SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu

Tam Boyutta Gör

Harici HDD’lerin ardından sıra kutulara girme sırası NVMe SSD’lere geldi. Yüksek performanslı depolama seçeneklerinden gittiği yerde de faydalanmak isteyenleri hedef alan seçenekler artıyor.

ASM2364 ile 2 GB/s'ye kadar aktarım mümkün

SilverStone’un MS12 harici NVMe muhafazası sayesinde PCIe arayüzünü kullanan katı hal sürücüsü taşınabilir hale gelebiliyor. MS12’de ASMedia’nın 2 GB/s’ye kadar aktarabilen ASM2364 köprü yongasıyla NVMe SSD’nin PCIe arayüzü ile USB Type-C formatındaki USB 3.2 2x2 arayüzü arasında iletişimi sağlanmış.

İlginizi Çekebilir

Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu

Isı dağıtıcı vazifesi de üstlenen alüminyum kutu içerisinde 22 x 80 mm, 22 x 60 mm, ve 22 x 42 mm ölçülerindeki NVMe çözümleri kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor"

Ayrıca kutu üzerindeki mavi LED sayesinde bağlantı sağlanıp sağlamadığının yanı sıra veri aktarımı durumu da takip edilebiliyor. Son olarak BOT, UAS protokolü ve Trim komut setlerini destekleyen muhafazanın henüz fiyatı paylaşılmamış.

https://wccftech.com/silverstone-announces-the-ms12-external-nvme-m-2-ssd-enclosure/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.