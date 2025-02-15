Şimdiye kadarki en yüksek enerjili nötrino tespit edildi

KM3-230213A olarak adlandırılan bu olay, evrenin en şiddetli süreçlerinden birinin doğrudan kanıtı olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bu kadar yüksek enerjili bir nötrinonun varlığının ilk kez kesin olarak doğrulandığını belirtiyor. Tespit, Akdeniz’in 3450 metre derinliğinde, Sicilya kıyılarından yaklaşık 80 kilometre açıkta bulunan Cubic Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) bünyesindeki Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss (ARCA) dedektörü tarafından yapıldı.
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) bilim insanı Paschal Coyle, keşifle ilgili olarak “Yüzlerce PeV enerjili bir nötrinonun ilk kez tespit edilmesi, nötrino astronomisinde yeni bir sayfa açıyor ve evreni gözlemlemek için yepyeni bir pencere sunuyor” ifadelerini kullandı.
Evrenin hayalet parçacıkları
KM3NeT, derin denizlerde inşa edilen devasa bir nötrino teleskopu olup tamamlandığında bir kilometreküp hacme ulaşacak. Nötrinolar maddeyle çok zayıf etkileşime girdikleri için, dedektörün büyüklüğü bu parçacıkları yakalamada kritik önem taşıyor.
Teleskop, nötrinoların suyla etkileşime girerek oluşturduğu Çerenkov ışımasını (mavi bir parlama) yakalayarak bu parçacıkları tespit ediyor. Tespit edilen bu ultra yüksek enerjili nötrino, ya doğrudan güçlü bir kozmik kaynaktan geliyor ya da kozmik mikrodalga arka planıyla etkileşime giren kozmik ışınlar sonucu oluşmuş ilk kozmojenik nötrino olabilir. Ancak, şu an için tek bir olayla kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bilim insanları, bu tür nötrinoları daha fazla tespit ederek kaynağını belirlemeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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