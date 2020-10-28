Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç’ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları'na geldiğini açıkladı. Bugün (27.10.20), bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

PKK’lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 19 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti.

27 Kasım 2019’da ise Hakurk’ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

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SINIR GÜVENLİĞİ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR

İç savaşların yaşandığı, terör örgütlerinin sayısız isimle faaliyet gösterdiği Orta Doğu coğrafyasında ulusal güvenlik, sınır güvenliğinin maksimum düzeyde olmasını gerektiriyor. Türkiye de sınır güvenliğine maksimum önem veriyor. Türkiye, iç savaşın devam ettiği, terör örgütlerinin sıklıkla eylem yaptığı ülkelere sınırı bulunan bir ülke. Bu nedenden ötürü Türkiye, sınır güvenliğinde her ihtimal için ayrı güvenlik önlemleri alıyor.

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Bu önlemleri sağlayan firmaların başında ise Türk Silalhı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından ASELSAN geliyor. ASELSAN, geliştirdiği gözetleme/keşif sistemleri ile sınır güvenliğine katkı sunuyor. Bunların arasında sabit/mobil gözetleme kameraları/sistemleri ve radar sistemleri geliyor. ASELSAN'ın bir diğer çalışması ise Karagöz Balonlu Gözetleme Sistemi. Sistem, kritik tesisler ile sabit askeri birliklere geniş alan gözetleme, istihbari bilgi ve erken ikaz yeteneği kazandırmak amacıyla geliştirildi.

Karagöz, elektro-optik kamera, radar ve haberleşme rölesi gibi farklı faydalı yük seçenekleriyle değişik görevler için uyarlanabiliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Atmaca ve CATS gözetleme kameraları (FLIR) ile donatılabilen Karagöz Balon, kesintisiz gözetleme imkânı sağlıyor. Balonda sensör sistemi, acil durum tahliye sistemi ve basınç dengeleme sistemi bulunuyor.

Karagöz ayrıca hafif silah atışlarına karşı da dayanıklı. Üç farklı türde üretilen balon, Karagöz-S, Karagöz-M ve Karagöz-L olarak adlandırılıyor. Genel özellikleri hemen hemen aynı olan bu türlerin çap/hacim, rüzgar dayanımı, veri aktarımı ve güç beslemesi gibi özellikleri değişiklik gösteriyor.

Sistem Kasım 2019'da Suriye sınırında kullanılmaya başlandı. Sistemin diğer sınır bölgelerinde de kullanılması hedefleniyor.

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