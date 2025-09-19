Giriş
    Sihirbazlar Çetesi 3 filminden yeni fragman yayınlandı

    Ülkemizde Sihirbazlar Çetesi adıyla gösterilen Now You See Me serisi üçüncü filmiyle geri dönüyor. Bu yıl gösterime girecek olan Sihirbazlar Çetesi 3'ün yeni fragmanı yayınlandı.

    Sihirbazlar Çetesi 3 filminden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2013 ve 2016 yıllarında çıkan ilk iki filmiyle gişede başarı yakalayan Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) serisi, bu yıl üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Serinin  Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't) adını taşıyan üçüncü filmi, 14 Kasım'da gösterime girecek.

    Vizyon tarihi yaklaşan Sihirbazlar Çetesi 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Sihirbazlar Çetesi 3, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

    Ruben Fleischer'in (Zombieland) yönetmenliğini üstlendiği Sihirbazlar Çetesi 3, Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen ana ekibi yeniden bir araya getiriyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak.

    Bu filmden epey umutlu olan Lionsgate, daha şimdiden serinin dördüncü filmine de yeşil ışık yaktı. Dördüncü filmin çekimlerine de yakında başlanması bekleniyor.

    Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz, ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 14 Kasım 2025'te vizyona girecek.

    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

