SK Hynix’in 128 katmanlı 3D NAND yongaları SSD’lerdeki yerini almaya hazır

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SK Hynix ürettiği DRAM ve NAND Flash yongalarıyla piyasada en büyük 2. üretici konumunda. Firma giderek artan kapasite ve performans ihtiyacına yönelik geliştirdiği 6. nesil NAND Flash kümelerinin ilk depolama birimlerinde yer almaya hazır oldğunu duyurdu.

Geçtiğimiz haziran ayında hacimli üretime geçiş sinyali veren firma bundan 1 yıl önce üretime geçtiği 96 katmanlı NAND yongalarının üretimini düşük fiyat nedeniyle sonlandırmış ve 72 katmanlı birimleri odak noktasına almıştı.

128 katmanlı yongalarla 1.2 GT/s seviyesindeki hız 1.4 GT/s’e taşınıyor ancak şu anlık uyumlu kontrolcü bulunamadığı için ilk yongalar eski kontrolcüler altında 1.2 GT/s hızda çalışacak. 128 GB kapasitesiyle yoğunluk başlığında dikkat çeken NAND’lerin ardından yakın zamanda yeni yongalarında yolda olduğunu açıklayan SK Hynix’in temel üretim bandını ise üretim maliyeti nedeniyle 72 ve 96 katmanlı çözümler temsil etmeye devam edecek.

Akıllı telefonlarda 1 TB depolama

USF formatında üretilen ve yalnızca 1 mm kalınlığına sahip depolama birimini de tanıtan firma 8 yonga ile 1 TB’a ulaşmayı başarmış. Yüksek kapasiteye sahip UFS kümesinin 2020’nin 2. yarısından itibaren ilk cihazlarda yerini alması bekleniyor.

Son kullanıcı pazarında ise OEM üreticileri M.2 NVMe SSD’lerde 2 TB’a kadar kapasitede 3 watt güç tüketimi rapor etmiş ki bu 96 katmanlı önceki nesil hafızza kümelerinin yer aldığı SSD’nin 6 wattlık tüketim değerinin oldukça altında.

1.2 GT/s’lik hızla kısıtlanan NAND birimlerinin sistemle iletişimi PCIe 3.0 arayüzü üzerinden sağlanırken 1.2v gerilimde çalışmaları sayesinde güç tüketimiyle öne çıkabilmeleri kolaylaşmış görünüyor. SK Hynix imzasını taşıyan kontrolcüyle gelen SSD’leri barındıran ilk dizüstülerin önümüzdeki yılın ilk yarısında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Son olarak sunucu kanadında SK Hynix 128 katmanlı yongalar için o kadar aceleci davranmayacak EDSFF E1.L form faktöründe 16 TB’a kadar kapasite sunmayı hedefleyen firmanın yol haritasına göre çıkış 2020’nini 2. yarısını bulacak.

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PCIe 4.0 arayüzüne yer verilecek katı depolama çözümleri ayrıca NVMe 1.4 desteğiyle gelecek. Firmanın henüz bir yıl önceki %1.8’lik pazar payından yükseldiği %10.8’lik dilimse umut vadediyor.

https://www.anandtech.com/show/15136/sk-hynix-sampling-128layer-3d-nand-ssds