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    Flying Whales hava kargo taşımacılığına zeplin ile giriyor

    Yirminci yüzyılın başlarında çok popüler olan zeplin türü uçan balonlar bazı özel kullanım alanları ile dönüş yapıyor. Bu balonların en önemli kullanım noktası ise kargo taşımacılığı olabilir.

    Özel büyük veya ağır yüklerin taşımacılığı her zaman önemli bir iş kolu oldu. Hatta dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov 225, Ukrayna savaşında yok oluncaya kadar çok başarılı bir şekilde işletildi ve belgesellere medyaya kadar her daim gündem olmayı başardı. Zeplinlerin ise hayatı hidrojen nedeniyle yanan Hindenburg faciası veya sonrasında yönetim sorunları nedeniyle olan kazalardan dolayı yerini daha hızlı olan uçaklara bıraktı.

    Flying Whales adlı Fransız şirket ise ilginç bir planlama peşinde. Geliştirilen özel zeplinler sayesinde helikopter gibi hiç yere inmeden havada asılı kalarak 60 ton yükü indirip kaldırabilme yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyor. Böyle bir yükü kaldırması ise enerji sektörünün devasa rüzgar türbinlerini ulaşılması çok zor olan tepelere kolayca taşınabilmesine imkan tanıyacak.

    zeplin kargo Tam Boyutta Gör

    Karadaki rüzgar türbinlerinin en büyük problemlerinden birisi aşırı dağlık ve ulaşması zor olan yerlere devasa tek parçadan oluşan rüzgar türbini bıçaklarının ve kulesinin lojistik olarak taşınma zorluğu. Büyük rüzgar türbininin en büyük faydası tek bir makinanın çok daha fazla enerji üreterek bakım maliyetlerini düşürüp karı artırması. Bu nedenle günümüzde tipik bir deniz üstü rüzgar türbini gücü 12 MW’a ulaşmış ve büyüme devam ederken, kara üstündekiler için 5 MW genelde sınır olarak görülmekte.

    Türbinin üretim yapacağı yerin tepe üstü ve genelde orman içinde olması kurulumunu esas kilitleyen faktör. Zira normal yolda zor taşınan tek parça kanatları yolun olmadığı ve aşırı zorlu bir arazide doğaya zarar vermeden taşımak çok çok zor.

    Hal böyle olunca havadan taşımacılık en iyi seçenek ancak dünyadaki en büyük kargo helikopterinin sadece 20 ton kaldırma gücü olması ve çok büyük işletme masrafları olması nedeniyle iyi bir tercih değil.

    zeplin kargo Tam Boyutta Gör

    Flying Whales bu tip taşımalara talip olan bir şirket. Dev kanatları taşıyacak ve direkt ulaşılması zor yerlere indirecek bu şekilde hem yol yapılması ve doğa tahribine gerek kalmayacak hem de daha büyük türbinler ile daha ucuza elektrik üretilip yatımın çekiciliğini arttıracak.

    Geminin teknik özelliklerine gelirsek, 200 metre boya, 96 metre uzunluğunda bir kargo bölmesine sahip ve 60 ton kargo taşıyabilecek güçte. Toplam 4 MW gücünde elektrikli pervaneler ile kendini hareket ettirebiliyor ve en önemlisi içindeki 10 adet bağımsız helyum depoları sayesinde yükünü taşırken havada kalmak için bir güç harcamayacak. Seyir hızı ise 100 km/s olacağı dile getiriliyor. Balon dikey iniş kalkış yapabilmesi sayesinde bir havalimanına ihtiyaç duymuyor.

    Üretim ve lisanslama sonrası Fransız firması 2027 yılında ilk ticari uçuşu yapmayı planlıyor.

    Flying Whales: The Program Looking To Reshape Cargo Flights With Rigid Airships

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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