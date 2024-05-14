Sınırsız enerji için Dünya’nın kabuğu “gyrotron” ile delinecek

Sınırsız enerjiye ulaşmak için Dünya’nın kabuğunu “gyrotron” kullanarak delmek kulağa hem bilimkurgu hem de biraz ironik geliyor. Ancak Mitsubishi tarafından da desteklenen Quaise Energy tam olarak bunu yapmak istiyor. Firma, jeotermalin rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden elde edilen kesintili enerji için en ideal tamamlayıcı olduğunu belirtiyor.
Ancak Quaise, daha derin, daha sıcak ve daha hızlı sondaj yapma planının terawatt ölçeğindejeotermal enerjinin kilidini açabileceğine inanıyor. Bu inancın merkezinde ise ironik bir şekilde nükleer füzyon araştırmalarında kullanılan bir teknoloji olan gyrotron yer alıyor.
Füzyon enerjisinde kullanılan bir cihaz gerekiyor
20 km derinliğe inmek günümüzde bile imkansıza yakın ancak bu derinlikte üretilen buharın yaklaşık 500 derece olacağı ve bunun da modern kömür ve gazla çalışan enerji santrallerinin çalıştığı sıcaklıkla aynı olduğu belirtiliyor. Şirkete göre bu sıcaklıklar başa çıkmak ve daha derinlere inebilmek için gyrotron kullanılacak. Firma, ilk birkaç kilometre boyunca geleneksel sondaj yöntemlerini kullanacak. Sonrasında ise yüzeyde bulunan gyrotron, basit, oluklu metalik bir boru aracılığıyla derinlere mikrodalgaları iletmeye başlayacak ve kayaları buharlaştıracak.
Şirketin modellemelerine göre gyrotron, uzun mesafelere enerji göndermede oldukça etkili. Ancak işe yaraması için 20 km uzunluğundaki borunun bükülmeden kalması ve düz olması gerekiyor. Eğer boru düz ve pürüzsüz olmazsa mikrodalgalar boru içinde şimşek şölenleri oluşturabilir. Tıpkı mikrodalga fırınlarına alüminyum folyo koymak gibi. Elbette buharlaşan kayaların dışarı atılması veya sondajın çökmesini engellemek gibi diğer bazı aşılması gereken sorunlar da var.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
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