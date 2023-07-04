Einstein yine haklı çıktı: Büyük Patlama sonrası evrende zaman beş kat daha yavaş işliyordu

Tam Boyutta Gör Yeni gözlemler evrenin Büyük Patlama'dan hemen sonra beş kat daha yavaş bir işleyiş içinde olduğunu gösteriyor. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları ilk kez erken evrenin aşırı yavaş hareket ettiğini gözlemleyerek Einstein'ın genişleyen evreninin gizemlerinden birini çözdüler.

Einstein haklı çıktı

Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi, uzak ve dolayısıyla eski evrenin, günümüzden çok daha yavaş hareket ettiğini gözlemlememiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak, Einstein'ın döneminden bu yana zamanda o kadar geriye bakmanın zor olduğu biliniyordu. Bilim insanları şimdi kuasarları "saat" olarak kullanarak bu gizemi çözdüler.

Sydney Üniversitesi Fizik Fakültesi ve Sydney Astronomi Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarı Profesör Geraint Lewis, "Evrenin bir milyar yıldan biraz daha eski olduğu bir zamana baktığımızda, zamanın beş kat daha yavaş aktığını görüyoruz" dedi. Profesör Lewis, eğer evrenin o zaman diliminde olsaydık bir saniyenin bir saniye gibi görüneceğini ancak şimdiki bizler için durumun çok daha yavaş olduğunu ifade etti.

Evrenin yaşlandıkça hızlandığı doğrulandı

Tam Boyutta Gör Profesör Lewis ve Auckland Üniversitesi'nden çalışma arkadaşı Dr. Brendon Brewer, bu zaman genişlemesini analiz etmek için yaklaşık 200 kuasarın (erken galaksilerin merkezlerindeki hiperaktif süper kütleli kara delikler) gözlemlenen verilerini kullandılar. Profesör Lewis, "Einstein sayesinde zaman ve uzayın iç içe geçtiğini ve Büyük Patlama'nın tekilliğinde zamanın başlangıcından bu yana evrenin genişlediğini biliyoruz" dedi ve ekledi: "Uzayın bu genişlemesi, erken evren gözlemlerimizin bugün akan zamandan çok daha yavaş görünmesi gerektiği anlamına geliyor. Yaptığımız çalışmada, bunu Büyük Patlama'dan yaklaşık bir milyar yıl sonrasına kadar tespit ettik."

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Çalışma ile kuasarlar gözlemlenerek evrenin yaşlandıkça hızlandığı doğrulandı. Yeni çalışmadan önce bilim insanları, evrenin yaşının yaklaşık yarısına kadar uzanan zaman genişlemesini ölçmek için süpernovaları kullanıyorlardı.

Zaman genişlemesi, farklı nesnelerin göreceli hızlarına veya yerçekimi potansiyellerine bağlı olarak zamanı farklı deneyimledikleri olguyu ifade eder.

Süpernovalar - devasa patlayan yıldızlar - inanılmaz derecede parlak olmalarına rağmen evrenin ilk dönemlerinde tespit edilmeleri oldukça zordur. Yeni makalenin arkasındaki ekip, süpernovaları kullanmak yerine kuasarları kullandı. Araştırmacılar kuasar verilerini analiz ederek bu kuasarların "tik taklarını" standartlaştırmayı başardılar. Bu sonuçlar Einstein'ın genişleyen evren resmini daha da doğrulamakla birlikte, uzak kuasarların zaman genişlemesini tespit etmede en iyi doğal araçlar olduğunu kanıtladı.

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