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    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek

    Dünyanın en derin çukurunu kazmak ABD merkezli Quaise Energy’ye göre tükenmez, sınırsız bir enerji sağlayacak. Şirket, bunun için “gyrotron” olarak bilinen bir teknolojiyi kullanacak.
    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Quaise Energy, yerkabuğundaki jeotermal ısıdan "tükenmez temiz enerji" elde etmek için Dünya yüzeyinin 20 km altına erişmek için yenilikçi bir sondaj makinesi geliştiriyor. Quaise Energy'nin kurucu ortağı Matt Houde’a göre yer altında erişmemizi bekleyen enerji, gezegen olarak yıllık enerji ihtiyacımızı bir milyar kat aşıyor. Bunun, füzyon gibi insanlığa bir nevi sınırsız enerji sağlayacağı belirtiliyor.

    Jeotermal enerji, sınırsız olabilir

    Sınırsız enerjiye ulaşmak için Dünya’nın kabuğunu “gyrotron” kullanarak delmek kulağa hem bilimkurgu hem de biraz ironik geliyor. Ancak Mitsubishi tarafından da desteklenen Quaise Energy tam olarak bunu yapmak istiyor. Firma, jeotermalin rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden elde edilen kesintili enerji için en ideal tamamlayıcı olduğunu belirtiyor.

    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek Tam Boyutta Gör
    Bir diğer büyük artı ise jeotermalin bugün dünyanın en büyük endüstrisi olan petrol ve gaz sektöründen faydalanmaya hazır olması. Houde'ye göre jeotermalin henüz gelişememesinin nedeni ısı, su ve geçirgenlik gibi gerekli olan üç faktöre bağlı kalıyor olması. Fervo Energy gibi şirketle bu faktörleri ortadan kaldırmak veya minimize etmek eden yöntemleri uyguluyor olsa da büyük ölçeğe ve kapasiteye ulaşmaları için halen vakit var. Dolayısıyla jeotermal enerji halen çok sınırlı coğrafyalarda erişilebilir durumda. Bu sınırlayıcı faktörler nedeniyle küresel jeotermal kapasite sadece 16 GW seviyesinde.

    Ancak Quaise, daha derin, daha sıcak ve daha hızlı sondaj yapma planının terawatt ölçeğinde jeotermal enerjinin kilidini açabileceğine inanıyor. Bu inancın merkezinde ise ironik bir şekilde nükleer füzyon araştırmalarında kullanılan bir teknoloji olan gyrotron yer alıyor.

    Füzyon enerjisinde kullanılan bir cihaz gerekiyor

    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek Tam Boyutta Gör
    Gyrotron, tıpkı bir mikrodalga fırını gibi çalışan, ancak çok daha güçlü ve sofistike bir cihaz. Güçlü bir manyetik alan içinde hareket eden elektronlar sayesinde, milimetre dalgası adı verilen yüksek frekanslı mikrodalgalar üretiyor. Gyrotron’un çalışma prensibi biraz karmaşık olsa da, özetle elektronların bir vakum ortamında spiral bir yörüngede hareket etmesi ve bu sırada enerjiyi mikrodalga şeklinde yayması olarak açıklanabilir. Gyrotron, füzyon reaktörlerindeki plazmayı ısıtmak ve kontrol etmek için kullanılıyor.
    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek Tam Boyutta Gör
    Quaise Energy ise gyrotron teknolojisi kayaları buharlaştırmak ve yer kabuğunu 20 km kadar delmek için kullanacak. Dünyanın en derin sondajı Sovyet Rusya döneminde yapılan Kola derin sondajı, sadece 12,2 km kadar derine ulaşabilmişti. Ruslar, bu derinliğe 20 yılda ulaşmış ancak ısının çok yükselmesi nedeniyle daha derine inememişlerdi.

    20 km derinliğe inmek günümüzde bile imkansıza yakın ancak bu derinlikte üretilen buharın yaklaşık 500 derece olacağı ve bunun da modern kömür ve gazla çalışan enerji santrallerinin çalıştığı sıcaklıkla aynı olduğu belirtiliyor. Şirkete göre bu sıcaklıklar başa çıkmak ve daha derinlere inebilmek için gyrotron kullanılacak. Firma, ilk birkaç kilometre boyunca geleneksel sondaj yöntemlerini kullanacak. Sonrasında ise yüzeyde bulunan gyrotron, basit, oluklu metalik bir boru aracılığıyla derinlere mikrodalgaları iletmeye başlayacak ve kayaları buharlaştıracak.

    Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek Tam Boyutta Gör
    Şirketin kurucusu Houde, bu hedeflerin çok zorlu olduğunu kabul etse de bu yıl teknolojisini kullanarak ilk saha testlerine geçmeyi hedefliyor. İlk etaplarda birkaç kilometre ardından ise 10-15 km bandına bile inmek anlamlı bir başarı olarak görülüyor.

    Şirketin modellemelerine göre gyrotron, uzun mesafelere enerji göndermede oldukça etkili. Ancak işe yaraması için 20 km uzunluğundaki borunun bükülmeden kalması ve düz olması gerekiyor. Eğer boru düz ve pürüzsüz olmazsa mikrodalgalar boru içinde şimşek şölenleri oluşturabilir. Tıpkı mikrodalga fırınlarına alüminyum folyo koymak gibi. Elbette buharlaşan kayaların dışarı atılması veya sondajın çökmesini engellemek gibi diğer bazı aşılması gereken sorunlar da var.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/-underground-lightning-among-perils-of-drilling-deepest-hole-on-earth-to-unlock-limitless-energy/2-1-1630915 https://www.quaise.energy/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3090 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    gyrotron, Quaise Energy ve
    3 etiket daha jeotermal enerji Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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