyor....
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    Panthér (Okan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH’in reklam konuları...
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    3784 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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