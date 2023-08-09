SK Hynix dünyanın ilk 321 katmanlı NAND flash belleğini duyurdu

Sektörde ilk
SK Hynix, sektördeki ilk 300'den fazla katmana sahip NAND flaş belleği geliştiren şirket oldu. 321 katmanlı ürünün tamamlanma seviyesini yükseltmeyi ve 2025'ten itibaren seri üretime geçmeyi planlayan şirket, halihazırda seri üretimde olan dünyanın en yüksek 238 katmanlı NAND'ının başarısından elde edilen teknolojik rekabet gücünün 321 katmanlı ürünün geliştirilmesinde sorunsuz bir ilerlemenin yolunu açtığını söyledi.
321 katmanlı NAND flaş belleğin geliştirilmesiyle, tek bir yonga üzerinde daha fazla hücre istiflenerek ve daha büyük bir depolama kapasitesi elde edilerek, önceki nesil 238 katmanlı NAND flaş belleğe kıyasla yüzde 59 daha verimli bir üretkenlik sağlanmış oldu. Temel olarak baktığımızda tek bir yonga üzerinde üretilebilen toplam kapasite arttı diyebiliriz.
Yapay zeka etkisi
SK Hynix, bu ürünlerle sektör lideri performansa ulaşmayı planlarken yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli NAND flaş belleklerin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. SK Hynix ayrıca, bu ürünler sayesinde geliştirdiği çözüm teknolojisiyle yeni nesil PCIe Gen 6 ve UFS 5.0'ı geliştirmeye başlayacaklarını ve sektör trendine öncülük etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.
SK Hynix'in NAND Geliştirme Başkanı Jungdal Choi, 321 katmanlı NAND flaş belleğin devam eden gelişiminin şirketin teknolojik liderliğini sağlamlaştıracağını söylüyor. Choi, yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli NAND flaş belleklerin zamanında piyasaya sunulmasıyla, yapay zeka çağının gereksinimlerini karşılamak ve inovasyona öncülük etmek için çalışacaklarını vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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