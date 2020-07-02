Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı

    Bellek pazarının büyük oyuncularından SK-Hynix’ten müjdeli haber geldi.
    1 hf.
    1,4b
    2
    1
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı
    Tam Boyutta Gör

    Bellek ve NAND Flash pastasında büyük dilime sahip SK-Hynix yüksek bant genişliği sağlayan yeni kümelerini 10 ay önce duyurmuştu.

    HBM2E belleklerde hacimli üretime başlandı

    Aradan geçen süreçte her ne kadar pandemi baş gösterse de SK-Hynix bugün HBM2E belleklerinin hacimli üretimine başladığını duyurdu. Yeni bellek kümeleri 460 GB/s’nin biraz üzerinde bant genişliği sağlarken saniyede 1024 giriş/çıkış işlemine de elverişli. Pin başına 3.6 Gbps hıza ulaşan HBM2E bellekleri 16 GB kapasite sağlayacak ki bu rakam önceki çözümlerin 2 katından da fazla.

    Ayrıca Bkz. "Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek"

    Diğer taraftan zar alanında %30 küçülme ve güç tüketiminde %50’lik heyecan verici bir düşüş yakalayan firma HBM2E bellekleriyle yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme hızlandırıcıları ve yüksek performans gerektiren alanları hedef alıyor.



    https://videocardz.com/press-release/sk-hynix-announces-mass-production-of-hbm2e-high-speed-dram Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    saniyede 1024 giriş/çıkış işlemine de elverişli.

    pin sayısıdır o. Saniyedeki işlem sayısı değil.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor. 6 gün TBMM'den Netflix açıklaması 6 gün ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti! 6 gün Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor 6 gün Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor 6 gün OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı 6 gün Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma 6 gün Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı 6 gün Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor 6 gün Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı 6 gün Dev ekranlı Honor X10 Max tanıtıldı 6 gün Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi 1 hf. Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı 1 hf. Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300 1 hf. Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği 1 hf. Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu 1 hf. Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı 1 hf. Crysis Remastered ertelendi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı Sonraki Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi? 1 hf. Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü 1 hf. Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu 1 hf. Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi 1 hf. Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı 1 hf. AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor 1 hf. Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor 1 hf. Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı 1 hf. Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz) 1 hf. Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi 1 hf. 7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu 1 hf. Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu 1 hf. WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi 1 hf. Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo 1 hf. Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma! 1 hf. Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı 1 hf. MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı 1 hf. Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek 1 hf. Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi