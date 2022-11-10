SK Hynix, dünyanın ilk 1anm 8.5 Gbps LPDDR5x belleklerini duyurdu

Verimlilikte yüzde 25 iyileşme var
SK Hynix, yaptığı basın açıklamasında HKMG (High-K Metal Gate) işlemine sahip dünyanın ilk mobil DRAM'ı olan LPDDR5x’i geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yeni belleklerin, önceki nesle kıyasla güç tüketiminde yüzde 25 daha verimli olduğu aktarılıyor. Öte yandan bu bellekler, JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tarafından belirlenen 1,01 V ile 1,12 V arasındaki ultra düşük voltaj aralığında çalıştığı için LPDDR5x sektöründe en yüksek enerji verimliliğine sahip.
Ek olarak, mevcut LPDDR5X, önceki nesle göre yüzde 33 daha yüksek olan 8,5 Gbps çalışma hızına sahip. Dolayısıyla sadece mobil cihazlar değil otomotiv sektörü için de bu belleklerin önem derecesi yüksek. Bu arada, SK Hynix’in 1anm olarak adlandırdığı üretim süreci esasında dördüncü nesil 10nm işlem tekniği olarak ifade edilebilir. Ek olarak, Samsung’da 8.5Gbps hıza sahip LPDDR5x çözümlerini tanıtmıştı. SK Hynix, Samsung’tan farklı olarak kendi belleklerinde HKMG teknolojisini entegre ederek transistör verimliliğini artırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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