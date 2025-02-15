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    Şimdiye kadarki en yüksek enerjili nötrino tespit edildi

    Bilim insanları deniz altına yerleştirilen nötrino teleskobuyla şimdiye kadarki en yüksek enerjili nötrinoyu tespit etti. Bu, büyük bir kozmik olayın bize ulaşan kanıtı olarak nitelendiriliyor.
    Şimdiye kadarki en yüksek enerjili nötrino tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, bugüne kadar gözlemlenmiş en yüksek enerjili nötrinoyu tespit etti. 220 PeV (220 x 1015 veya 220 milyon milyar elektron volt) enerjiye sahip bu gizemli parçacık, Şubat 2023’te Akdeniz’in derinliklerindeki bir dedektör tarafından kaydedildi.

    KM3-230213A olarak adlandırılan bu olay, evrenin en şiddetli süreçlerinden birinin doğrudan kanıtı olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bu kadar yüksek enerjili bir nötrinonun varlığının ilk kez kesin olarak doğrulandığını belirtiyor. Tespit, Akdeniz’in 3450 metre derinliğinde, Sicilya kıyılarından yaklaşık 80 kilometre açıkta bulunan Cubic Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) bünyesindeki Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss (ARCA) dedektörü tarafından yapıldı.

    Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) bilim insanı Paschal Coyle, keşifle ilgili olarak “Yüzlerce PeV enerjili bir nötrinonun ilk kez tespit edilmesi, nötrino astronomisinde yeni bir sayfa açıyor ve evreni gözlemlemek için yepyeni bir pencere sunuyor” ifadelerini kullandı.

    Evrenin hayalet parçacıkları

    Şimdiye kadarki en yüksek enerjili nötrino tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Nötrinolar, evrendeki en gizemli temel parçacıklardan biridir. Fotonlardan sonra evrende en çok bulunan ikinci parçacık olmalarına rağmen elektrik yükleri yoktur, kütleleri neredeyse sıfırdır ve maddeyle son derece zayıf etkileşime girerler. Ancak bu özellikleri, onları evrenin en enerjik ve şiddetli olaylarını anlamak için eşsiz birer haberciye dönüştürüyor. Süpernovalar, kara delikler ve gama ışını patlamaları gibi olaylar, kozmik ışınları hızlandırarak bu tür nötrinoların oluşmasına neden olabilir.

    KM3NeT, derin denizlerde inşa edilen devasa bir nötrino teleskopu olup tamamlandığında bir kilometreküp hacme ulaşacak. Nötrinolar maddeyle çok zayıf etkileşime girdikleri için, dedektörün büyüklüğü bu parçacıkları yakalamada kritik önem taşıyor.

    Teleskop, nötrinoların suyla etkileşime girerek oluşturduğu Çerenkov ışımasını (mavi bir parlama) yakalayarak bu parçacıkları tespit ediyor. Tespit edilen bu ultra yüksek enerjili nötrino, ya doğrudan güçlü bir kozmik kaynaktan geliyor ya da kozmik mikrodalga arka planıyla etkileşime giren kozmik ışınlar sonucu oluşmuş ilk kozmojenik nötrino olabilir. Ancak, şu an için tek bir olayla kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bilim insanları, bu tür nötrinoları daha fazla tespit ederek kaynağını belirlemeyi hedefliyor.

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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