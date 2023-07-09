Şimdiye kadarki en uzak “süper kütleli” kara delik keşfedildi

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu (JWST), faaliyete başladığından bu yana bilim insanlarına teorik olarak var olmaması gereken antik galaksiler gibi başka türlü keşfedemeyecekleri gök cisimlerini keşfetme imkânı sağladı. JWST şimdi ise CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) araştırmasının bir parçası olarak bugüne kadar gördüğümüz en uzak aktif süper kütleli kara deliği keşfetti.

Gözlemlenen en uzak süper kütleli kara delik

Bilim insanları James Webb'in yakaladığı yakın ve orta kızılötesi görüntüler sayesinde araştırmacılar, CEERS 1019 adının verildiği galakside süper kütleli bir kara delik bulmayı başardı. Ayrıca kara deliğin Büyük Patlama'dan sadece 570 milyon yıl sonra var olduğunu ve yaklaşık 9 milyon Güneş kütlesinde olduğunu tespit edebildi. Buna ek olarak, teleskop tarafından sağlanan veriler, kara deliğin çok fazla gaz yediği ve yeni yıldızlar ürettiği sonucuna varılmasını sağladı.

Büyük Patlama sonrasında zamanın çok daha yavaş işlediği bulundu 5 gün önce eklendi

New York'taki Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden CEERS ekip üyesi Jeyhan Kartaltepe, "Bir galaksi birleşmesi, CEERS 1019’un kara deliğindeki hareketliliğin körüklenmesinden kısmen sorumlu olabilir ve bu da yıldız oluşumunun artmasına yol açmış olabilir" dedi

James Webb olmadan gözlemlemek imkansızdı

Tam Boyutta Gör 9 milyon Güneş kütlesindeki bu kara delik, daha önce keşfedilen diğer aktif süper kütleli kara deliklerden çok daha küçük. Bu gök cisimleri tipik olarak Güneş'in 1 milyar katından daha fazla kütleye sahiptir, bu da onları çok daha parlak ve tespit edilmesi daha kolay hale getirir. CEERS 1019 kara deliği, galaksimizin merkezinde bulunan ve Güneş'in kütlesinin yaklaşık 4,6 milyon katı olan kara deliğe daha çok benziyor. NASA, bilim insanlarının uzun zamandır daha küçük kara deliklerin evrende önceden var olduğunu bildiklerini, ancak James Webb faaliyete geçene kadar varlıklarını doğrulayamadıklarını söyledi.

CEERS ekibi aynı zamanda çalışma kapsamında iki eski ve küçük kara delik daha buldu. CEERS 746 kara deliğinin Büyük Patlama'dan 1 milyar yıl sonra, CEERS 2782 kara deliğinin ise 1,1 milyar yıl sonra ortaya çıktığı belirtildi. Diğer araçlarla bakıldığında bu kara delikler sıradan yıldız oluşturan galaksiler olarak görünüyor. Gökbilimciler şu anda James Webb'in verilerini kullanarak bulunan diğer kara delikleri de gözden geçiriyorlar, bu nedenle CEERS 1019 rekoru er ya da geç kırılacaktır.

Öte yandan bilim insanları bu kara deliğin evrenin başlangıcından bu kadar kısa bir süre sonra nasıl oluştuğunu açıklamakta hâlâ zorlanıyorlar. Ancak gelecekte, Webb'in verileri bilim insanlarına erken kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlayabilmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi verebilir.

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