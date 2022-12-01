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    LastPass bir kez daha hacklendi! Bu sefer kullanıcı bilgileri de ortaya çıktı

    Bulut tabanlı şifre yönetim servisi LastPass, bir kez daha saldırıya uğradı. Milyonlarca kullanıcısı olan LastPass’in kullanıcı verilerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.
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    lastpass Tam Boyutta Gör
    33 milyondan fazla müşterisi ve 100.000 işletme kullanıcısıyla övünen popüler şifre yöneticisi LastPass, yine saldırıya uğradı. Şirket, geçen seferden farklı olarak bu son olayda kullanıcı verilerinin açığa çıktığını söylüyor ancak şifrelerin ele geçirilmediğini vurguluyor.

    LastPass CEO'su Karim Toubba yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce, hem LastPass hem de bağlı kuruluşu GoTo tarafından paylaşılan bir üçüncü taraf bulut depolama hizmetinde olağandışı etkinlik tespit ettik. Hemen bir soruşturma başlattık. Önde gelen siber güvenlik firması olan Mandiant'ı görevlendirdik ve kolluk kuvvetlerine haber verdik.” açıklamasında bulundu.

    Kullanıcı bilgileri açığa çıktı

    Şifre yöneticisi LastPass bir kez daha hacklendi Tam Boyutta Gör
    Yapılan saldırı sonucunda kullanıcı verilerinin “belirli öğelerine” erişim sağlandığı belirtiliyor. Ancak bu verilerin hangi bilgileri içerdiği ise açıklanmadı. Saldırının ise ağustos ayında yapılan saldırıdan elde edilen bilgiler sayesinde gerçekleştirildiği söyleniyor. Güvenliği ihlal edilmiş bir geliştirici hesabı kullanarak hizmete erişim sağlayan saldırganlar, fark edilmeden dört gün boyunca sistem içerisinde kalmışlar.

    Şifreler güvende

    LastPass, Zero Knowledge mimarisi sayesinde kullanıcıların şifrelerinin güvende kaldığını vurguluyor. Bu mimari sayesinde şifreleri yalnızca kullanıcı görebiliyor ve şifreleme işlemi cihaz düzeyinde gerçekleşiyor. Bu nedenle LastPass, kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi gibi herhangi bir öneride bulunmuyor.

    LastPass bir yılda iki kez saldırıya uğradı

    Öte yandan LastPass, 2017’de tarayıcı uzantısı temelli bir güvenlik açığının olduğunu bildirmişti. Şirket ayrıca 2019 yılında kullanıcıların giriş bilgilerinin çalınabileceği bir güvenlik açığını kapattıklarını açıklamıştı. Bu yılkı saldırıda ise LastPass’in kaynak kodu ve bazı teknik bilgileri çalınmıştı.

    Eğer bu olaylardan dolayı endişe duyan LastPass kullanıcısıysanız, hesabınızı korumak için iki adımlı doğrulamayı aktifleştirmenizi ve belirli aralıklarla şifrelerinizi devamlı olarak yenilemenizi tavsiye ederiz. Öte yandan hizmet aldığınız herhangi bir serviste eğer iki adımlı doğrulama özelliği varsa kullanmaya özen göstermenizi öneriyoruz.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/96820-lastpass-customer-data-exposed-data-breach.html https://blog.lastpass.com/2022/11/notice-of-recent-security-incident/
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 4 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 6 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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