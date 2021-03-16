Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Poco markası 22 Mart tarihinde yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi telefon tanıtacak. Poco X3 Pro olarak adlandırılan modelin en çok merak edilen taraflarından biri de fiyat etiketiydi. Bu konuyla ilgili bazı önemli bilgiler var.

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GSMArena internet sitesi Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatlarını ele geçirdi. Akıllı telefon tüketicilere gri, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Fiyat etiketleri donanım konfigürasyonuna göre değişiklik gösteriyor:

6/128 GB - 269 euro

8/256 GB - 319 euro

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Neler biliyoruz?

Poco X3 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 860 yonga setiyle güçlendirileceğini hatırlatalım. Ayrıca cihaz 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi, 33 W hızlı şarj özelliği sunan 5.000+ mAh pil ve 120 Hz tazeleme oranına sahip FullHD+ ekran ile karşımıza çıkacak. Geri kalan tüm detayları önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/poco_x3_pro_price_leaks-news-48222.php

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