SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı

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Bellek ve NAND Flash pastasında büyük dilime sahip SK-Hynix yüksek bant genişliği sağlayan yeni kümelerini 10 ay önce duyurmuştu.

HBM2E belleklerde hacimli üretime başlandı

Aradan geçen süreçte her ne kadar pandemi baş gösterse de SK-Hynix bugün HBM2E belleklerinin hacimli üretimine başladığını duyurdu. Yeni bellek kümeleri 460 GB/s’nin biraz üzerinde bant genişliği sağlarken saniyede 1024 giriş/çıkış işlemine de elverişli. Pin başına 3.6 Gbps hıza ulaşan HBM2E bellekleri 16 GB kapasite sağlayacak ki bu rakam önceki çözümlerin 2 katından da fazla.

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Diğer taraftan zar alanında %30 küçülme ve güç tüketiminde %50’lik heyecan verici bir düşüş yakalayan firma HBM2E bellekleriyle yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme hızlandırıcıları ve yüksek performans gerektiren alanları hedef alıyor.

https://videocardz.com/press-release/sk-hynix-announces-mass-production-of-hbm2e-high-speed-dram

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