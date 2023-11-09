Taksi simülatörü Taxi Life: A City Driving Simulator'dan yeni fragman geldi

Bununla birlikte taksi simülatörünün oynanış fragmanı da yayınlandı. Simülasyon ve işletme oyunu arasında bir yerde konumlanan oyun, şoför koltuğuna geçerek taksicilik yapmanıza ve şirketinizi yöneterek daha da büyütmenize olanak tanıyacak. Yani türüne özgü bir deneyim sunacak.
Barcelona'da taksicilik
Göreviniz trafik kurallarına uyarak yolcuları istediklere yere ulaştırmak. Tabi bunu yaparken hava şartları ve yoğun trafikle boğuşacaksınız. Ayrıca gideceğiniz güzergâh üzerinde meydana gelen kaza, yol çalışmaları vs. gibi olaylara göre rotanızı ayarlamanız gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.