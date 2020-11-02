Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız"

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Egea'nın makyajlı versiyonu geçtiğimiz hafta tanıtılmış ve ailenin yeni üyesi Egea Cross sonunda gün yüzüne çıkmıştı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, makyajlı Egea ailesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cengiz Eroldu, makyaj operasyonu ile birlikte Egea ailesine yaptıkları yatırımın 1.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, sadece makyaj operasyonu için yapılan yatırım tutarının da 225 milyon doları bulduğunu belirtti. Eroldu, "Egea ailesinin ömrü bu yatırımla beraber 2024 sonuna kadar uzatıldı. Şu anda araçlar fabrikada bantlardan çıkıyorlar. Tırlar ihracat pazarlarına gitmeye başladı." açıklamasında bulundu.
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Egea Cross fikri Türkiye'den çıktı
Egea Cross'u geliştirme fikrinin Fiat'ın İtalya'daki genel merkezinin değil, Tofaş'ın Türkiye'deki pazarlama ekibinden çıktığını anlatan Cengiz Eroldu, "Böyle bir araç yapabilir miyiz tartışmalarından sonra Ar-Ge’de 1 ay içerisinde bir prototip çıkardık. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık. Ar-Ge’miz sayesinde belki de 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da makyajlı Egea hakkında çeşitli detaylar paylaştı. Makyajlı Egea'nın ilk üretimlerinin Kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihraç edilmeye devam edeceğini belirten Aytaç, Aralık ayından itibaren de 5 büyük pazardan Avrupa bölge satışının başlayacağını belirti.
Makyajlı Egea ailesi 2021'in Ocak ayından itibaren Türkiye'de satılacak
Mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceklerini bildiren Aytaç, "1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Türkiye'de 2021 yılının Ocak ayından itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak" şeklinde konuştu. Makyajlı Egea ailesinin Türkiye fiyatı henüz belli değil fakat yapılan açıklamada "Bu araçları yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesine yer verildi.
Egea'da neden cam tavan seçeneği yok?
Aytaç, Egea'da merak edilen cam tavan konusunda da açıklamalarda bulundu. panaromik cam tavanın çok kez değerlendirildiğini belirten Altan Aytaç, "Fakat, aracın tavan formunu dikkate alarak ve maliyet açısından baktığımızda, fiyat/fayda dengesini gözeterek panaromik tavan veya sunroof’u kapsam dışı bıraktık" bilgisini verdi.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
vergi 1 artsa yine 1den fazla artar.
dolar düşse araç düşmez.
vergi düşse(ötv teşviği vs.) araç ona göre az düşer.
vatandaşa düşük faizli taşıt kredisi verilse ondanda
asıl firmlar istifade edecektir.
anladığım devletle firma araçtan vatandaşı söğüşlemekte
yarış içinde . Tc de vatandaşın başına gelen pişmiş tavuğun
başına gelmez. ben: 20 yıldır alınteriyel kazamaya çalışan
ortalama vatandşım. meslek vet.hek.
kemikçi yada troller bulaşmayın pişman olursunuz.
Tofaş ceosu %50 de zor tutuyoruz
Gerçekten halkimizda çok cahil insanlar var.
Biz Avrupa'nın 30 yıl gerisinden geliyoruz
Tasarımcı: Abi napıyorsun o fren :)
O yuzden, birini bir konu cercevesinde bir grup insanla ayni dusundugunu gormek, o kisiyi her konuda o grupla ayni kefeye koymayi gerektirmez. Sonucta her konuda butun insanlardan farkli dusunemeyiz. Illa ki birileri ile benzer goruslerimiz olacaktir.
Bazi fikirleri uyusuyor diye insanlari elestirmek mantikli degil. Eger bir insanin o konu hakkinda soyleyecek bir sozu varsa onu beyan etmeli. Kisiyi bir gruba uyelikle itham edip sonra o grubun baska konulardaki sevilmeyen hareketlerini de o kisiden bilmek cok sik yapilan bir hata.
Ayrica, bir yonetimin idare edilen insanlarin hepsini memnun etmesi kolay degil, ozellikle de olcek bir ulke buyuklugunde ise. Eger tam anlamiyla olmasa da bir sekilde bir demokrasi varsa demek ki halkin ciddi bir kismi su anki yonetimi diger alternatiflere tercih etmis demektir. Ornek vermek gerekirse, cok ucuza belli bir kalitede saglik hizmeti almayi, araba almaktan daha onemli bulan halk kitlesi sayica daha cok olabilir.
Kisileri verilen yetki ve bu yetkiyi kullanma sekillerine gore elestirebiliriz. Mesela, su an depremde zarar gorup oturulamaz durumda bir cok yapiyi hizli bir sekilde tespit edip oturumu yasakliyorlar. Bu daha once yapilamaz miydi? Bir kanun ile bu tespitlerin standartlari belirlenip, gerekli zaman icinde yapmayan yonetici ve gorevliler kanun karsisina cikarilamaz mi? Sonucta "Cevre ve Sehircilik" adinda bir bakanlik var. Onun gorevi sadece para edecek arsalari tespit etmek olmamali.
Haberde bir sirketin satislarini dusurmemesi icin fiyati belli bir limitte tutup karliligini devam ettirmeye calismasi var. Insanlari az veya verimsiz calisip cok fazla bir dogal kaynaga sahip olmayan ulkelerdeki genel durum bu sekilde. "Kimseyi suclamayin" demek elbette ki sacma olur; sonucta yonetimi bunu duzeltmesi icin belirliyoruz.
Turkiye'nin gidisati uzun yillardir cok farkli degil. Bazi donemlerde ekonomik anlamda iyilesirken bazen kotulesiyor. Bu, tamamen ic dinamiklerde degil, cogu zaman dunyanin gidisati ile alakali oluyor. Mesela 2002-2008 arasindaki iyilesmede FED'in genisleme politikasini gozardi edenler son 10 sene icinde neler oldugunu cok kavrayamiyor. O yuzden, ulkenin herhangi bir zamanindaki yonetimini suclarken, o yonetimin goreve basladigi zamana kadarki trendline'a bakip, sonra bu dogrudan ne kadar bir sapma var onu incelemek lazim.
"Birlikte hareket edersek kimse bizi yenemez" diye kendimizi kandirmanin anlami da yok ama karsilikli oturup sakince yuz yuze konusunca ayni fikirde oldugunu anlayacak insanlar, internet ortaminda birbirlerine dusman gibi davranabiliyorlar. Bazi insanlarin iki mantikli kelam edecek kadar okuyup dusunmedikleri de asikar ama insanlarin hayati yasayis bicimlerini elestirmek veya onlari kendimiz gibi olmaya zorlamak da sacma.
Habere geri donecek olursak, daha adaletli bir vergilendirme icin yonetimin fiyata gore vergi yuzdesi belirledigi formulu biraz degistirmesi gerekiyor olabilir ama diger harcamalari (mesela saglik) karsilayabilmek icin de vergileri artirmasi gerekiyor olabilir. Yani adaleti artirmak yerine vergiden elde edilen geliri artirmak kulaga daha hos geliyor. Sonucta 2010-2011 civarinda USD-TRY orani 1.4-1.5 iken Toyota Corolla 45-50 bin civariydi. Bugun dolar 8.5 olunca 200-250 civari oldu. Zamlarin, dolarin normal atrisindan fazla artmasi ve pandemi ile birlikte uretimin azalmasi sonucu son 10 ay icinde gelmesi biraz goze batti. Yoksa pandemi sureci yavas yavas kaybolup dolar bazinda fakirlesme maaslarin artmasi ile dengelenince su anki etkisi azalmis olacak.
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