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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Poco çok yakında amiral gemisi katili unvanına yaraşır yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco X3 Pro ismiyle pazara giriş yapacak modelin Avrupa fiyatları belli oldu.
    16 Mart 2021, 13:30 (12 sa.)
    5,4b
    23
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Poco markası 22 Mart tarihinde yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi telefon tanıtacak. Poco X3 Pro olarak adlandırılan modelin en çok merak edilen taraflarından biri de fiyat etiketiydi. Bu konuyla ilgili bazı önemli bilgiler var.

    Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    GSMArena internet sitesi Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatlarını ele geçirdi. Akıllı telefon tüketicilere gri, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Fiyat etiketleri donanım konfigürasyonuna göre değişiklik gösteriyor:

    • 6/128 GB - 269 euro
    • 8/256 GB - 319 euro

    Ayrıca Bkz. "Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü"

    Neler biliyoruz?

    Poco X3 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 860 yonga setiyle güçlendirileceğini hatırlatalım. Ayrıca cihaz 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi, 33 W hızlı şarj özelliği sunan 5.000+ mAh pil ve 120 Hz tazeleme oranına sahip FullHD+ ekran ile karşımıza çıkacak. Geri kalan tüm detayları önümüzdeki hafta öğreneceğiz.



    https://www.gsmarena.com/poco_x3_pro_price_leaks-news-48222.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel
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