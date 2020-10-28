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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi

    26 Ekim akşamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri de etkisiz hale getirilen iki teröristin bölgeye nasıl ulaştıkları öğrenildi. Teröristler sınırdan paramotor ile geçti.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç’ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları'na geldiğini açıkladı. Bugün (27.10.20), bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

    PKK’lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 19 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti.

    27 Kasım 2019’da ise Hakurk’ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

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    SINIR GÜVENLİĞİ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR

    İç savaşların yaşandığı, terör örgütlerinin sayısız isimle faaliyet gösterdiği Orta Doğu coğrafyasında ulusal güvenlik, sınır güvenliğinin maksimum düzeyde olmasını gerektiriyor. Türkiye de sınır güvenliğine maksimum önem veriyor. Türkiye, iç savaşın devam ettiği, terör örgütlerinin sıklıkla eylem yaptığı ülkelere sınırı bulunan bir ülke. Bu nedenden ötürü Türkiye, sınır güvenliğinde her ihtimal için ayrı güvenlik önlemleri alıyor.

    Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi
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    Bu önlemleri sağlayan firmaların başında ise Türk Silalhı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından ASELSAN geliyor. ASELSAN, geliştirdiği gözetleme/keşif sistemleri ile sınır güvenliğine katkı sunuyor. Bunların arasında sabit/mobil gözetleme kameraları/sistemleri ve radar sistemleri geliyor. ASELSAN'ın bir diğer çalışması ise Karagöz Balonlu Gözetleme Sistemi. Sistem, kritik tesisler ile sabit askeri birliklere geniş alan gözetleme, istihbari bilgi ve erken ikaz yeteneği kazandırmak amacıyla geliştirildi. 

    Karagöz, elektro-optik kamera, radar ve haberleşme rölesi gibi farklı faydalı yük seçenekleriyle değişik görevler için uyarlanabiliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Atmaca ve CATS gözetleme kameraları (FLIR) ile donatılabilen Karagöz Balon, kesintisiz gözetleme imkânı sağlıyor. Balonda sensör sistemi, acil durum tahliye sistemi ve basınç dengeleme sistemi bulunuyor.

    Karagöz ayrıca hafif silah atışlarına karşı da dayanıklı. Üç farklı türde üretilen balon, Karagöz-S, Karagöz-M ve Karagöz-L olarak adlandırılıyor. Genel özellikleri hemen hemen aynı olan bu türlerin çap/hacim, rüzgar dayanımı, veri aktarımı ve güç beslemesi gibi özellikleri değişiklik gösteriyor.

    Sistem Kasım 2019'da Suriye sınırında kullanılmaya başlandı. Sistemin diğer sınır bölgelerinde de kullanılması hedefleniyor.

    Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    doğu sınırından herkes girip çıkıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 1 sa. en beğenilen
    doğu sınırından herkes girip çıkıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TherafluForte (Ömer ) 1 sn. Rouvax
    Son zamanlarda kaç bombalı saldırı haberi işittin?
    Yanıtla
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 sa.
    Sınır güvenliği ne oluyor ki? Ben isteyen istediği yerden keyfe keder geçiyor sanıyordum...
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