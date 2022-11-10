SK Hynix, dünyanın ilk 1anm 8.5 Gbps LPDDR5x belleklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Yarı iletken teknolojileri alanında kıyasıya rekabet sürüyor. Bu alanda öncü firmalardan olan SK Hynix, kısa bir süre önce yeni LPDDR5x beleklerini duyurdu. Yeni bellekler enerji verimliliğinde ciddi kazanımlar sunarken aynı zamanda performans açısından da oldukça iddialı görünüyor.

Verimlilikte yüzde 25 iyileşme var

SK Hynix, yaptığı basın açıklamasında HKMG (High-K Metal Gate) işlemine sahip dünyanın ilk mobil DRAM'ı olan LPDDR5x’i geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yeni belleklerin, önceki nesle kıyasla güç tüketiminde yüzde 25 daha verimli olduğu aktarılıyor. Öte yandan bu bellekler, JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tarafından belirlenen 1,01 V ile 1,12 V arasındaki ultra düşük voltaj aralığında çalıştığı için LPDDR5x sektöründe en yüksek enerji verimliliğine sahip.

Tam Boyutta Gör LPDDR5x (Low Power Double Data Rate 5X) DRAM yongalar adından da anlaşılacağı üzere tamamıyla düşük güç tüketimine odaklı bellekler. Dolayısıyla LPDDR5x bellekler mobil cihazlar için geliştiriliyor. Enerji tüketimi ne kadar düşük olursa, cihazın pil ömrü de dolayısıyla o kadar yüksek oluyor.

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Ek olarak, mevcut LPDDR5X, önceki nesle göre yüzde 33 daha yüksek olan 8,5 Gbps çalışma hızına sahip. Dolayısıyla sadece mobil cihazlar değil otomotiv sektörü için de bu belleklerin önem derecesi yüksek. Bu arada, SK Hynix’in 1anm olarak adlandırdığı üretim süreci esasında dördüncü nesil 10nm işlem tekniği olarak ifade edilebilir. Ek olarak, Samsung’da 8.5Gbps hıza sahip LPDDR5x çözümlerini tanıtmıştı. SK Hynix, Samsung’tan farklı olarak kendi belleklerinde HKMG teknolojisini entegre ederek transistör verimliliğini artırmayı hedefliyor.

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SK Hynix, dünyanın ilk 1anm 8.5 Gbps LPDDR5x belle