Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için yeni karar yürürlükte

Elektrikli araç sahipliğinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi şarj problemi. Otoyollardaki şarj istasyonlarının sayısı bir yana, kullanıcıların kendi apartman veya iş yerlerine şarj cihazı kurmak istediklerinde karşılaştıkları zorluklar büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyordu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgede açıkladığı kararlar, ev veya iş yerlerine şarj cihazı kurulum sürecini rahatlatan bir gelişme oldu. Bu karar ile site yönetimleri ve apartman yöneticilerinin zaman zaman iddia ettiği gibi tüm kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluk rızası aranmasına gerek olmadığı açık şekilde ifade edilmiş oldu.
Yeni süreç nasıl işleyecek❓
Alınan bu karar ile site otoparkına şarj ünitesi kurmak kolaylaştı. Peki yeni dönemde süreç nasıl işleyecek. TEHAD Başkanı Berkan Bayram, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Hali hazırdaki site ve apartman otoparklarına kurulacak şarj üniteleri için yapı ruhsatı aranmayacak. Kat malikine tahsisli otopark alanına kurulacak şarj ünitesi için tüm kat maliklerinden 5'te 4 oranında onay zorunluluğu olmayacak. Ortak alandaki otopark yerlerine şarj ünitesi kurulumu için ise kat maliklerinin yarısından 1 fazlasının onayı yeterli olacak.
Elektrikli araç kullanıcısı kendi dairesi için yetkili bir elektrik mühendisine tadilat projesi çizdirecek. Gerekli altyapı kurulacak. Kendi sayacından kapalı otoparktaki kendine tahsisli otopark alanına, site yönetiminin göstereceği kablo güzergahında kablo kanalı içerisinde duvar tipi veya seyyar şarj ünitesi kurabilecek. Bunun için site yönetiminden onay almasına gerek yok."
Ülkemizde elektrikli araç kullanımı giderek artıyor. Haziran 2024 itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyona yakın otomobilden 122.670 adedinin elektrikli otomobil olduğu belirtiliyor. Bu sayı 2023 yılında 80 bin adet civarındaydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.