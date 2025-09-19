Sihirbazlar Çetesi 3 filminden yeni fragman yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan Sihirbazlar Çetesi 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Sihirbazlar Çetesi 3, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Ruben Fleischer'in (Zombieland) yönetmenliğini üstlendiği Sihirbazlar Çetesi 3, Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen ana ekibi yeniden bir araya getiriyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak.
Bu filmden epey umutlu olan Lionsgate, daha şimdiden serinin dördüncü filmine de yeşil ışık yaktı. Dördüncü filmin çekimlerine de yakında başlanması bekleniyor.
Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz, ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 14 Kasım 2025'te vizyona girecek.
