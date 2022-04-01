ARM için yeni bir talip çıktı

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Teknoloji dünyasının en önemli satın alımlarından birisine imza atmak isteyen Nvidia’nın tüm çabalarına rağmen düzenleyici kurumların olumsuz yanıtları ve gelen ağır eleştiriler sonrasında ARM hamlesi suya düşmüştü. Bununla birlikte fırsat kollayan başka firmalar var.

ARM halen gözde şirket

Günümüzde RISC-V başta olmak üzere MIPS gibi azaltılmış komut seti mimarisi - RISC temelinde geliştirilen projeler olsa da ARM bu alanın tek hakimi konumunda. Sürekli yeni teknolojiler geliştiren ARM haliyle dev isimlerin de gündeminde.

Nvidia, 40 milyar dolarlık Arm anlaşmasından vazgeçti 1 ay önce eklendi

Softbank bünyesinde bulunan ARM şirketini Nvidia satın almayı denedi ancak 1.25 milyar dolar zarar yazarak geri çekildi. Bu kez SK Hynix farklı bir strateji ile bu yonga devine sahip olmanın gerekliliğine inanıyor.

SK Hynix farklı yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum ile ARM’ı satın almak istiyor zira tek bir şirketin satın almasına gücünün yetmeyeceğine inanıyor. Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, MediaTek gibi birbirine rakip firmaların katılacağı bir konsorsiyum haliyle haksız rekabet endişelerini de giderecektir.

Bir nabız yoklaması sürecinde olduğu anlaşılan SK Hynix şimdilik detay vermiyor ancak tamamen satın almanın yanında belirli bir hisse satışının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yıl içerisinde bununla ilgili yeni gelişmeler duyabiliriz.

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SK Hynix’den ARM hamlesi