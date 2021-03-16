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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı

    Huawei paslanmaz çelik gövde ve premium malzemeden üretilmiş oldukça şık bir akıllı saat çıkardı. Huawei Watch Fit Elegant isimli model ay sonu itibarıyla satışa sunulacak.
    16 Mart 2021, 14:30 (11 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı
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    Huawei geçen yaz piyasaya sürdüğü Watch Fit akıllı saatinin yeni bir versiyonunu duyurdu. Watch Fit Elegant isimli model iki renk seçeneği ve birinci sınıf malzemeyle geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

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    Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan akıllı saatin kayışı hem dayanıklı hem de yumuşak bir malzeme olan floroelastomerden üretildi. Cihaz altın vurgulu beyaz ve gümüş toka ve çerçeveyle donatılmış siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak.

    Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı
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    Şirket kayışta kullandığı malzemenin normal silikondan farklı olduğunu söylüyor. Isıya, neme, cilt yağına ve esnemeye karşı daha dayanıklı olan kayışın herhangi bir alerjik reaksiyona neden olma olasılığı da son derece düşük.

    Teknik Özellikleri ve Fiyatı

    Huawei Watch Fit Elegant dikdörtgen tasarımlı 1.64 inç AMOLED ekrana sahip. Çinli şirketin kendi Lite OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saat Kirin A1 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca 12 günlük pil ömrü sunduğunu belirtelim.

    Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı saatin diğer özelliklerini yerleşik GPS sensörü, 7/24 kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü, 96 egzersiz modu ve uyku takip teknolojisi olarak sıralayabiliriz. 26 Mart'ta İngiltere'de satışa çıkacak Huawei Watch Fit Elegant'ın fiyatı 150 dolar (109 pound).



    https://consumer.huawei.com/uk/wearables/watch-fit/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    İ ibrahimyz (ibrahim yilmaz) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazılımı gt2 pro gibi olursa ölü doğar. Bildirimlerin 5 10 kez aynı gelmesi rehberin 10 tane ile kısıtlı olması kadran yetersizliği yavaşlık ağırlık, kısayolların kısırlıgi. müzikte sarki listesi görülmemesi (kisayollarda) birçok eksiklik var. Böyle gelirse satmaz
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