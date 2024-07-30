Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için yeni karar yürürlükte

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Elektrikli araç sahipliğinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi şarj problemi. Otoyollardaki şarj istasyonlarının sayısı bir yana, kullanıcıların kendi apartman veya iş yerlerine şarj cihazı kurmak istediklerinde karşılaştıkları zorluklar büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgede açıkladığı kararlar, ev veya iş yerlerine şarj cihazı kurulum sürecini rahatlatan bir gelişme oldu. Bu karar ile site yönetimleri ve apartman yöneticilerinin zaman zaman iddia ettiği gibi tüm kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluk rızası aranmasına gerek olmadığı açık şekilde ifade edilmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Bu basit bir karar gibi görünse de aslında etkisi büyük. Şehir içi ve otoyollarda AC/DC şarj cihazları mevcut ancak kWsa başına ödenen ücret kişinin kendi ev veya iş yerindeki elektrik şebekesi üzerinden ödediği ücretten çok daha fazla. Zaten elektrikli araçların asıl avantajı da gece saatlerinde evde veya iş yerinde şarj edilebildiğinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun önemli bir karar olduğunu söylemek mümkün.

Yeni süreç nasıl işleyecek❓

Alınan bu karar ile site otoparkına şarj ünitesi kurmak kolaylaştı. Peki yeni dönemde süreç nasıl işleyecek. TEHAD Başkanı Berkan Bayram, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Hali hazırdaki site ve apartman otoparklarına kurulacak şarj üniteleri için yapı ruhsatı aranmayacak. Kat malikine tahsisli otopark alanına kurulacak şarj ünitesi için tüm kat maliklerinden 5'te 4 oranında onay zorunluluğu olmayacak. Ortak alandaki otopark yerlerine şarj ünitesi kurulumu için ise kat maliklerinin yarısından 1 fazlasının onayı yeterli olacak.

Yeni 2024 Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Elektrikli araç kullanıcısı kendi dairesi için yetkili bir elektrik mühendisine tadilat projesi çizdirecek. Gerekli altyapı kurulacak. Kendi sayacından kapalı otoparktaki kendine tahsisli otopark alanına, site yönetiminin göstereceği kablo güzergahında kablo kanalı içerisinde duvar tipi veya seyyar şarj ünitesi kurabilecek. Bunun için site yönetiminden onay almasına gerek yok."

Ülkemizde elektrikli araç kullanımı giderek artıyor. Haziran 2024 itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyona yakın otomobilden 122.670 adedinin elektrikli otomobil olduğu belirtiliyor. Bu sayı 2023 yılında 80 bin adet civarındaydı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için yeni karar