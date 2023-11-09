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    Anlık Bildirim

    Siro ve Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirecek

    Anlaşma çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak.
    Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden önemli iş birliği Tam Boyutta Gör
    Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro ile “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” misyonuyla bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunan Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmek için güçlerini birleştirdi.

    Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye’de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.

    Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.

    İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak. Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin’deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.

    Siro ve Sabancı Üniversitesi, önümüzdeki bir yıl içerisinde işbirliği yapılabilecek ilgili programların netleştirilmesi ve gerekli planlamaların yapılabilmesi için çalışmalarını yürütecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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