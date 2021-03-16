Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı

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Huawei geçen yaz piyasaya sürdüğü Watch Fit akıllı saatinin yeni bir versiyonunu duyurdu. Watch Fit Elegant isimli model iki renk seçeneği ve birinci sınıf malzemeyle geliyor.

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Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan akıllı saatin kayışı hem dayanıklı hem de yumuşak bir malzeme olan floroelastomerden üretildi. Cihaz altın vurgulu beyaz ve gümüş toka ve çerçeveyle donatılmış siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak.

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Şirket kayışta kullandığı malzemenin normal silikondan farklı olduğunu söylüyor. Isıya, neme, cilt yağına ve esnemeye karşı daha dayanıklı olan kayışın herhangi bir alerjik reaksiyona neden olma olasılığı da son derece düşük.

Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Watch Fit Elegant dikdörtgen tasarımlı 1.64 inç AMOLED ekrana sahip. Çinli şirketin kendi Lite OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saat Kirin A1 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca 12 günlük pil ömrü sunduğunu belirtelim.

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Akıllı saatin diğer özelliklerini yerleşik GPS sensörü, 7/24 kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü, 96 egzersiz modu ve uyku takip teknolojisi olarak sıralayabiliriz. 26 Mart'ta İngiltere'de satışa çıkacak Huawei Watch Fit Elegant'ın fiyatı 150 dolar (109 pound).

https://consumer.huawei.com/uk/wearables/watch-fit/

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