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    Skywell yatırım planını artırdı: Türkiye'de elektrikli araç da üretecek

    Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, Türkiye'de batarya üretimine yönelik yatırım planının kapsamını genişlettiklerini ve buna elektrikli araç üretimini de dahil ettiklerini dile getirdi.
    Skywell, Türkiye'de elektrikli araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Çinli Skyworth çatısı altında faaliyet gösteren elektrikli araç markası Skywell'i Türkiye'de de satılan ET5 isimli D-SUV modelinden tanıyoruz. Türkiye için satıştan daha fazlasını hedefleyen Skywell, Türkiye'deki ikinci elektrikli araç üreticisi olmaya hazırlanıyor.

    Söz konusu duyuru doğrudan Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş tarafından yapıldı. Ülkemizde Ulubaşlar Holding tarafından temsil edilen firma, geçtiğimiz haziran ayında batarya üretimine yönelik anlaşma yapmıştı. Ancak, Mahmut Ulubaş, hedefledikleri yatırımın kapsamını genişleterek Türkiye'de elektrikli araç da üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

    Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa'ya da sevk edilecek

    Mahmut Ulubaş, "Türkiye’ye toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım getirmeyi planlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler sürüyor. Üç ay içinde resmi yatırım için başvuru süreci sonuçlanmış olur diye düşünüyorum. Hem kendi araçlarımızı hem de değir araçlar için batarya yönetim sistemlerini geliştireceğiz.

    Skywell, Türkiye'de elektrikli araç üretecek
    Batarya üretimi devam ediyor. Halen yedi bölgede 19 bayimiz var. Türkiye’de elektrikli araç üretmeye hazırlanıyoruz. Yalnız Türkiye değil Avrupa’ya da sevki planlanıyor. Hem üretim hem de yazılım tarafında olma planlarımız var" açıklamasında bulundu.

    Türkiye'de bu yıl hedeflenenin çok daha üzerinde bir elektrikli araç satışı gerçekleştiğini dile getiren Ulubaş, "Geleceğe ilişkin pozitif bir motivasyonumuz var. Yalnız Türkiye değil, Balkanlar’dan başlayarak Avrupa’da ciddi bir dönüşüm var. Türkiye bu pazarların hepsine hitap edebilecek durumda.
    İnsanlarda en çok ‘otomobilimi nerede şarj edebilirim, kaç saatte şarj ederim, aracın parçasını bulabilir miyim, servisi var mı’ gibi endişeleri vardı. Bizim müşterilerimizi araçlarını 6,5 dakikada şarj ederek yollarına devam edecek. Araç ve yatırımlar arttıkça insanlardaki önyargılar da kırılıyor" dedi.

    Skywell bir yandan ürün gamına ilgi çekici modeller eklemeye devam ediyor. Çinli markanın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Skyhome isimli elektrikli sedan konsepti, sahip olduğu tasarımı dili ve özellikleriyle hayli ilgi çekmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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