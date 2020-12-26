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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu

    SSD fiyatlarının düşmesiyle birlikte sürücüsünü yanında taşımak isteyenlerin sayısı da çoğalmaya devam ediyor. SilverStone yüksek performanslı NVMe kutusunu detaylandırdı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu
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    Harici HDD’lerin ardından sıra kutulara girme sırası NVMe SSD’lere geldi. Yüksek performanslı depolama seçeneklerinden gittiği yerde de faydalanmak isteyenleri hedef alan seçenekler artıyor.

    ASM2364 ile 2 GB/s'ye kadar aktarım mümkün

    SilverStone’un MS12 harici NVMe muhafazası sayesinde PCIe arayüzünü kullanan katı hal sürücüsü taşınabilir hale gelebiliyor. MS12’de ASMedia’nın 2 GB/s’ye kadar aktarabilen ASM2364 köprü yongasıyla NVMe SSD’nin PCIe arayüzü ile USB Type-C formatındaki USB 3.2 2x2 arayüzü arasında iletişimi sağlanmış.

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    Isı dağıtıcı vazifesi de üstlenen alüminyum kutu içerisinde 22 x 80 mm, 22 x 60 mm, ve 22 x 42 mm ölçülerindeki NVMe çözümleri kullanılabiliyor.

    SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor"

    Ayrıca kutu üzerindeki mavi LED sayesinde bağlantı sağlanıp sağlamadığının yanı sıra veri aktarımı durumu da takip edilebiliyor. Son olarak BOT, UAS protokolü ve Trim komut setlerini destekleyen muhafazanın henüz fiyatı paylaşılmamış.



    https://wccftech.com/silverstone-announces-the-ms12-external-nvme-m-2-ssd-enclosure/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    windows 10 kurup sağda solda gezdirebilecek miyiz?
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Bunu ara köprü yonga belirliyor hocam. Örneğin wd'nin bir harici ssd'si vardı fiyatı da uygundu ve çok ufak hoş bir kutusu vardı. Windows 10'u yazdırıp boot etmeyle ilgili sorunları vardı okuduğum kadarıyla. Almadan önce araştırmak gerek yani.
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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    iyide kullandığın bilgisayarın sürücülerini her seferinde tanıyacak mı ?
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    Charaznable (Char Aznable) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı
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