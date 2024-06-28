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    Anlık Bildirim

    Huawei, ilk tüketici SSD'lerini tanıttı: SSD'ler neler sunuyor?

    Huawei, tüketici pazarına yönelik ilk SSD'lerini Çin'de piyasaya sürdü. 7400 MB/s'ye varan hızlara ve 4 TB'a kadar kapasite seçeneklerine sahip SSD'lerin özellikleri ve fiyatları neler?
    Huawei, ilk tüketici SSD'lerini tanıttı: SSD'ler neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Huawei, tüketici pazarına yönelik ilk SSD'lerini Çin'de piyasaya sürdü. 7400 MB/s'ye varan hızlara ve 4 TB'a kadar kapasite seçeneklerine sahip PCIe 4.0 M.2 SSD'lerin özelliklerine göz atalım.

    Çinli teknoloji devi, sektöre girişini eKitStor Xtreme 200 SSD'leri ile yaptı. Bu, Huawei'nin depolama pazarındaki ilk girişimi değil ancak Xtreme 200 firmanın ilk tüketici odaklı SSD ürünü olma özelliği taşıyor.

    Huawei eKitStor Xtreme 200 SSD özellikleri

    Huawei, ilk tüketici SSD'lerini tanıttı: SSD'ler neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Gen4 arayüzüne sahip olan SSD, NVMe 2.0 standartlarını destekliyor ve 7400 MB/s sıralı yazma ve 6700 MB/s sıralı okuma hızı sunuyor. Rastegele okuma ve yazma performansının ise modele göre değişmekle beraber, ortalama 1 milyon IOPS olduğu belirtiliyor. SSD'lerin ömür değerlerine baktığımızda, 512 GB modeli için toplam yazma değeri (TBW) 550 TB iken, 4 TB modelinden 4400 TB'a kadar çıkıyor.

    SSD'de, yerleşik DRAM bulunmuyor ancak bunu telafi etmek için HMB (Host Memory Buffer) özelliğiyle sürücünün bir kısmını ön bellek olarak kullanarak sürdürülebilir yüksek yazma hızları sunmayı hedefliyor.

    Huawei eKitStor Xtreme 200, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Fiyatlar ise sırasıyla, 84 dolar, 133 dolar, 260 dolar ve 522 dolar olarak sıralanıyor. Huawei, yeni tüketici SSD'lerinde kullanılan NAND bellekler hakkında teknoloji hakkında bilgi açıklamadı ancak şirket içinde geliştirilen bir Gen4 denetleyiciye sahip olduğu tahmin ediliyor. 

    Kaynakça https://wccftech.com/huawei-first-consumer-ssds-7400-mb-s-gen4-standard-up-to-4-tb-capacities/ https://www.ithome.com/0/777/751.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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