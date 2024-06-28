Huawei, ilk tüketici SSD'lerini tanıttı: SSD'ler neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi, sektöre girişini eKitStor Xtreme 200 SSD'leri ile yaptı. Bu, Huawei'nin depolama pazarındaki ilk girişimi değil ancak Xtreme 200 firmanın ilk tüketici odaklı SSD ürünü olma özelliği taşıyor.
Huawei eKitStor Xtreme 200 SSD özellikleri
SSD'de, yerleşik DRAM bulunmuyor ancak bunu telafi etmek için HMB (Host Memory Buffer) özelliğiyle sürücünün bir kısmını ön bellek olarak kullanarak sürdürülebilir yüksek yazma hızları sunmayı hedefliyor.
Huawei eKitStor Xtreme 200, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Fiyatlar ise sırasıyla, 84 dolar, 133 dolar, 260 dolar ve 522 dolar olarak sıralanıyor. Huawei, yeni tüketici SSD'lerinde kullanılan NAND bellekler hakkında teknoloji hakkında bilgi açıklamadı ancak şirket içinde geliştirilen bir Gen4 denetleyiciye sahip olduğu tahmin ediliyor.Kaynakça https://wccftech.com/huawei-first-consumer-ssds-7400-mb-s-gen4-standard-up-to-4-tb-capacities/ https://www.ithome.com/0/777/751.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.