Silicon Power Eee PC için yeni SSD'ler hazırladı

Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power da Asus'un popüler netbook serisi Eee PC için yeni SSD çözümleri hazırladı. Özellikle depolama için SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli diskli Eee PC modellerindeki kapasiteyi yeterli bulmayan kullanıcılar için hazırlanan yeni SSD'ler, 32.1x69.5x3.5mm boyutundalar ve 16GB, 32GB ve 64GB'lık farklı modelleri mevcut.

Eee PC 900, 901, 903, 905 ve 1000 serisiyle kullanılabilecek yeni depolama birileri ATA arabirimini kullanıyorlar ve 35MB/sn'lik okuma ile 15MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyorlar. 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak RoHS uyumlu SSD'lerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.