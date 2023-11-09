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    Taksi simülatörü Taxi Life: A City Driving Simulator'dan yeni fragman geldi

    Aracınızın direksiyonuna geçerek yolcuları Barcelona'nın dört bir yanına taşıyacağınız taksi simülatörü oyunundan yeni fragman geldi. Taxi Life: A City Driving Simulator, Şubat'ta çıkıyor.
    Taksi simülatörü oyunundan yeni fragman geldi: Şubat'ta çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Video oyunu yayıncısı Nacon ve Simteract stüdyosu, Taxi Life: A City Driving Simulator isimli taksi simülatörünün 2024'ün Şubat ayında çıkış yapacağını duyurdu. Merakla beklenen oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

    Bununla birlikte taksi simülatörünün oynanış fragmanı da yayınlandı. Simülasyon ve işletme oyunu arasında bir yerde konumlanan oyun, şoför koltuğuna geçerek taksicilik yapmanıza ve şirketinizi yöneterek daha da büyütmenize olanak tanıyacak. Yani türüne özgü bir deneyim sunacak.

    Barcelona'da taksicilik

    Göreviniz trafik kurallarına uyarak yolcuları istediklere yere ulaştırmak. Tabi bunu yaparken hava şartları ve yoğun trafikle boğuşacaksınız. Ayrıca gideceğiniz güzergâh üzerinde meydana gelen kaza, yol çalışmaları vs. gibi olaylara göre rotanızı ayarlamanız gerekecek.

    Taksi simülatörü oyunundan yeni fragman geldi: Şubat'ta çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Hepsinden önemlisi de iyi puanlar ve cömert bahşişler kazanabilmek için müşterilerinizi memnun etmeniz. Taksi simülatörü İspanya'nın Barcelona şehrinde geçiyor. Oyuna 1:1 ölçekte aktarılan toplam 460 kilometre uzunluğundaki yollarda yolcu taşıyorsunuz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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