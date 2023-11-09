Siro ve Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirecek

Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye’de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.
Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.
İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak. Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin’deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.
Siro ve Sabancı Üniversitesi, önümüzdeki bir yıl içerisinde işbirliği yapılabilecek ilgili programların netleştirilmesi ve gerekli planlamaların yapılabilmesi için çalışmalarını yürütecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.