Taksi simülatörü Taxi Life: A City Driving Simulator'dan yeni fragman geldi

Tam Boyutta Gör Video oyunu yayıncısı Nacon ve Simteract stüdyosu, Taxi Life: A City Driving Simulator isimli taksi simülatörünün 2024'ün Şubat ayında çıkış yapacağını duyurdu. Merakla beklenen oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

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Bununla birlikte taksi simülatörünün oynanış fragmanı da yayınlandı. Simülasyon ve işletme oyunu arasında bir yerde konumlanan oyun, şoför koltuğuna geçerek taksicilik yapmanıza ve şirketinizi yöneterek daha da büyütmenize olanak tanıyacak. Yani türüne özgü bir deneyim sunacak.

Barcelona'da taksicilik

Göreviniz trafik kurallarına uyarak yolcuları istediklere yere ulaştırmak. Tabi bunu yaparken hava şartları ve yoğun trafikle boğuşacaksınız. Ayrıca gideceğiniz güzergâh üzerinde meydana gelen kaza, yol çalışmaları vs. gibi olaylara göre rotanızı ayarlamanız gerekecek.

Tam Boyutta Gör Hepsinden önemlisi de iyi puanlar ve cömert bahşişler kazanabilmek için müşterilerinizi memnun etmeniz. Taksi simülatörü İspanya'nın Barcelona şehrinde geçiyor. Oyuna 1:1 ölçekte aktarılan toplam 460 kilometre uzunluğundaki yollarda yolcu taşıyorsunuz.

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Taksi simülatörü oyunundan yeni fragman geldi: Şubat'ta çıkıyor