Siro ve Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirecek

Tam Boyutta Gör Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro ile “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” misyonuyla bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunan Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmek için güçlerini birleştirdi.

Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye’de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.

Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.

Taksi simülatörü oyunundan yeni fragman geldi: Şubat'ta çıkıyor 8 sa. önce eklendi

İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak. Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin’deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.

Siro ve Sabancı Üniversitesi, önümüzdeki bir yıl içerisinde işbirliği yapılabilecek ilgili programların netleştirilmesi ve gerekli planlamaların yapılabilmesi için çalışmalarını yürütecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden önemli iş birliği