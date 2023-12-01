Skywell yatırım planını artırdı: Türkiye'de elektrikli araç da üretecek

Söz konusu duyuru doğrudan Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş tarafından yapıldı. Ülkemizde Ulubaşlar Holding tarafından temsil edilen firma, geçtiğimiz haziran ayında batarya üretimine yönelik anlaşma yapmıştı. Ancak, Mahmut Ulubaş, hedefledikleri yatırımın kapsamını genişleterek Türkiye'de elektrikli araç da üretmeyi planladıklarını dile getirdi.
Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa'ya da sevk edilecek
Mahmut Ulubaş, "Türkiye’ye toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım getirmeyi planlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler sürüyor. Üç ay içinde resmi yatırım için başvuru süreci sonuçlanmış olur diye düşünüyorum. Hem kendi araçlarımızı hem de değir araçlar için batarya yönetim sistemlerini geliştireceğiz.
Türkiye'de bu yıl hedeflenenin çok daha üzerinde bir elektrikli araç satışı gerçekleştiğini dile getiren Ulubaş, "Geleceğe ilişkin pozitif bir motivasyonumuz var. Yalnız Türkiye değil, Balkanlar’dan başlayarak Avrupa’da ciddi bir dönüşüm var. Türkiye bu pazarların hepsine hitap edebilecek durumda.
İnsanlarda en çok ‘otomobilimi nerede şarj edebilirim, kaç saatte şarj ederim, aracın parçasını bulabilir miyim, servisi var mı’ gibi endişeleri vardı. Bizim müşterilerimizi araçlarını 6,5 dakikada şarj ederek yollarına devam edecek. Araç ve yatırımlar arttıkça insanlardaki önyargılar da kırılıyor" dedi.
Skywell bir yandan ürün gamına ilgi çekici modeller eklemeye devam ediyor. Çinli markanın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Skyhome isimli elektrikli sedan konsepti, sahip olduğu tasarımı dili ve özellikleriyle hayli ilgi çekmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.