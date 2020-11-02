Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız"

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Egea'nın makyajlı versiyonu geçtiğimiz hafta tanıtılmış ve ailenin yeni üyesi Egea Cross sonunda gün yüzüne çıkmıştı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, makyajlı Egea ailesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz Eroldu, makyaj operasyonu ile birlikte Egea ailesine yaptıkları yatırımın 1.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, sadece makyaj operasyonu için yapılan yatırım tutarının da 225 milyon doları bulduğunu belirtti. Eroldu, "Egea ailesinin ömrü bu yatırımla beraber 2024 sonuna kadar uzatıldı. Şu anda araçlar fabrikada bantlardan çıkıyorlar. Tırlar ihracat pazarlarına gitmeye başladı." açıklamasında bulundu.

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Egea Cross fikri Türkiye'den çıktı

Egea Cross'u geliştirme fikrinin Fiat'ın İtalya'daki genel merkezinin değil, Tofaş'ın Türkiye'deki pazarlama ekibinden çıktığını anlatan Cengiz Eroldu, "Böyle bir araç yapabilir miyiz tartışmalarından sonra Ar-Ge’de 1 ay içerisinde bir prototip çıkardık. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık. Ar-Ge’miz sayesinde belki de 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

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Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da makyajlı Egea hakkında çeşitli detaylar paylaştı. Makyajlı Egea'nın ilk üretimlerinin Kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihraç edilmeye devam edeceğini belirten Aytaç, Aralık ayından itibaren de 5 büyük pazardan Avrupa bölge satışının başlayacağını belirti.

Makyajlı Egea ailesi 2021'in Ocak ayından itibaren Türkiye'de satılacak

Mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceklerini bildiren Aytaç, "1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Türkiye'de 2021 yılının Ocak ayından itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak" şeklinde konuştu. Makyajlı Egea ailesinin Türkiye fiyatı henüz belli değil fakat yapılan açıklamada "Bu araçları yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesine yer verildi.

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Egea'da neden cam tavan seçeneği yok?

Aytaç, Egea'da merak edilen cam tavan konusunda da açıklamalarda bulundu. panaromik cam tavanın çok kez değerlendirildiğini belirten Altan Aytaç, "Fakat, aracın tavan formunu dikkate alarak ve maliyet açısından baktığımızda, fiyat/fayda dengesini gözeterek panaromik tavan veya sunroof’u kapsam dışı bıraktık" bilgisini verdi.

https://www.haberturk.com/yeni-fiat-egea-icin-fiyat-aciklamasi-haberler-2854519-ekonomi

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