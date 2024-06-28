Huawei, ilk tüketici SSD'lerini tanıttı: SSD'ler neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Huawei, tüketici pazarına yönelik ilk SSD'lerini Çin'de piyasaya sürdü. 7400 MB/s'ye varan hızlara ve 4 TB'a kadar kapasite seçeneklerine sahip PCIe 4.0 M.2 SSD'lerin özelliklerine göz atalım.

Çinli teknoloji devi, sektöre girişini eKitStor Xtreme 200 SSD'leri ile yaptı. Bu, Huawei'nin depolama pazarındaki ilk girişimi değil ancak Xtreme 200 firmanın ilk tüketici odaklı SSD ürünü olma özelliği taşıyor.

Huawei eKitStor Xtreme 200 SSD özellikleri

Tam Boyutta Gör Gen4 arayüzüne sahip olan SSD, NVMe 2.0 standartlarını destekliyor ve 7400 MB/s sıralı yazma ve 6700 MB/s sıralı okuma hızı sunuyor. Rastegele okuma ve yazma performansının ise modele göre değişmekle beraber, ortalama 1 milyon IOPS olduğu belirtiliyor. SSD'lerin ömür değerlerine baktığımızda, 512 GB modeli için toplam yazma değeri (TBW) 550 TB iken, 4 TB modelinden 4400 TB'a kadar çıkıyor.

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SSD'de, yerleşik DRAM bulunmuyor ancak bunu telafi etmek için HMB (Host Memory Buffer) özelliğiyle sürücünün bir kısmını ön bellek olarak kullanarak sürdürülebilir yüksek yazma hızları sunmayı hedefliyor.

Huawei eKitStor Xtreme 200, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Fiyatlar ise sırasıyla, 84 dolar, 133 dolar, 260 dolar ve 522 dolar olarak sıralanıyor. Huawei, yeni tüketici SSD'lerinde kullanılan NAND bellekler hakkında teknoloji hakkında bilgi açıklamadı ancak şirket içinde geliştirilen bir Gen4 denetleyiciye sahip olduğu tahmin ediliyor.

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