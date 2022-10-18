Dünyanın en hızlı LPDDR5X DRAM'i tanıtıldı: Saniyede 8.5 gigabit!

Samsung, Snapdragon mobil platformları için sektördeki en yüksek hız olan 8.5Gbps’a ulaşan yeni LPDDR5X DRAM’i tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi, Mart ayında ulaşılan saniyede maksimum 7.5 gigabit hızı aşarak bellek pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam etti.

8.5Gbps hıza sahip LPDDR5x bellek

10 yıldan uzun süredir mobil DRAM pazarında en iyiler arasında olan Samsung, tüketicilerin mobil cihazlarında en yüksek hızları deneyimlemesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düşük güç ve yüksek performans özellikleri sayesinde LPDDR RAM, akıllı telefonlar dışında PC’ler, yüksek performanslı bilişim (HPC), sunucular ve otomobillerde kullanılıyor. LPDDR RAM, yüksek performansı ve düşük güç tüketimini küçük form faktöründe birleştirdiğinden özellikle bilgisayar üreticilerinin daha küçük, daha hafif ve daha güçlü dizüstü bilgisayarlar yapmalarına yardımcı olduğu bilgisayar sektöründe yüksek talep gördü.

LPDDR bellek, modern araçlarla da giderek daha önemli bir bileşen haline geliyor. Otonom sürüş özellikleri sayesinde her geçen gün veri tüketimi arttığından, büyük miktarda araç verisini çok daha yüksek hızlarda işlemek için LPDDR DRAM gibi yüksek bant genişliğine sahip belleğe ihtiyaç duyuluyor. Veri merkezleri ve sunucularda da güç tüketimini düşürmeye yardımcı olur.

Samsung liderliği aldı, TSMC 3nm çip üretim sürecini erteledi 14 sa. önce eklendi

Qualcomm: Mobil sektörde ilk biz yaptık

Qualcomm Technologies Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ziad Asghar, “Snapdragon mobil platformlarımızda en yeni bellek özelliklerini sunma ve benimseme konusunda ön saflarda yer almak için çalışıyoruz. Snapdragon mobil platformlarında 8.5Gbps hızı sağlayan LPDDR5x’i sunan ilk biziz. Yeni LPDDR5x bellek, mobil, oyun, kamera ve yapay zeka uygulamalar için iyileştirilmiş performans ile birlikte yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirecek.” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Samsung LPDDR5X DRAM tanıtıldı: 8.5Gbps hız!