Yakında hayatımıza girebilecek teknolojileri öngören 10 film

Bilim-kurgu eserleri, hem bizi bekleyen geleceği öngörmeleri hem de zaman zaman bu geleceğe ilham vermeleriyle oldukça önemli bir yere sahipler. Bugüne kadar 2001: A Space Odyssey'den Star Trek'e, Back to the Future'dan Blade Runner'a, günümüzün teknolojilerini yıllar önceden öngören pek çok film oldu. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bizi nelerin beklediğini görmek için bir kez daha filmlere bakabiliriz.

Yeni Teknolojileri Öngören 10 Film 🍿

Bu listemizde, hayatımıza yakın bir gelecekte girmesini beklediğimiz teknolojileri öngören 10 filmi derledik. İşte yakında hayatımıza girebilecek teknolojileri öngören filmler:

1️⃣ Aşk (Her)

Tam Boyutta Gör Spike Jonze'un imzasını taşıyan Her, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor.

Her, muhtemelen bu listedeki filmler arasında gerçeğe dönüştüğünü ilk göreceğimiz film olacak. Hatta daha şimdiden Her'dekine benzer teknolojileri gerçek hayatta görmeye başladık OpenAI GPT-4o modelindeki sesli sohbet modunu tanıttığında, pek çok kişinin aklına hemen Her filmi geldi. GPT ve Siri gibi yapay zeka programları henüz filmde gördüğümüz Sam kadar gelişmiş ya da gerçekçi olmasalar da çok yakın bir gelecekte bu seviyeye ulaşmaları kaçınılmaz görünüyor.

2️⃣ Başlat (Ready Player One)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg, Ready Player One'da MetaVerse'ün yakın bir gelecekte neye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

Ernest Cline'ın aynı adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal dünyanın içinde tehlikeli bir maceraya atılan sıradan bir gence odaklanıyor. Gelişmiş VR gözlüklerinden tüm vücudu kaplayan haptic kıyafetlere kadar çok yakın bir gelecekte hayatımıza girebilecek teknolojiler, Ready Player One'da ete kemiğe bürünüyor. Diğer yandan Spielberg, bu sanal evrenin reklamcılar ve para kazanmak isteyen şirketler tarafından nasıl şekillendirileceğini de gözler önüne seriyor.

3️⃣ Geleceğe Dönüş (Back to the Future)

Tam Boyutta Gör Gelecek teknolojileri öngörme ve biraz da yön verme konusunda Back to the Future kadar önemli çok az film vardır herhâlde.

Robert Zemeckis'in bu klasik serisi, özellikle 1989 yapımı ikinci filminde geleceğe dair dikkat çekici bir tasvir ortaya koydu. AR gözlüğü, giyilebilir cihazlar ve biyometrik kimlik gibi bazı teknolojiler daha şimdiden gerçeğe dönüşmüş durumda. Uçan arabalar ve hooverboard gibi Back to the Future'da gördüğümüz bazı teknolojiler ise önümüzdeki 10 yıl içinde gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.

4️⃣ Ex-Machina

Tam Boyutta Gör Alex Garland'ın imzasını taşıyan Ex-Machina, devrimsel bir yapay zekayı değerlendirmesi için görevlendirilen genç bir programcıya odaklanıyor. Bir kadın vücuduna yerleştirilen bu yapay zekayla bağ kurmaya başlayan genç programcı, bu "varlığa" nasıl yaklaşılması gerektiğini sorgulamaya başlıyor.

Her gibi Ex-Machina da aslında daha şimdiden gerçek hayatta yansımalarını görmeye başladığımız filmlerden. Ex-Machina'daki Ava kadar gerçekçi bir robot henüz karşımıza çıkmamış olsa da bir yandan GPT gibi gelişmiş yapay zeka programları, diğer yandan Tesla Atlas gibi insansı robot projeleri derken, önümüzdeki 10 yıl içinde robotlar konusunda Ex-Machina'ya yakın tasarımlar görmemiz pekâlâ mümkün görünüyor.

5️⃣ Azınlık Raporu (Minority Report)

Tam Boyutta Gör Steven Spielberg imzalı bir diğer bilim-kurgu filmi olan Minority Report, izleyicileri 2054 yılına götürüyor. Hikâyesini anlatırken ilgi çekici bir gelecek tasviri ortaya koyan Minority Report, özellikle iki konuda yakında gerçeğe dönüşebilecek teknolojiler resmediyor.

Bunlardan ilki kişiye özel dijital reklamlar. Filmde şirketler kamuya açık alanlarda insanların retinalarını tarıyarak herkese ayrı reklamlar gösteriyorlar. Minority Report, bugün internette ilk örneklerini gördüğümüz bu kişiselleştirilmiş reklamların yakın bir gelecekte nerelere evrilebileceğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Minority Report'un 2002 yılında öngördüğü bir diğer teknoloji de el hareketleriyle kontrol edilen bilgisayarlar. Kişiselleştirilmiş reklamlar gibi bu teknolojinin de bugün artık gerçekte karşılığı var. Ama Minority Report'a baktığımızda, bunun yakın bir gelecekte nerelere evrileceğini daha iyi görebiliyoruz.

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6️⃣ Ben, Robot (I, Robot)

Tam Boyutta Gör Isaac Asimov'un aynı adlı eserinden esinlenen "I, Robot", insansı robotların hayatın her alanında kullanıldığı 2035 Amerikası'nda geçiyor.

Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği I, Robot, yarattığı fütüristik tasarımlarla etkileyici bir gelecek tasviri çiziyor. Bilim-kurgunun sadece geleceği öngörmekle kalmayıp aynı zamanda ilham da verdiğinin ipsatı niteliğindeki filmlerden olan I, Robot, kısa süre önce gerçekleşen Tesla Robotaksi etkinliğinde gündeme geldi. Çünkü Tesla'nın hem yeni robotaksisi hem de otonom minibüsü I, Robot'taki araçlara epey benziyordu. Nitekim Tesla da bu esinlenmeyi pek gizlemiyor. Diğer yandan filmdeki robot tasarımları da bugün artık Tesla gibi şirketlerden görmeye başladığımız insansı robotlar için bir emsal teşkil ediyor.

7️⃣ Karanlık Adam (Darkman)

Tam Boyutta Gör Sam Raimi'nin 1990 yapımı bilim-kurgu filmi Darkman, bir yangında yandıktan sonra hayata dönebilmek ve kendisini ölüme terk edenlerden intikam alabilmek için sentetik deri üretmeye başlayan bir bilim adamına odaklanıyor.

Sam Raimi'nin filmi, 3D yazıcı kullanılarak sentetik deri ve yapay organlar üretilmesini neredeyse 35 yıl önceden öngörerek etkileyici bir iş ortaya koyuyor. 3D yazıcılar kullanılarak sentetik organların yaratılması, bugün artık gerçeğe dönüşmekten sadece bir adım uzakta. Hatta bu yönde ilk örnekleri görmeye başladık bile.

8️⃣ Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence)

Tam Boyutta Gör Steven Spielberg'ün imzasını taşıyan Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence), insan görünümlü robotların geliştirildiği ve günlük hayatta pek çok farklı şekilde kullanıldığı bir gelecekte geçiyor. Film, kendisini evlat alan aile tarafından dışlanan robot çocuk David'in hikâyesini anlatıyor.

A.I. Artificial Intelligence daha çok David'in duygusal yolculuğu üzerinden hatırlanıyor olsa da aslında Spielberg bu filmde robotların gelecekte hayatımızda nasıl bir yer tutacağına dair katmanlı bir gelecek tasviri ortaya koyuyor. Filmde seks işçiliği yapan robotlardan, bir kenara atıldığı için evsiz kalan robotlara kadar yakın gelecekte görebileceğimiz pek çok farklı senaryo kısa kısa da olsa işleniyor.

9️⃣ Star Wars: Bölüm II - Klonlar'ın Saldırısı (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones)

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi bilim-kurgu konusunda öyle ayakları yere basan bir seri değil kesinlikle. Ancak serinin gerçeklikle bağını sağlam tuttuğu birkaç istisnai durum da yok değil. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı Episode II'de karşımıza çıkıyor.

Filmde Count Dooku, yelkenli bir gemiyi andıran bir uzay aracıyla seyahat ediyor. Güneş yelkenleri kullanan bu uzay aracı tasarımı, aslında son dönemde bilim dünyasının da üzerinde durduğu tasarımlar arasında yer alıyor. Bu tasarımın özellikle uzun mesafeli yolculuklar yapacak uzay araçları için kullanışlı olabileceği düşünülüyor. Ateşleme ile uzaya çıkan bir aracın, bu noktadan sonra güneş yelkenlerini açarak yolculuğunu sürdürebileceğine inanılıyor. IKAROS ve LightSail gibi projeler, tam da Star Wars'ta gördüğümüze benzer tasarımlar kullanıyor.

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🔟 Evrim (Transcendence)

Tam Boyutta Gör 2014 yapımı Transcendence film olarak başarısız bir yapım olsa da geleceğin teknolojileri konusunda bazı ilgi çekici fikirlere sahip.

Filmin ana hikâyesi, insan beyninin bir gün tamamen haritalanacağı ve bilincin dijital ortama aktarılabileceği fikri üzerine kurulu. Bilim dünyası henüz bunu başarmaktan epey uzak olsa da bu yönde çalışmalar başlamış durumda. Örneğin Elon Musk'ın Neuralink projesi, insan beynindeki sinyallerin okunması ve dijitlal ortamda yeniden yaratılması konusunda şimdiden dikkat çekici işler yapıyor.

Transcendence'da gördüğümüz bir diğer fütüristik teknoloji de kendisini koplayarak çoğalan nanobotlar. Filmde Johnny Depp'in karakteri, çevreyi temizlemekten insanları iyileştirmeye kadar pek çok konuda nanoteknolojiyi kullanıyor. Bunun filmde gösterilen seviyeye ulaşması yakın gelecekte gerçekleşmeyecek belki ama nanoteknoloji bugün artık bilim dünyasının önemli bir kolu hâline gelmiş durumda.

Bonus: Black Mirror

Tam Boyutta Gör Söz konusu yakın gelecekte hayatımıza girecek teknolojileri öngörrmek ve bunların yaşamı nasıl etkileyeceği üzerine kafa yormak olduğunda, çok az yapım Black Mirror'ın eline su dökebilir.

Yayın hayatına BBC'de başladıktan sonra Netflix'te devam eden bu İngiliz dizisi, sanal gerçeklikten sosyal medyaya, video oyunlardan yapay zekaya neredeyse her konuda gelecekte karşılaşabileceğimiz senaryolara dair ilgi çekici hikâyeler ortaya koyuyor.

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